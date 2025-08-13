Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пройти по купеческим улицам и переправиться на пароме через Волгу
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
8200 ₽ за всё до 5 чел.
- ННаталья13 августа 2025Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 векеДата посещения: 13 августа 2025Благодарим Алексея за интересную поездку.
- ООльга5 ноября 2025Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотра и очень интересная подача
- ААлександра3 ноября 2025Экскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывал
- ААнна30 октября 2025Чудесный экскурсовод Юлия. Очень интересный рассказ. Все понравилось.
- ННадежда28 сентября 2025В Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историей города, потому что 20
- ИИнна27 августа 2025Мы посетили Тутаев 24.08 правый и левый берег. Елена, спасибо за атмосферную, познавательную прогулку, за любовь к своему городу. Незабываемые
- ЕЕкатерина12 августа 2025Огромная благодарность за проведенную экскурсию. Получилось интересно, познавательно, были учтены индивидуальные пожелания по маршруту.
- ЕЕлена11 августа 2025Экскурсию нам провела Елена. Спасибо огромное ей за прекрасную, познавательную, продуманную программу. Елена - эрудированный, приятный в общении человек. Очень
- ТТатьяна9 августа 2025Романо-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтому вас ждет переправа на
- ААлеся8 августа 2025Очень понравилась прогулка с Юлией! Мы обошли (и даже проехали) все знаковые места Романовской стороны, вдохновились симпатичными пейзажами вечернего Тутаева.
- ССемён3 августа 2025Эту замечательную экскурсию я получил через два звена посредников. Гид Елена замечательная, любит свой город, рассказывает и показывает о нем
- ММозговая31 июля 2025Мы были в Тутаеве 15 июля с индивидуальной экскурсией: огромная благодарность организатору Ольге, гиду Ладе, водителю Дмитрию. Много интересного узнали
- ААлександр20 июля 2025Огромное спасибо Юлии за чрезвычайно интересный рассказ о ее родном Тутаеве. Экскурсия ьыла по Романовской стороне. Юля, обладающая глубокими щнаниями по истории края, смогла донести до нас всю красоту этого исторического места. Очень рекомендуем!
- ВВиктор9 июля 2025Большое СПАСИБО Юлии за экскурсию по тихому провинциальному левобережному Тутаеву. Неповторимое очарование романовской стороны навсегда останется в нашей памяти.
- ООльга8 июля 2025Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!
- ННадежда30 июня 2025У нас был прекрасный экскурсовод Мария, которая рассказала множество интересных деталей из жизни современного и старинного города Тутаев.
- ЛЛюдмила27 июня 2025Благодаря Елене, наши ожидания о встрече с Тутаевом вполне оправдались. Умение Елены сразу расположить к себе, спокойная уверенность, что все
- ИИрина27 июня 2025Были на экскурсии по Тутаеву с Еленой. Экскурсия была очень информативная, увидели все знакомые места города, узнали его историю. Елена-
- ССветлана22 июня 2025Мы гуляли ао Тутаеву вместе с Еленой. Всë доходчиво рассказала, показала. Романовская сторона навевает покой и умиротворение. Уезжать из этих мест не хотелось…
- ООльга19 июня 2025Спасибо огромное Юлии за экскурсию! Обширно, познавательно🤗👍
