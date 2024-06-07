Индивидуальные экскурсии в Тутаеве с личным гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Тутаеве, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Открыть историю городка, пройти по местам киносъемок и поддаться очарованию провинциальной России
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Неизведанный Тутаев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Посетить места, вдохновлявшие живописца Кустодиева, химика Менделеева и многих кинорежиссёров
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Тутаев - очарование Волжской провинции
Индивидуальная
7 часов
Тутаев - очарование Волжской провинции
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 13:00
12 июня в 09:00
от 10 700 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Неизведанный Тутаев
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу - замечательной и обаятельной Анне! Узнали много интересного о Тутаеве, этой волжской жемчужинке. Маршрут был выстроен
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    очень продуманно, в жару мы совсем не устали, успели побывать на обоих берегах Тутаева. Спасибо и нашему водителю Дмитрию, трансфер был организован отлично.

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Неизведанный Тутаев
    Марина, спасибо большое за великолепную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень много интересной информации. Приятно,
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    что человек увлечен своим делом и благодарен за любознательность туриста, то бишь меня) Поездка получилась наполнена смыслами, благодаря замечательной экскурсии, хочется приехать еще и не раз и снова пройти с Мариной по улочкам Романова (Тутаева) и узнать еще что-то.

  • В
    Вадим
    27 мая 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Заказ экскурсии у "представителя команды гидов" вызывает у меня некоторый дискомфорт, поскольку какой гид достанется тебе - неизвестно. В данном
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    случае нам очень повезло. Экскурсовод Андрей - настоящий профессионал своего дела. Глубокие знание материала, умение построить рассказ и, что очень существенно, искреннее желание поделиться этими знаниями с участниками экскурсии. Определенные коррективы попыталась внести совсем не майская погода, +2… +4 градуса, сильный ветер вблизи Волги (мы были в Тутаеве 10 мая 2024). Но Андрей скорректировал порядок осмотра объектов так, чтобы пребывание на берегу Волги не было слишком продолжительным и мы не успевали замерзнуть. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно, оставив в памяти образ небольшого, но очень симпатичного провинциального города. Отдельная благодарность Андрею за советы, связанные с самостоятельным осмотром достопримечательностей Ярославля, особенно церкви Иоанна Златоуста в Коровницкой слободе.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Неизведанный Тутаев
    Анна показала нам Тутаев на обеих берегах, так как мы были на машине помогла разобраться с паромом. Благодаря Анне мы
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    узнали город и влюбились в него! Дополнительно гид организовала экскурсию в местный музей. Рекомендуем посетить Тутаев и погулять по нему с Анной 🌸

    Анна показала нам Тутаев на обеих берегах, так как мы были на машине помогла разобраться с
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    13 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все
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    про него знает и хорошо рассказывает. Юлия встретила нас сразу, как мы приехали, а в конце экскурсии привезла нас на паром через Волгу. Интересные истории, красивые виды и хорошая погода оставили замечательное впечатление!

  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Очень понравилась экскурсия в Тутаев. Помимо красивых видов с разных берегов Волги на город, был замечательный рассказ гида Марии. Спасибо ей большое за увлекательное путешествие и в пространстве, и во времени.
  • К
    Константин
    8 мая 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Нашим гидом в Тутаеве была Юлия, знающий, увлеченный, влюбленный в свой город и в свою работу человек. Логически продуманая пешеходная
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    экскурсия прошла легко, очень познавательно, хотя при въезде в город показалось, что и смотреть-то нечего. Не было перенасыщения лишними датами, но с интересными исторически-бытовыми историями. Уехали в Ярославль с большим позитивом и хорошим настроением.

  • М
    Мария
    10 марта 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. Экскурсия понравилась, сам город совсем
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    небольшой, спокойный, как будто застывший во времени (мы посмотрели только левый берег), но информации много, порой даже слишком;)) Нужно учитывать, что в городе на этом берегу нет ни одного кафе или ресторанчика, пообедать совсем негде. Но здорово, что в таких местах проводятся экскурсии, хотим вернуться летом на фестиваль романовской овцы и проехать на пароме на другой берег.

    Экскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. ЭкскурсияЭкскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. Экскурсия
  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
    Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Индивидуальные»

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  1. Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
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  3. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
  4. Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
  5. Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Покровская церковь
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в июне 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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