1 день

Кашира. Музей кукол. Венев

7:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино у последнего вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

8:00 Отправление в г. Кашира.

Нас ожидает авторская обзорная экскурсия Евгения Ефремова по городу.

Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи и скверы, а кроме того, от нашего экскурсовода услышите стихи собственного сочинения об истории Каширы!

На прогулке вы увидите:

Никитский монастырь и церковь — главный православный комплекс в Кашире. Со смотровой площадки открывается живописная панорама города и окрестностей.

Хлебную площадь у Введенского храма, где узнаете о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма.

Памятник стрельцу, символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице..

Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского — почему святыня получила двойное название как здесь оказался зарайский памятник преподобному.

В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора.

Далее нас ждут посещение музея кукол.

В музее представлена история игрушек со второй половины XIX века до наших дней. У посетителей музея есть возможность познакомиться с коллекцией медведей всех времен, фарфоровыми игрушками и обрядовыми куклами. Гордостью коллекции являются — плюшевый МЕДВЕЖОНОК, изготовленный на Московской фабрике игрушек в 1936 году.

Переезд в г. Венёв.

Обед в кафе города.

Далее нам предстоит обзорная экскурсия по городу г. Венёву. Не думайте, что Красная площадь есть только в Москве! Венёв не исключение, здесь тоже есть Красная площадь. По канонам классицизма на площади выстроили величественную Никольскую церковь, от которой до наших дней дошла только колокольня. Это самое высокое здание в Тульской области - её высота 75 м и видна она отовсюду в городе, являясь визитной карточкой Венёва.

Ознакомимся и с другими памятниками архитектуры: Богоявленской и Казанской церквями бывшего Богоявленского мужского монастыря, упраздненного в 1764 году.

Затем наш путь лежит на Станционную улицу, где прямо на железнодорожной станции Венёв открыт Историко-культурный комплекс.

Непременно купите в Венёве двойную баранку в виде буквы «В» по местному оригинальному рецепту. В XIX веке город славился своими баранками «Венёвка» и тогда же вёл довольно крупную торговлю хлебом. К тому же, баранка "Венёвка" прекрасный подарок, который можно привезти из поездки.

Завершаем экскурсию в Венёве и выезжаем в Тулу (52 км).

Свободное время для самостоятельного посещения Тульского кремля, который в 26 сентября 2020 года отметил свой 500-летний юбилей. Вы сможете самостоятельно прогуляться по новой Набережной и улице Металлистов, превращённой в пешеходное музейно-выставочное пространство и купить с собой тульские сувениры и гостиницы.

Размещаемся в гостинице "Бон вояж" 4* (резерв «Тулица» 3*).