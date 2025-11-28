Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы
Узнать о жизни и творчестве Л. Толстого, расписать филимоновскую игрушку и сделать пряник
Не изволите ли совершить путешествие в Тулу — удивительный городок, славящийся не только пряниками, но и оружием, талантливыми мастерами и знаменитыми уроженцами.
Прогуливаясь по старинным кварталам, вы узнаете, почему из названий читать дальше
местных улиц можно «собрать ружьё», загадаете желание у Тулячка, осмотрите кремль и познакомитесь с родом Демидовых, одним из богатейших предпринимателей России. Ещё вас ждёт экскурсия в музей «Тульские самовары», чаепитие с пряником и посещение комплекса «Козлова Засека», где всё выглядит так, как в момент, когда на станцию привезли тело Л. Толстого. Посетите музей-усадьбу «Ясная Поляна»: заглянете в дом, где прошла большая часть жизни Льва Николаевича, пройдётесь вдоль яснополянских лесов, которые писатель запечатлел в своих романах.
А чтобы из тура вы привезли не только впечатления, но и уникальные сувениры, мы приготовили для вас 2 мастер-класса: вы своими руками распишете глиняную игрушку и сделаете пряник.
5
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
1 день
Музей самоваров, пешеходная экскурсия по Туле и музей оружия «Шлем»
Трансфер от вокзала до гостиницы — самостоятельно. Заселение в номера после 14:00, вещи можно оставить в камере хранения.
В 12:30 встретимся у Музея самоваров, где собрана уникальная коллекция — от крошечных экземпляров до огромных. Затем пройдёт пешеходная обзорная экскурсия «Тула мастеровая». Вы услышите, почему из названий тульских улиц можно «собрать ружьё», увидите здание старинного Оружейного завода, сделаете фотографии у памятника Левше и «Подковы счастья», а также загадаете желание у Тулячка — символа всех мастеровых людей.
Отдельная часть маршрута посвящена знаменитому роду Демидовых, одним из богатейших предпринимателей России. Осмотрим некрополь семьи и памятник её основателю. Финальной точкой станет музей оружия «Шлем». Его коллекция охватывает историю оружейного дела от Средневековья до наших дней.
Программа завершится после 17:00.
2 день
Музейно-вокзальный комплекс "Козлова Засека" и усадьба "Ясная Поляна"
После завтрака посетим музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека». Это место сохранило атмосферу начала 20 века: здесь всё выглядит так, как в момент, когда на станцию привезли тело Льва Толстого. Даже старые часы застыли на том самом времени.
Побываем в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Осмотрим центральную часть усадьбы, Дом Толстого, где прошла большая часть его жизни, и выставку во флигеле Кузминских, посвящённую началу литературного пути.
Вы узнаете о спортивных играх в семье Толстых, о первой школе, созданной писателем во флигеле Кузминских, и о его хозяйственной деятельности. Прогуливаясь вдоль яснополянских лесов, услышите об их истории и отражении в произведениях Толстого, а также о том, почему один из этих лесов стал местом его погребения.
В завершение желающие смогут самостоятельно пройти к могиле писателя в лесу Старый Заказ.
Возвращение в Тулу планируется после 17:00.
3 день
Роспись филимоновской игрушки, экскурсия по Туле с посещением кремля, мастер-класс по выпечке пряника
Утром мы отправимся на интерактивное занятие «Филимоновское чудо» в музейную студию «Тулячок». Узнаем историю филимоновской игрушки, услышим, как появились эти глиняные свистульки и для чего использовались. На мастер-классе мы распишем игрушку яркими красками.
Затем вас ждёт пешеходная экскурсия с посещением кремля. Мы увидим кварталы Старого города и представим Тулу такой, какой её знали Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин и Успенский. Прогуляемся по Кремлёвскому саду и по набережной, выйдем на улицу Металлистов. Здесь мы сделаем фотографии у памятника «Тульский пряник», узнаем о жизни города и его знаменитых уроженцах.
Заглянем в Музей пряника. Мы познакомимся с историей этого старинного лакомства, пройдём мастер-класс по его выпечке и узнаем секреты изготовления. После дегустации с чаем и сладостями мы заберём готовые пряники с собой в красивой упаковке.
Экскурсия закончится после 16:00.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтраки
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Входные билеты в музеи
Мастер-классы
Что не входит в цену
Билеты до Тулы и обратно
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8 (музей «Тульские самовары»), 12:30
Завершение: Тула, 16:00
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валентина — Организатор в Туле
Мы работаем в Туле с 2007 года. У нас большой выбор экскурсий, интересные программы, классные гиды и комфортный транспорт. Обычно все путешественники остаются довольны поездкой в наш город на 100%. Ждём и вас — пишите и приезжайте!
Отзывы и рейтинг
М
Милана
28 ноя 2025
Поездка была просто классной — столько всего интересного и исторического, музеи, прогулка по Ясной Поляне, мастер-классы и, конечно, много классных историй про Тульский край. Особая благодарность экскурсоводу Игорю, который так читать дальше
искренне любит свой город, это реально чувствуется в каждом его слове! Спасибо большое организаторам за отличную работу — всё было на высочайшем уровне, продумано до мелочей, обеды вкусные и полезные, а гостиница София — вообще супер! Клуб «У Тулячка» очень уютный, прямо как дома, с настоящей душой.