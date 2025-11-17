Рассматривая зубчатые стены и башенные шпили и укрытые за ними изящные храмы, вспоминая великие сражения, мы пройдём по территории кремля.
Возраст участников — 5+
Питание. Включены завтрак и чаепитие с пряниками, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус.
Возраст участников. 5-70 лет. Для детей младше 14 лет предусмотрена скидка.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойное пешеходное передвижение по городу.
«Козлова Засека», Ясная Поляна
Встречаемся в Туле и идём в музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека». Тут всё выглядит как и тогда, когда привезли тело Льва Толстого, и даже часы остановились. Мы побеседуем о железнодорожном транспорте России начала 20 века, затем будет немного свободного времени.
Потом едем в Ясную Поляну. Осмотрим центральную часть усадьбы, дом Толстого, выставку во флигеле Кузминских, посвящённую заре писательского творчества. Послушаем о спортивных играх, школе для крестьянских детей, хозяйственности Льва Николаевича и многом другом. По завершении экскурсии желающие смогут посетить могилу гения в лесу Старый Заказ.
После 18:00 вернёмся в Тулу и заселимся в отель.
Тульский кремль, мастер-классы по филимоновской игрушке и прянику
После завтрака встречаемся в студии «Тулячок», где вы узнаете много интересного о филимоновской игрушке. В планах — интерактивная программа по истории этого народного художественного промысла и мастер-класс по росписи сувенира, который вы заберёте на память.
Далее отправимся в Тульский кремль, столетиями защищавший Московское государство. Мы погуляем по старинным кварталам, саду, набережной, пешеходной улице Металлистов. Сделаем фото у памятника прянику, познакомимся с основными достопримечательностями, поговорим о прошлом, современности и знаменитых туляках.
Финальным пунктом станет Музей пряника. Мы побеседуем об истории лакомства, связанных с ним старинных традициях и обрядах, секретах изготовления. Также состоятся мастер-класс по выпечке и дегустация пряника с ароматным чаем и другими сладостями. Вкусное завершение тура!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении в отеле 2*
|14 900 ₽
|За одного при 2-местном размещении в отеле 3*
|16 500 ₽
|За одного при 2-местном размещении в отеле 4*
|18 200 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтрак, чаепитие
- Трансферы от/до ж/д вокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Проезд в Тулу и обратно в ваш город
- Обеды, ужины - от 550 ₽ за один
- Доплата за 1-местное размещение - от 2500 ₽
- Доплата за повышение категории отеля - от 1600 ₽
Отзывы и рейтинг
Экскурсия прошла легко и интересно, время пролетело незаметно.
Отдельное спасибо нашему гиду Игорю. Он рассказывал так увлечённо что слушали с настоящим интересом, даже вопросы сами собой появлялись.