Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы
Узнать о жизни и творчестве Л. Толстого, расписать филимоновскую игрушку и сделать пряник
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8 (музей «Тульские сам...
21 фев в 11:00
6 мар в 11:00
18 900 ₽ за человека
Выходные в Туле и области с мастер-классами и чаепитием
Изучить Ясную Поляну и кремль, расписать филимоновскую игрушку и испечь пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы в 11:10 или Музей самоваров в 11:3...
22 фев в 11:00
8 мар в 08:00
14 900 ₽ за человека
«Сладкое филимоновское чудо»: мастер-класс по росписи имбирного пряника
Начало: Тургеневская улица, 7
Расписание: См. расписание
1250 ₽ за человека
