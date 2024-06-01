Музей самоваров – туры в Туле

Найдено 3 тура в категории «Музей самоваров» в Туле, цены от 10 990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Магия новогодних праздников в Туле
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Магия новогодних праздников в Туле
Начало: Тула
2 янв в 10:00
от 23 600 за человека
«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
На автобусе
3 отзыва
3 дня
«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
Начало: Тула
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 10 990 за человека
«Ясно поле». Экотур в Тулу
На автобусе
3 отзыва
3 дня
«Ясно поле». Экотур в Тулу
Начало: Тула
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 10 990 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей самоваров»

Самые популярные туры этой рубрики в Туле
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Магия новогодних праздников в Туле
  2. «Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
  3. «Ясно поле». Экотур в Тулу
Сколько стоит тур в Туле в декабре 2024
Сейчас в Туле в категории "Музей самоваров" можно забронировать 3 тура от 10 990 до 23 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте тур в Туле на 2024 год по теме «Музей самоваров», 9 ⭐ отзывов, цены от 10990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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