Выходные в Туле и области с мастер-классами и чаепитием

Изучить Ясную Поляну и кремль, расписать филимоновскую игрушку и испечь пряник
Приезжайте в гости — мы познакомим вас с символами земли тульской.

Рассматривая зубчатые стены и башенные шпили и укрытые за ними изящные храмы, вспоминая великие сражения, мы пройдём по территории кремля.

Исследуем
улочки Старого города, беседуя о знаменитых уроженцах — Демидове, Жуковском, Вересаеве, Талькове, Машкове и многих других.

Обязательно поговорим и о Толстом: съездим в его родовое имение Ясная Поляна, обсудим душевные искания, перемены в мировоззрении и последних днях жизни великого писателя.

А также прикоснёмся к старинным народным промыслам: сходим на интерактивную программу о филимоновской игрушке и самостоятельно распишем её, выпьем ароматного чая с пряником и научимся его печь.

После обоих мастер-классов получившееся изделие можно забрать — отличный сувенир на память о поездке!

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Питание. Включены завтрак и чаепитие с пряниками, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Возраст участников. 5-70 лет. Для детей младше 14 лет предусмотрена скидка.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойное пешеходное передвижение по городу.

Программа тура по дням

1 день

«Козлова Засека», Ясная Поляна

Встречаемся в Туле и идём в музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека». Тут всё выглядит как и тогда, когда привезли тело Льва Толстого, и даже часы остановились. Мы побеседуем о железнодорожном транспорте России начала 20 века, затем будет немного свободного времени.

Потом едем в Ясную Поляну. Осмотрим центральную часть усадьбы, дом Толстого, выставку во флигеле Кузминских, посвящённую заре писательского творчества. Послушаем о спортивных играх, школе для крестьянских детей, хозяйственности Льва Николаевича и многом другом. По завершении экскурсии желающие смогут посетить могилу гения в лесу Старый Заказ.

После 18:00 вернёмся в Тулу и заселимся в отель.

«Козлова Засека», Ясная Поляна«Козлова Засека», Ясная Поляна«Козлова Засека», Ясная Поляна«Козлова Засека», Ясная Поляна
2 день

Тульский кремль, мастер-классы по филимоновской игрушке и прянику

После завтрака встречаемся в студии «Тулячок», где вы узнаете много интересного о филимоновской игрушке. В планах — интерактивная программа по истории этого народного художественного промысла и мастер-класс по росписи сувенира, который вы заберёте на память.

Далее отправимся в Тульский кремль, столетиями защищавший Московское государство. Мы погуляем по старинным кварталам, саду, набережной, пешеходной улице Металлистов. Сделаем фото у памятника прянику, познакомимся с основными достопримечательностями, поговорим о прошлом, современности и знаменитых туляках.

Финальным пунктом станет Музей пряника. Мы побеседуем об истории лакомства, связанных с ним старинных традициях и обрядах, секретах изготовления. Также состоятся мастер-класс по выпечке и дегустация пряника с ароматным чаем и другими сладостями. Вкусное завершение тура!

Тульский кремль, мастер-классы по филимоновской игрушке и пряникуТульский кремль, мастер-классы по филимоновской игрушке и пряникуТульский кремль, мастер-классы по филимоновской игрушке и пряникуТульский кремль, мастер-классы по филимоновской игрушке и прянику

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении в отеле 2*14 900 ₽
За одного при 2-местном размещении в отеле 3*16 500 ₽
За одного при 2-местном размещении в отеле 4*18 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, чаепитие
  • Трансферы от/до ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, мастер-классы по программе
Что не входит в цену
  • Проезд в Тулу и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины - от 550 ₽ за один
  • Доплата за 1-местное размещение - от 2500 ₽
  • Доплата за повышение категории отеля - от 1600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Тулы в 11:10 или Музей самоваров в 11:30
Завершение: Музей пряника, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Туле
Мы работаем в Туле с 2007 года. У нас большой выбор экскурсий, интересные программы, классные гиды и комфортный транспорт. Обычно все путешественники остаются довольны поездкой в наш город на 100%. Ждём и вас — пишите и приезжайте!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Илья
17 ноя 2025
Спасибо за замечательную прогулку по Туле, городу с таким большим характером 👍
Экскурсия прошла легко и интересно, время пролетело незаметно.
Отдельное спасибо нашему гиду Игорю. Он рассказывал так увлечённо что слушали с настоящим интересом, даже вопросы сами собой появлялись.

