Городские экскурсии

Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев: индивидуальная экскурсия по Романовской стороне
Индивидуальная экскурсия «Неизведанный Тутаев» - уникальная возможность насладиться спокойствием и красотой левобережного Тутаева
Завтра в 09:00
11 окт в 08:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.

