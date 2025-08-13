Мои заказы

Паромная переправа – экскурсии в Тутаеве

Найдено 5 экскурсий в категории «Паромная переправа» в Тутаеве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
На машине
5 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пешая
На пароме
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пройти по купеческим улицам и переправиться на пароме через Волгу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Благодарим Алексея за интересную поездку.
  • М
    Мила
    25 ноября 2025
    Тутаев: два берега, одна история
    Юлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь города с человеком, который его
    читать дальше

    беззаветно любит. Юлия родилась и выросла здесь, и ее любовь к каждому уголку Тутаева заразительна. Она не просто знает историю, она дышит ею.

    Нам посчастливилось познакомиться с обоими берегами города, включая очаровательную переправу на кораблике-пароме. Всё было организовано идеально: казалось бы, программа насыщенная, но Юлия выстроила маршрут так, что мы никуда не спешили и успели абсолютно всё! Мы даже побывали в музее «Дом купца Вагина» с его колоритным бытом — было очень интересно.

    Отдельный восторг — совет Юлии посетить местную чайную. Свежие, румяные пирожки стали вкуснейшим финалом нашего путешествия.

    После такой экскурсии хочется бросить всё и вернуться в Тутаев снова! Огромное спасибо за такой душевный и продуманный день!

    Юлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь городаЮлия — гид мечты для Тутаева! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в жизнь города
  • М
    Мозговая
    31 июля 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Мы были в Тутаеве 15 июля с индивидуальной экскурсией: огромная благодарность организатору Ольге, гиду Ладе, водителю Дмитрию. Много интересного узнали
    читать дальше

    об истории Ярославщины, людях этой земли, их нравах, культуре, обычаях. Сам город, особенно тихая его часть с старинными церквями и живописным бульваром, холмами и домиками просто, как говорится, согрел измученную индустриальным однообразием душу. Хочется пожить там среди старины. Может и получится. Спасибо огромное Трипстеру и удачи в вашем благородном труде.
    Алла Викторовна, Наталия Михайловна.

  • Н
    Надежда
    30 июня 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    У нас был прекрасный экскурсовод Мария, которая рассказала множество интересных деталей из жизни современного и старинного города Тутаев.
  • О
    Ольга
    28 мая 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Замечательная экскурсия, интересная! Мы получили удовольствие от поездки в Тутаев. Спасибо нашему гиду Алексею и прекрасному водителю Сергею. Нам не
    читать дальше

    только интересно рассказывали и показывали все вокруг, но и помогали (группа наша возрастная, некоторым требовалась помощь при перемещении!).
    Спасибо за интересную поездку и за трогательную заботу!!!! Ольга - отличный организатор, надежный человек! Спасибо огромное от всей нашей небольшой группы!

  • М
    Марина
    5 мая 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Замечательный гид Алексей рассказывал всю дорогу. Обширная информация об истории края и известных личностях истории. Великолепные храмы, старинные церкви, святые
    читать дальше

    места… для любителей русской старины прекрасная экскурсия! На моторке через Волгу 👍👍👍потрясающие ощущения(можно было и на пароме, но не ищем простых путей) Отдельно спасибо водителю Сергею!!!! Спасибо за замечательную поездку!!!!!!

  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсия очень понравилась, а еще больше экскурсовод Алексей! Настоящий профессионал, знает хорошо историю края, название и владельца почти, каждого дома,
    читать дальше

    церкви в Романове и Борисоглебске! Было очень интересно с ним общаться на темы повседневного быта горожан, о ремеслах Тутаева. Профессионал! Хочется встретиться еще раз. рекомендую его для экскурсий по Волге, т к он сам волжанин!!!

  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Прекрасная организация, чудесный экскурсовод, очень повезло с погодой, душевный день. Благодарим от всей души!
  • О
    Ольга
    12 марта 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    У нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, не дала возможности попасть на
    читать дальше

    другой берег. Так что надо будет приехать ещё раз (лучше с мая, иначе не пасть в ещё один храм (он летний) на противоположном берегу).
    Особенно впечатлил фрески Гурия Никитина. И запомнился разговор с иподъяконом Михаилом Фёдоровичем, светлый и добрый человек.
    Экскурсию смело рекомендую! Но лучше в тёплое время года, тогда сможете увидеть все полностью)

    У нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, неУ нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, не
  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсовод Лада очень увлеченный и любящий свое дело профессионал. Сумела интересно подать информацию. Учла все наши пожелания и "хотелки". Тутаев прекрасный город с огромным туристическим потенциалом. Очень рекомендую к посещению.
  • О
    Ольга
    8 августа 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: по дороге проехали через грозу,
    читать дальше

    гулять начинали под дождем. На каланчу не поднимались. Паром оплатили отдельно (не стала выяснять почему, все взрослые люди, каждый, наверное, зарабатывает как может; если условия изменились, нужно отразить в описании). Экскурсовод знающий, эрудированный, манера подачи доступная. Водитель классный, отдельное спасибо. В целом, дороговато.

    Экскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: поЭкскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: по
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Огромное спасибо Илье Владимировичу за интересное путешествие в Тутаев, очень познавательное и увлекательное. При создании маршрута были учтены сложности при
    читать дальше

    передвижении нашего участника (больные ноги), спасибо огромное!!! 🙏Благодарим нашего водителя Сергея Анатольевича за комфорт и заботу во время нашего путешествия! Очень рекомендуем, получите удовольствие, окунетесь в незабываемую атмосферу архитектурно художественных памятников и живописного расположения верхнее волжского города. Просто отлично!!! Спасибо!

  • н
    надежда
    2 июля 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Посмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гид.
    Заказали минивен для 5 человек, приехал гид и водитель вовремя, забрали из отеля. Рекомендую
    Посмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гидПосмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гид
  • О
    Олеся
    18 июня 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Организатор в общении приятный, ответственный.
    Экскурсия не состоялась по нашей вине.
    Надеемся на встречу в следующий приезд в город.
  • Ю
    Юлия
    15 июня 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Спасибо за прекрасную экскурсию!
    У нас была Лада - великолепный экскурсовод, прекрасное знание истории, в том числе малоизвестных и очень интересных
    читать дальше

    фактов, что делает ее повествование интересным на протяжении всей экскурсии.
    Время пролетело незаметно, есть желание вернуться:)))

    Из орг. вопросов: машина подана вовремя, водитель Василий ведет аккуратно.
    В общем, молодцы, ребята!
    Советуем всем))

  • В
    Вадим
    27 мая 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Заказ экскурсии у "представителя команды гидов" вызывает у меня некоторый дискомфорт, поскольку какой гид достанется тебе - неизвестно. В данном
    читать дальше

    случае нам очень повезло. Экскурсовод Андрей - настоящий профессионал своего дела. Глубокие знание материала, умение построить рассказ и, что очень существенно, искреннее желание поделиться этими знаниями с участниками экскурсии. Определенные коррективы попыталась внести совсем не майская погода, +2… +4 градуса, сильный ветер вблизи Волги (мы были в Тутаеве 10 мая 2024). Но Андрей скорректировал порядок осмотра объектов так, чтобы пребывание на берегу Волги не было слишком продолжительным и мы не успевали замерзнуть. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно, оставив в памяти образ небольшого, но очень симпатичного провинциального города.
    Отдельная благодарность Андрею за советы, связанные с самостоятельным осмотром достопримечательностей Ярославля, особенно церкви Иоанна Златоуста в Коровницкой слободе.

  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Очень понравилась экскурсия в Тутаев. Помимо красивых видов с разных берегов Волги на город, был замечательный рассказ гида Марии. Спасибо ей большое за увлекательное путешествие и в пространстве, и во времени.
  • М
    Мария
    10 марта 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. Экскурсия понравилась, сам город совсем
    читать дальше

    небольшой, спокойный, как будто застывший во времени (мы посмотрели только левый берег), но информации много, порой даже слишком;)) Нужно учитывать, что в городе на этом берегу нет ни одного кафе или ресторанчика, пообедать совсем негде. Но здорово, что в таких местах проводятся экскурсии, хотим вернуться летом на фестиваль романовской овцы и проехать на пароме на другой берег.

    Экскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. ЭкскурсияЭкскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. Экскурсия
  • Е
    Елена
    26 ноября 2023
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Спасибо, экскурсия очень понравилась.
    До этого ни разу не была на левом берегу Тутаева(Романова), поэтому было интересно.
    Удивило собрание старинных икон в
    читать дальше

    храмах, сами храмы необычайной красоты.
    Конечно, в такую пору(ноябрь), часть храмов была закрыта, но и внешний осмотр доставил большое удовольствие.
    Понравился экскурсовод Александр, грамотно и профессионально рассказавший об истории и исторических объектах города.
    Спасибо!

  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Нам повезло. Экскурсию по Тутаеву провел великолепный экскурсовод Андрей - увлеченный, знающий профессионал, кандидат наук, умеющий увлечь темой, красочно и
    читать дальше

    интересно раскрыть исторические факты, связать современность с прошедшим временем. 5 часов (мы передвигались на своей машине) пролетели незаметно, оставив в памяти массу приятных впечатлений и ауру прекрасного, милого, загадочного города, дышащего историей России, чудесного соседа Ярославля. Спасибо!!! Будем стремиться сюда вновь!

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Паромная переправа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Визитные карточки Тутаева
  2. Неизведанный Тутаев
  3. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
  4. Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
  5. Тутаев: два берега, одна история
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крестовоздвиженский собор
  2. Воскресенский собор
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Преображенско-Казанская церковь
  6. Покровская церковь
  7. Благовещенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в декабре 2025
Сейчас в Тутаеве в категории "Паромная переправа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Тутаеве на 2025 год по теме «Паромная переправа», 193 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль