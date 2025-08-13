читать дальше

лет назад найти гида было не возможно, а большими группами мы на ездил принципиально.

Город изменился, он стал более живой, появились арт объекты, кофешечки, прогулочные зоны.

Наш гид Юлия, провела нас старыми улочками, с любовью и теплотой рассказывала про свой родной город. Мы как будто перенеслись в то далёкое время, когда рожлался Романов-

Борисоглебско (нынешней Тутаев).

История богата событиями и интересными фактами. Хотите убежать от суеты больших городов, погулять в тишине по берегу Волги, с ветерком на лодочке или тихим ходом на пароме переправиться с Борисоглебской стороны на Романовскую и попасть в другую реальность, значит вам сюда.