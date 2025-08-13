читать дальше

беззаветно любит. Юлия родилась и выросла здесь, и ее любовь к каждому уголку Тутаева заразительна. Она не просто знает историю, она дышит ею.



Нам посчастливилось познакомиться с обоими берегами города, включая очаровательную переправу на кораблике-пароме. Всё было организовано идеально: казалось бы, программа насыщенная, но Юлия выстроила маршрут так, что мы никуда не спешили и успели абсолютно всё! Мы даже побывали в музее «Дом купца Вагина» с его колоритным бытом — было очень интересно.



Отдельный восторг — совет Юлии посетить местную чайную. Свежие, румяные пирожки стали вкуснейшим финалом нашего путешествия.



После такой экскурсии хочется бросить всё и вернуться в Тутаев снова! Огромное спасибо за такой душевный и продуманный день!