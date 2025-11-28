Трансфер от вокзала до гостиницы — самостоятельно. Заселение в номера после 14:00, вещи можно оставить в камере хранения.

В 12:30 встретимся у Музея самоваров, где собрана уникальная коллекция — от крошечных экземпляров до огромных. Затем пройдёт пешеходная обзорная экскурсия «Тула мастеровая». Вы услышите, почему из названий тульских улиц можно «собрать ружьё», увидите здание старинного Оружейного завода, сделаете фотографии у памятника Левше и «Подковы счастья», а также загадаете желание у Тулячка — символа всех мастеровых людей.

Отдельная часть маршрута посвящена знаменитому роду Демидовых, одним из богатейших предпринимателей России. Осмотрим некрополь семьи и памятник её основателю. Финальной точкой станет музей оружия «Шлем». Его коллекция охватывает историю оружейного дела от Средневековья до наших дней.

Программа завершится после 17:00.