Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы

Узнать о жизни и творчестве Л. Толстого, расписать филимоновскую игрушку и сделать пряник
Не изволите ли совершить путешествие в Тулу — удивительный городок, славящийся не только пряниками, но и оружием, талантливыми мастерами и знаменитыми уроженцами.

Прогуливаясь по старинным кварталам, вы узнаете, почему из названий
читать дальше

местных улиц можно «собрать ружьё», загадаете желание у Тулячка, осмотрите кремль и познакомитесь с родом Демидовых, одним из богатейших предпринимателей России. Ещё вас ждёт экскурсия в музей «Тульские самовары», чаепитие с пряником и посещение комплекса «Козлова Засека», где всё выглядит так, как в момент, когда на станцию привезли тело Л. Толстого. Посетите музей-усадьбу «Ясная Поляна»: заглянете в дом, где прошла большая часть жизни Льва Николаевича, пройдётесь вдоль яснополянских лесов, которые писатель запечатлел в своих романах.

А чтобы из тура вы привезли не только впечатления, но и уникальные сувениры, мы приготовили для вас 2 мастер-класса: вы своими руками распишете глиняную игрушку и сделаете пряник.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Выбирайте билеты с прибытием до 12:00.

Программа тура по дням

1 день

Музей самоваров, пешеходная экскурсия по Туле и музей оружия «Шлем»

Трансфер от вокзала до гостиницы — самостоятельно. Заселение в номера после 14:00, вещи можно оставить в камере хранения.

В 12:30 встретимся у Музея самоваров, где собрана уникальная коллекция — от крошечных экземпляров до огромных. Затем пройдёт пешеходная обзорная экскурсия «Тула мастеровая». Вы услышите, почему из названий тульских улиц можно «собрать ружьё», увидите здание старинного Оружейного завода, сделаете фотографии у памятника Левше и «Подковы счастья», а также загадаете желание у Тулячка — символа всех мастеровых людей.

Отдельная часть маршрута посвящена знаменитому роду Демидовых, одним из богатейших предпринимателей России. Осмотрим некрополь семьи и памятник её основателю. Финальной точкой станет музей оружия «Шлем». Его коллекция охватывает историю оружейного дела от Средневековья до наших дней.

Программа завершится после 17:00.

2 день

Музейно-вокзальный комплекс "Козлова Засека" и усадьба "Ясная Поляна"

После завтрака посетим музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека». Это место сохранило атмосферу начала 20 века: здесь всё выглядит так, как в момент, когда на станцию привезли тело Льва Толстого. Даже старые часы застыли на том самом времени.

Побываем в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Осмотрим центральную часть усадьбы, Дом Толстого, где прошла большая часть его жизни, и выставку во флигеле Кузминских, посвящённую началу литературного пути.

Вы узнаете о спортивных играх в семье Толстых, о первой школе, созданной писателем во флигеле Кузминских, и о его хозяйственной деятельности. Прогуливаясь вдоль яснополянских лесов, услышите об их истории и отражении в произведениях Толстого, а также о том, почему один из этих лесов стал местом его погребения.

В завершение желающие смогут самостоятельно пройти к могиле писателя в лесу Старый Заказ.

Возвращение в Тулу планируется после 17:00.

3 день

Роспись филимоновской игрушки, экскурсия по Туле с посещением кремля, мастер-класс по выпечке пряника

Утром мы отправимся на интерактивное занятие «Филимоновское чудо» в музейную студию «Тулячок». Узнаем историю филимоновской игрушки, услышим, как появились эти глиняные свистульки и для чего использовались. На мастер-классе мы распишем игрушку яркими красками.

Затем вас ждёт пешеходная экскурсия с посещением кремля. Мы увидим кварталы Старого города и представим Тулу такой, какой её знали Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин и Успенский. Прогуляемся по Кремлёвскому саду и по набережной, выйдем на улицу Металлистов. Здесь мы сделаем фотографии у памятника «Тульский пряник», узнаем о жизни города и его знаменитых уроженцах.

Заглянем в Музей пряника. Мы познакомимся с историей этого старинного лакомства, пройдём мастер-класс по его выпечке и узнаем секреты изготовления. После дегустации с чаем и сладостями мы заберём готовые пряники с собой в красивой упаковке.

Экскурсия закончится после 16:00.

