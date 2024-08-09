Он поможет вам отвлечься от суеты большого города и окунуться в уютную атмосферу удивительных российских провинциальных поселений, расположенных к югу от столицы.
Помимо обширной экскурсионной программы в Венёве отведаем венёвские баранки, в Крапивне узнаем, что делали из крапивы наши предки и отобедаем в Дубне в восстановленной усадьбе промышленника Мосолова.
Программа тура по дням
Кашира. Музей кукол. Венев
7:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино у последнего вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.
8:00 Отправление в г. Кашира.
Нас ожидает авторская обзорная экскурсия Евгения Ефремова по городу.
Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи и скверы, а кроме того, от нашего экскурсовода услышите стихи собственного сочинения об истории Каширы!
На прогулке вы увидите:
Никитский монастырь и церковь — главный православный комплекс в Кашире. Со смотровой площадки открывается живописная панорама города и окрестностей.
Хлебную площадь у Введенского храма, где узнаете о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма.
Памятник стрельцу, символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице..
Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского — почему святыня получила двойное название как здесь оказался зарайский памятник преподобному.
В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора.
Далее нас ждут посещение музея кукол.
В музее представлена история игрушек со второй половины XIX века до наших дней. У посетителей музея есть возможность познакомиться с коллекцией медведей всех времен, фарфоровыми игрушками и обрядовыми куклами. Гордостью коллекции являются — плюшевый МЕДВЕЖОНОК, изготовленный на Московской фабрике игрушек в 1936 году.
Переезд в г. Венёв.
Обед в кафе города.
Далее нам предстоит обзорная экскурсия по городу г. Венёву. Не думайте, что Красная площадь есть только в Москве! Венёв не исключение, здесь тоже есть Красная площадь. По канонам классицизма на площади выстроили величественную Никольскую церковь, от которой до наших дней дошла только колокольня. Это самое высокое здание в Тульской области - её высота 75 м и видна она отовсюду в городе, являясь визитной карточкой Венёва.
Ознакомимся и с другими памятниками архитектуры: Богоявленской и Казанской церквями бывшего Богоявленского мужского монастыря, упраздненного в 1764 году.
Затем наш путь лежит на Станционную улицу, где прямо на железнодорожной станции Венёв открыт Историко-культурный комплекс.
Непременно купите в Венёве двойную баранку в виде буквы «В» по местному оригинальному рецепту. В XIX веке город славился своими баранками «Венёвка» и тогда же вёл довольно крупную торговлю хлебом. К тому же, баранка "Венёвка" прекрасный подарок, который можно привезти из поездки.
Завершаем экскурсию в Венёве и выезжаем в Тулу (52 км).
Свободное время для самостоятельного посещения Тульского кремля, который в 26 сентября 2020 года отметил свой 500-летний юбилей. Вы сможете самостоятельно прогуляться по новой Набережной и улице Металлистов, превращённой в пешеходное музейно-выставочное пространство и купить с собой тульские сувениры и гостиницы.
Размещаемся в гостинице "Бон вояж" 4* (резерв «Тулица» 3*).
Крапивна. Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых»
Завтрак в отеле. Выезд с вещами.
Переезд в с. Крапивна Щёкинского района (50 км).
Авторская экскурсия по историческому центру Крапивны «Городишко самый… обыкновенный?»
Мы предлагаем прогуляться по типичному провинциальному городку России вместе с Гоголем и Лесковым, Толстым и Успенским, Буниным и Тургеневым. Увидеть провинцию через призму литературных произведений - ведь эта тема находит отражение в творчестве многих писателей. И это не удивительно, ведь провинция - большая часть страны, практически все, что «не столица».
10 сентября 2021 года в историческом поселении Крапивна открылся Музей Земства и градостроительной истории - единственный музей в России. Экспозиция музея рассказывает об опыте местного самоуправления в Крапивенском уезде после проведения земской реформы в 1864 году.
В каждом из залов есть мультимедийное оборудование для показа дополнительного контента. Например, в зале «Уездный город» можно полистать интерактивную книгу, в которой каждый разворот посвящен определенному зданию в Крапивне.
Вы побываете на экскурсии в этом новом ультрасовременном музейно-выставочном пространстве.
Мастер-класс по изготовлению крапивной нити.
На мастер-классе вы узнаете об истории крапивного прядения, познакомитесь с основами обработки крапивы и изготовите крапивную обереговую нить, а затем, повяжете на руку, загадав желание, которое обязательно исполнится.
Душистые пироги, варенье и немного крапивы. Приглашаем на дегустацию пирогов и варенья с крапивой.
Переезд в п. г. т. Дубна (42 км).
Обед в кафе.
Экскурсия в Музей "Промышленная усадьба дворян Мосоловых".
Посёлок Дубна был образован во многом благодаря построенному здесь предприятию Мосоловых. Литые изделия, созданные в этом посёлке, славились на весь мир. Только в 1803 году Пётр Михайлович Мосолов строит в Дубне усадьбу, украшая её чугунными изделиями производства местного завода. Качество отливок было феноменальным. Теперь усадьба превратилась в музей Мосолова. Интерактивный, современный, доступный любому туристу.
По окончании программы возвращение в Москву к ст. м. Аннино ориентировочно в 20:00-21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.
Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:
Бон Вояж 4* (Тула), Завтрак "шведский стол", тариф “Стандартный”:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|03.08.24
|12900
|12900
|16200
|07.09.24
|12900
|12900
|16200
|09.11.24
|12900
|12900
|16200
Скидка на ребёнка до 12 лет на основном или дополнительном местах - 200 руб.
Варианты проживания
Бон Вояж 4
Отель Бон Вояж корпус 1 находится в Туле. Для гостей на автомобиле предусмотрено место на парковке. Пользование Wi-Fi бесплатно для гостей.
К услугам гостей двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Номера оборудованы необходимой мебелью, чайной станцией, техникой и сейфом для хранения ценных вещей. Постельное белье и полотенца предоставляются. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и средства гигиены. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
Утром подаётся завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать еду и напитки в номер. На первом этаже расположен ресторан.
Для проведения деловых мероприятий имеется два конференц-зала на 35 и 100 мест. Персонал поможет в организации кофе-брейков и деловых обедов.
В 200-х м остановка общественного транспорта. Расстояние до железнодорожного вокзала 4,3 км, до автовокзала — 1,1 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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