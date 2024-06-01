В этом туре вы познакомитесь не только с Тулой пряничной и самоварной, но и посетите экопарк «Ясно поле» с экскурсией и дегустацией сыров.
Программа тура по дням
Музей международного пряника. Пешеходная экскурсия по Туле
11:30 Встреча в Туле у музея самоваров (Менделеевская, 8).
Музей международного пряника.
В музее представлена история уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника. Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по изготовлению пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой.
Пешеходная экскурсия по городу.
Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский. Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник». Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.
Время на обед (самостоятельно).
Посещение Музея самоваров. Вы увидите Необычные экземпляры и старые раритетные вещи.
Окончание программы после 16:00.
Экоферма «Ясно поле». Завершение тура
Завтрак в гостинице
Отправление на Ясно поле.
Экоферма “Ясно поле” – это объединение нескольких хозяйств на территории 500 Га в Ясногорском районе Тульской обл., которые ведут сельскохозяйственную и агротуристическую деятельность, создавая все вместе условия для развития окружающих деревень и поселений.
Это арт-парк, потрясающие гостевые дома-коровы, собственная сыроварня, гостиница, небольшой зоопарк с ламой, конюшня, баня-джакузи с шикарным видом, необычный октокупол для занятий йогой и многое другое.
11:00-12:30 Экскурсия на сыроварню и дегустация сыров.
Гости узнают о процессе приготовления сыра, познакомятся с технологиями приготовления, увидят как работают сыроделы (за стеклом), спустятся в погреба и увидят, как хранится сыр, узнают об искусстве аффинажа (созревание сыра).
Обед (входит в стоимость).
Возвращение в Тулу около 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Тулы, в пешей доступности от кремля.
Cтоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении, руб:
|Гостиница
|2-х местный номер
|доп. место
Европейский 2*
Подворье 2*
|10 990
|9 990
|Черниковский 3*
|12 490
|11 490
|Тульский Левша 2*
|13 200
|12 200
Профит 3*
София 4*
Армения 4 *
Центр 4*
13 500
14 400
14 800
15 400
12 500
13 400
13 800
14 400
Одноместное размещение по запросу.
Размещение в отелях 5* по запросу.
Скидка детям до 14 лет: 1000 руб. на доп. месте и 500 руб. на основном месте.
Варианты проживания
Гостиница «Европейский»
Отель "Европейский" распахнул свои двери в Туле. Этот вариант размещения нацелен на самых взыскательных гостей - ценителей европейского сервиса. Но наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.
Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.
Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.
Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.
Гостиница «Профит»
Отель "Профит" находится в Туле. Здесь оборудована бесплатная парковка, на которой можно оставить личный транспорт. Также имеется возможность проживания с домашними животными, предоставляются услуги прачечной и глажки одежды. На территории отеля доступны банкоматы.
Номерной фонд располагает разнообразными вариантами категорий, в которых установлены все необходимые бытовые приборы и мебель. Уютная атмосфера создается благодаря наличию ковров и стильных штор на окнах. Кроме того, территория оснащена доступом к бесплатному Wi-Fi.
В кафе при отеле подают вкусный завтрак и блюда русской кухни. При желании гостя производится доставка еды и напитков прямо в номер.
Бизнес-клиентам предоставляется возможность арендовать конференц-зал, рассчитанный на 30 посадочных мест. В нем имеется современная техника для проведения презентаций и эргономичная мебель.
Московский железнодорожный вокзал находится в 3 км от "Профита", добраться до него можно на автобусе.
Гостиница «София»
Гостиница «София» находится в центральной части города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей и торгово-развлекательных комплексов.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера, различные по ценовой политике. Каждый из них располагает оформлением в классическом стиле, деревянной мебелью, необходимой техникой и собственной ванной комнатой.
В уютном ресторане отдыхающие могут попробовать блюда как русской, так и европейской кухни. В близлежащих кафе можно также сытно пообедать.
Расстояние до аэропорта составляет - 164 км, а до железнодорожного вокзала - 2,5 км.
Гостиница «Армения»
Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.
К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.
В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.
В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.
По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Гости могут попариться в турецкой паровой бане.
Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.
Гостиница «Центр»
Апарт-отель "Центр" располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.
Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.
Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.
Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.
Гостиница «Подворье»
Гостиница «Подворье» расположена в центре Тулы. Гостям с личным транспортом предоставляется парковочное место. На всей территории гостиницы работает Wi-Fi.
Номера, интерьер которых выполнен в классическом стиле, оснащены спальными местами, собственной ванной комнатой, телевизором с плоским экраном, кондиционером и электрическим чайником. Так же в гостинице есть библиотека, торговые автоматы и сувенирный магазин.
По необходимости есть возможность приобрести завтрак за отдельную плату. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Есть конференц-зал для проведения мероприятий.
Ближайшие достопримечательности это Тульский Кремль, Площадь Ленина, Казанская набережная, Камерный Драматический театр, Спасская башня, музей Тульские самовары.
Гостиница «Тульский Левша»
Отель «Тульский Левша на набережной» располагается в городе Тула, в шаговой доступности от Театра Юного зрителя. Для отдыхающих предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме. Категории включают в себя удобные кровати, телевизор с кабельным телевидением, а также собственную ванную комнату с душем.
Для постояльцев доступны к пользованию электрический чайник и микроволновая печь. Также поблизости есть продуктовый магазин.
Расстояние до аэропорта составляет - 136,5 км, а до железнодорожного вокзала - 2,4 км.
Отель Черниковский
Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».
В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.
В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.
Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- 1 обед в Ясно поле и 1 завтрак в гостинице
- Проживание 1 ночь в гостинице
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до Тулы и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Питание не указанное в программе
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
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Отзывы и рейтинг
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты