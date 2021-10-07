Все экскурсии в Тутаеве
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Тутаеве на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
4 000₽
за 1-3 чел.
Тутаев, застывший в 19 веке
Открыть историю городка, пройти по местам киносъемок и поддаться очарованию провинциальной России
Последние отзывы «Экскурсии Тутаева»
- ООльга7 октября 2021Экскурсию проводила Мария. Потрясающий гид: интересный маршрут, "живой" рассказ, который ни на минуту не дал заскучать, приведение интересных фактов, взаимодействие с нами как активными слушателями, выяснение и согласование наших потребностей, ожиданий (например, уточнение, смогут ли мои мама с тётей подняться в гору либо лучше идти по лестнице). Создалось впечатление, что ты не на экскурсии, а на прогулке со старым знакомым. Очень рекомендую и гида, и экскурсию. )
- ООльга6 сентября 2021Это прекрасное путешествие в прошлое. Дивный городок на берегах великой реки. Тишина, светлость, святость. Великие храмы увидели. Низкий поклон Марии за это путешествие. Большая благодарность, восхищение и искренние рекомендации. Гид с большой буквы. Спасибо🙏🏻🌷❤️ Отдельное спасибо нашему водителю Сергею Павловичу за профессионализм. Команде Ольги самые наилучшие пожелания и процветания. Очень рекомендую будущим путешественникам, не пожалеете!
- ООльга17 августа 2021Я давно мечтала побывать в Тутаеве и вот благодаря Вам и всей вашей команде наконец удалось. Спасибо замечательному экскурсоводу Илье, он открыл для меня чудесный Тутаев с его храмами,, старыми улицами, домами, уютом,, березами, оврагами, тишиной, провел по земляному валу, откуда по другому открываются и храм, и просторы… Спасибо!