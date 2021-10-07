Отзыв на: Тутаев, застывший в 19 веке О Ольга 5 Экскурсию проводила Мария. Потрясающий гид: интересный маршрут, "живой" рассказ, который ни на минуту не дал заскучать, приведение интересных фактов, взаимодействие с нами как активными слушателями, выяснение и согласование наших потребностей, ожиданий (например, уточнение, смогут ли мои мама с тётей подняться в гору либо лучше идти по лестнице). Создалось впечатление, что ты не на экскурсии, а на прогулке со старым знакомым. Очень рекомендую и гида, и экскурсию. )

Отзыв на: Тутаев, застывший в 19 веке О Ольга 5 Это прекрасное путешествие в прошлое. Дивный городок на берегах великой реки. Тишина, светлость, святость. Великие храмы увидели. Низкий поклон Марии за это путешествие. Большая благодарность, восхищение и искренние рекомендации. Гид с большой буквы. Спасибо🙏🏻🌷❤️ Отдельное спасибо нашему водителю Сергею Павловичу за профессионализм. Команде Ольги самые наилучшие пожелания и процветания. Очень рекомендую будущим путешественникам, не пожалеете!