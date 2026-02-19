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Вместе с ней мы прожили всю историю города, погрузились в его историю. И всё это легко, живо, весело. Как бы хорошо было, если бы все экскурсоводы могли так подавать материал. "Загорелись" приехать ещё и летом и особенно на праздник колоколов. Анечка, спасибо Вам огромное, мы в полном восторге!!!