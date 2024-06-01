4 дня
Магия новогодних праздников в Туле
Начало: Тула
2 янв в 10:00
от 23 600₽ за человека
3 дня
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 10 990₽ за человека
3 дня
«Ясно поле». Экотур в Тулу
Начало: Тула
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 10 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария1 июня 2024Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
- ААнна17 января 2024Все хорошо, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей самоваров»
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Сколько стоит тур в Туле в декабре 2024
Сейчас в Туле в категории "Музей самоваров" можно забронировать 3 тура от 10 990 до 23 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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