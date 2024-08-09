«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы

«Провинция, ты тем и хороша»
Это спокойный и неторопливый тур, как и сама жизнь в провинции.

Он поможет вам отвлечься от суеты большого города и окунуться в уютную атмосферу удивительных российских провинциальных поселений, расположенных к югу от столицы.

Помимо обширной экскурсионной программы в Венёве отведаем венёвские баранки, в Крапивне узнаем, что делали из крапивы наши предки и отобедаем в Дубне в восстановленной усадьбе промышленника Мосолова.
5
3 отзыва
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Кашира. Музей кукол. Венев

7:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино у последнего вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

8:00 Отправление в г. Кашира.

Нас ожидает авторская обзорная экскурсия Евгения Ефремова по городу.

Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи и скверы, а кроме того, от нашего экскурсовода услышите стихи собственного сочинения об истории Каширы!

На прогулке вы увидите:

Никитский монастырь и церковьглавный православный комплекс в Кашире. Со смотровой площадки открывается живописная панорама города и окрестностей.

Хлебную площадь у Введенского храма, где узнаете о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма.

Памятник стрельцу, символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице..

Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского — почему святыня получила двойное название как здесь оказался зарайский памятник преподобному.

В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора.

Далее нас ждут посещение музея кукол.

В музее представлена история игрушек со второй половины XIX века до наших дней. У посетителей музея есть возможность познакомиться с коллекцией медведей всех времен, фарфоровыми игрушками и обрядовыми куклами. Гордостью коллекции являются — плюшевый МЕДВЕЖОНОК, изготовленный на Московской фабрике игрушек в 1936 году.

Переезд в г. Венёв.

Обед в кафе города.

Далее нам предстоит обзорная экскурсия по городу г. Венёву. Не думайте, что Красная площадь есть только в Москве! Венёв не исключение, здесь тоже есть Красная площадь. По канонам классицизма на площади выстроили величественную Никольскую церковь, от которой до наших дней дошла только колокольня. Это самое высокое здание в Тульской области - её высота 75 м и видна она отовсюду в городе, являясь визитной карточкой Венёва.

Ознакомимся и с другими памятниками архитектуры: Богоявленской и Казанской церквями бывшего Богоявленского мужского монастыря, упраздненного в 1764 году.

Затем наш путь лежит на Станционную улицу, где прямо на железнодорожной станции Венёв открыт Историко-культурный комплекс.

Непременно купите в Венёве двойную баранку в виде буквы «В» по местному оригинальному рецепту. В XIX веке город славился своими баранками «Венёвка» и тогда же вёл довольно крупную торговлю хлебом. К тому же, баранка "Венёвка" прекрасный подарок, который можно привезти из поездки.

Завершаем экскурсию в Венёве и выезжаем в Тулу (52 км).

Свободное время для самостоятельного посещения Тульского кремля, который в 26 сентября 2020 года отметил свой 500-летний юбилей. Вы сможете самостоятельно прогуляться по новой Набережной и улице Металлистов, превращённой в пешеходное музейно-выставочное пространство и купить с собой тульские сувениры и гостиницы.

Размещаемся в гостинице "Бон вояж" 4* (резерв «Тулица» 3*).

Кашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. ВеневКашира. Музей кукол. Венев
2 день

Крапивна. Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых»

Завтрак в отеле. Выезд с вещами.

Переезд в с. Крапивна Щёкинского района (50 км).

Авторская экскурсия по историческому центру Крапивны «Городишко самый… обыкновенный?»

Мы предлагаем прогуляться по типичному провинциальному городку России вместе с Гоголем и Лесковым, Толстым и Успенским, Буниным и Тургеневым. Увидеть провинцию через призму литературных произведений - ведь эта тема находит отражение в творчестве многих писателей. И это не удивительно, ведь провинция - большая часть страны, практически все, что «не столица».

10 сентября 2021 года в историческом поселении Крапивна открылся Музей Земства и градостроительной истории - единственный музей в России. Экспозиция музея рассказывает об опыте местного самоуправления в Крапивенском уезде после проведения земской реформы в 1864 году.

В каждом из залов есть мультимедийное оборудование для показа дополнительного контента. Например, в зале «Уездный город» можно полистать интерактивную книгу, в которой каждый разворот посвящен определенному зданию в Крапивне.

Вы побываете на экскурсии в этом новом ультрасовременном музейно-выставочном пространстве.

Мастер-класс по изготовлению крапивной нити.

На мастер-классе вы узнаете об истории крапивного прядения, познакомитесь с основами обработки крапивы и изготовите крапивную обереговую нить, а затем, повяжете на руку, загадав желание, которое обязательно исполнится.

Душистые пироги, варенье и немного крапивы. Приглашаем на дегустацию пирогов и варенья с крапивой.

Переезд в п. г. т. Дубна (42 км).

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей "Промышленная усадьба дворян Мосоловых".

Посёлок Дубна был образован во многом благодаря построенному здесь предприятию Мосоловых. Литые изделия, созданные в этом посёлке, славились на весь мир. Только в 1803 году Пётр Михайлович Мосолов строит в Дубне усадьбу, украшая её чугунными изделиями производства местного завода. Качество отливок было феноменальным. Теперь усадьба превратилась в музей Мосолова. Интерактивный, современный, доступный любому туристу.

По окончании программы возвращение в Москву к ст. м. Аннино ориентировочно в 20:00-21:00.

Крапивна. Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых»Крапивна. Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых»Крапивна. Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых»Крапивна. Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых»Крапивна. Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.

Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:

Бон Вояж 4* (Тула), Завтрак "шведский стол", тариф “Стандартный”:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
03.08.24129001290016200
07.09.24129001290016200
09.11.24129001290016200

Скидка на ребёнка до 12 лет на основном или дополнительном местах - 200 руб.

Варианты проживания

Бон Вояж 4

1 ночь

Отель Бон Вояж корпус 1 находится в Туле. Для гостей на автомобиле предусмотрено место на парковке. Пользование Wi-Fi бесплатно для гостей.

К услугам гостей двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Номера оборудованы необходимой мебелью, чайной станцией, техникой и сейфом для хранения ценных вещей. Постельное белье и полотенца предоставляются. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и средства гигиены. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.

Утром подаётся завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать еду и напитки в номер. На первом этаже расположен ресторан.

Для проведения деловых мероприятий имеется два конференц-зала на 35 и 100 мест. Персонал поможет в организации кофе-брейков и деловых обедов.

В 200-х м остановка общественного транспорта. Расстояние до железнодорожного вокзала 4,3 км, до автовокзала — 1,1 км.

Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.

При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.

При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!

Тур входит в следующие категории Тулы

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе туры

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