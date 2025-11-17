Встречаемся в Туле и идём в музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека». Тут всё выглядит как и тогда, когда привезли тело Льва Толстого, и даже часы остановились. Мы побеседуем о железнодорожном транспорте России начала 20 века, затем будет немного свободного времени.

Потом едем в Ясную Поляну. Осмотрим центральную часть усадьбы, дом Толстого, выставку во флигеле Кузминских, посвящённую заре писательского творчества. Послушаем о спортивных играх, школе для крестьянских детей, хозяйственности Льва Николаевича и многом другом. По завершении экскурсии желающие смогут посетить могилу гения в лесу Старый Заказ.

После 18:00 вернёмся в Тулу и заселимся в отель.