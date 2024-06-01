1 день

Музей международного пряника. Пешеходная экскурсия по Туле

11:30 Встреча в Туле у музея самоваров (Менделеевская, 8).

Музей международного пряника.

В музее представлена история уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника. Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по изготовлению пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой.

Пешеходная экскурсия по городу.

Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский. Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник». Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Время на обед (самостоятельно).

Посещение Музея самоваров. Вы увидите Необычные экземпляры и старые раритетные вещи.

Окончание программы после 16:00.