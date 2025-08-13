Мои заказы

Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча – экскурсии в Тутаеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча» в Тутаеве, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
На машине
5 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пешая
На пароме
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пройти по купеческим улицам и переправиться на пароме через Волгу
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
8200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Благодарим Алексея за интересную поездку.
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотра и очень интересная подача
    читать дальше

    исторического материала позволили провести экскурсию на одном дыхании. Город Тутаев оказался богатым на замечательных людей и знаковые события. Древние храмы и святыни, исторические дома и набережная, красивая природа и неожиданная история города, расположенного на двух разных берегах понравилась. В Крестовоздвиженском соборе священник Михаил Фёдорович рассказал и показал нам уникальные фрески Гурия Никитина и мудро и духовно провел беседу о Вере и Человеке! Юлия порекомендовала вкусное кафе Горлица для обеда. Рекомендуем экскурсию и город Тутаев к посещению.

    Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотраОгромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотра
  • А
    Александра
    3 ноября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Экскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывал
    Экскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывалЭкскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывалЭкскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывалЭкскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывалЭкскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывалЭкскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывалЭкскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывал
  • А
    Анна
    30 октября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Чудесный экскурсовод Юлия. Очень интересный рассказ. Все понравилось.
  • Н
    Надежда
    28 сентября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    В Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историей города, потому что 20
    читать дальше

    лет назад найти гида было не возможно, а большими группами мы на ездил принципиально.
    Город изменился, он стал более живой, появились арт объекты, кофешечки, прогулочные зоны.
    Наш гид Юлия, провела нас старыми улочками, с любовью и теплотой рассказывала про свой родной город. Мы как будто перенеслись в то далёкое время, когда рожлался Романов-
    Борисоглебско (нынешней Тутаев).
    История богата событиями и интересными фактами. Хотите убежать от суеты больших городов, погулять в тишине по берегу Волги, с ветерком на лодочке или тихим ходом на пароме переправиться с Борисоглебской стороны на Романовскую и попасть в другую реальность, значит вам сюда.

    В Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историейВ Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историейВ Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историейВ Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историейВ Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историейВ Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историейВ Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историей
  • И
    Инна
    27 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Мы посетили Тутаев 24.08 правый и левый берег. Елена, спасибо за атмосферную, познавательную прогулку, за любовь к своему городу. Незабываемые
    читать дальше

    впечатления от Воскресенского собора и непередаваемые ощущения от фресок Гурия Никитина в Крестовоздвиженском храме, надеюсь, что фрескам не дадут погибнуть и найдутся силы и средства для бережной их реставрации. Елена ещё раз спасибо за чудесно проведенный день.

  • Е
    Екатерина
    12 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Огромная благодарность за проведенную экскурсию. Получилось интересно, познавательно, были учтены индивидуальные пожелания по маршруту.
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Экскурсию нам провела Елена. Спасибо огромное ей за прекрасную, познавательную, продуманную программу. Елена - эрудированный, приятный в общении человек. Очень
    читать дальше

    внимательно и с уважением относится к пожеланиям и запросам экскурсантов.
    С удовольствием будем рекомендовать ее друзьям и обратимся к ней сами по возвращении в Тутаев.

  • Т
    Татьяна
    9 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Романо-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтому вас ждет переправа на
    читать дальше

    пароме или на катере. Чудом сохранившиеся до наших дней храмы, история романовской овечки и адмирала Ушакова - это малая часть того, что вы, наверняка, услышите на экскурсии гида Елены. Нам посчастливилось увидеть крестный ход и необычную икону "Прибавление ума", помолиться перед огромной иконой Спасителя, а также резной иконой Николая Можайского, который был облачен в праздничные одежды и башмачки. Во время пешей прогулки можно полюбоваться необычным расписным забором и уцелевшими домами романовских купцов, а также познакомиться с парком СССР и историей кружевниц.

    Романо-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтомуРомано-Борисоглебск - маленький городок с богатой историей. Здесь нет моста между романовским и борисоглебским берегами, поэтому
  • А
    Алеся
    8 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Очень понравилась прогулка с Юлией! Мы обошли (и даже проехали) все знаковые места Романовской стороны, вдохновились симпатичными пейзажами вечернего Тутаева.
    читать дальше

    Экскурсовод сумела передать все очарование провинциального города, который словно застыл в 19 веке. Чувствуется, что Юлия искренне любит это место, с уважением и неравнодушием относится к нему. Спасибо большое за чудесную экскурсию!

  • С
    Семён
    3 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Эту замечательную экскурсию я получил через два звена посредников. Гид Елена замечательная, любит свой город, рассказывает и показывает о нем
    читать дальше

    с интересом, который не может не заражать. Это не самая лучшая экскурсия в моей богатой жизни, но наверняка это самое лучшее, что можно получить в Тутаеве. Дети скучали только чуть-чуть, устав от жары.

    Эту замечательную экскурсию я получил через два звена посредников. Гид Елена замечательная, любит свой город, рассказывает
  • М
    Мозговая
    31 июля 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Мы были в Тутаеве 15 июля с индивидуальной экскурсией: огромная благодарность организатору Ольге, гиду Ладе, водителю Дмитрию. Много интересного узнали
    читать дальше

    об истории Ярославщины, людях этой земли, их нравах, культуре, обычаях. Сам город, особенно тихая его часть с старинными церквями и живописным бульваром, холмами и домиками просто, как говорится, согрел измученную индустриальным однообразием душу. Хочется пожить там среди старины. Может и получится. Спасибо огромное Трипстеру и удачи в вашем благородном труде.
    Алла Викторовна, Наталия Михайловна.

  • А
    Александр
    20 июля 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Огромное спасибо Юлии за чрезвычайно интересный рассказ о ее родном Тутаеве. Экскурсия ьыла по Романовской стороне. Юля, обладающая глубокими щнаниями по истории края, смогла донести до нас всю красоту этого исторического места. Очень рекомендуем!
  • В
    Виктор
    9 июля 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Большое СПАСИБО Юлии за экскурсию по тихому провинциальному левобережному Тутаеву. Неповторимое очарование романовской стороны навсегда останется в нашей памяти.
  • О
    Ольга
    8 июля 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!
    Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!Идеальная экскурсия для неспешного знакомства с Романовской стороной города Тутаев. Было познавательно и интересно!
  • Н
    Надежда
    30 июня 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    У нас был прекрасный экскурсовод Мария, которая рассказала множество интересных деталей из жизни современного и старинного города Тутаев.
  • Л
    Людмила
    27 июня 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Благодаря Елене, наши ожидания о встрече с Тутаевом вполне оправдались. Умение Елены сразу расположить к себе, спокойная уверенность, что все
    читать дальше

    будет отлично, богатые знания о городе, внимание к гостям - все это сделало нашу встречу с городом приятной и познавательной. Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    27 июня 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Были на экскурсии по Тутаеву с Еленой. Экскурсия была очень информативная, увидели все знакомые места города, узнали его историю. Елена-
    читать дальше

    отличный экскурсовод, многознающий и старающийся донести свои знания до своих гостей. Очень дружелюбная, старается экскурсию построить с учетом всех желаний гостей. Так что экскурсию рекомендую!!! Елена, спасибо!

    Были на экскурсии по Тутаеву с Еленой. Экскурсия была очень информативная, увидели все знакомые места городаБыли на экскурсии по Тутаеву с Еленой. Экскурсия была очень информативная, увидели все знакомые места города
  • С
    Светлана
    22 июня 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Мы гуляли ао Тутаеву вместе с Еленой. Всë доходчиво рассказала, показала. Романовская сторона навевает покой и умиротворение. Уезжать из этих мест не хотелось…
    Мы гуляли ао Тутаеву вместе с Еленой. Всë доходчиво рассказала, показала. Романовская сторона навевает покой иМы гуляли ао Тутаеву вместе с Еленой. Всë доходчиво рассказала, показала. Романовская сторона навевает покой и
  • О
    Ольга
    19 июня 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Спасибо огромное Юлии за экскурсию! Обширно, познавательно🤗👍

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
  2. Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
  3. Тутаев: два берега, одна история
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Самое главное
  4. Покровская церковь
  5. Воскресенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в ноябре 2025
Сейчас в Тутаеве в категории "Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча" можно забронировать 3 экскурсии от 4600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Тутаеве на 2025 год по теме «Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча», 81 ⭐ отзыв, цены от 4600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь