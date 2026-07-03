Выбирайте и другие экскурсии в Тутаеве

Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Бывший Романов-Борисоглебск, расположенный в 40 км от Ярославля, предлагает уникальное путешествие в прошлое.
Здесь вы увидите храмы 17 века, включая Воскресенский собор с изразцами и одной из крупнейших православных икон. Также читать дальшеуменьшить
посетите Благовещенскую, Покровскую и Преображенско-Казанскую церкви. Поднимитесь на пожарную каланчу и насладитесь панорамой города. Узнайте о знаменитых уроженцах Тутаева и пройдитесь по улочкам с резными домиками.
Город, сохранивший архитектуру 19 века, стал естественными декорациями для множества фильмов, таких как "12 стульев" и "Доктор Живаго"
Лучшее время для посещения Тутаева - с мая по сентябрь, когда паромная переправа через Волгу работает, а погода наиболее комфортна для прогулок. В это время город оживает, и можно в полной мере насладиться его исторической атмосферой. В апреле и октябре тоже можно посетить Тутаев, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. С ноября по март экскурсия возможна только по левому берегу, что ограничивает возможности для исследования, но все же позволяет насладиться архитектурой и историей города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Воскресенский собор
Благовещенская церковь
Покровская церковь
Преображенско-Казанская церковь
Крестовоздвиженский собор
Пожарная каланча
Описание экскурсии
Паромная переправа и старинные храмы
Несмотря на то, что город давно живет на два берега, моста через Волгу здесь нет, поэтому вы переберетесь на противоположную сторону на пароме — и это станет отдельной приятной частью приключения. На прогулке я познакомлю вас с самыми интересными храмами Тутаева. Вы посетите Воскресенский собор 17 века с красивыми изразцами и одной из крупнейших икон средневекового православного мира. Осмотрите Благовещенскую, Покровскую и Преображенско-Казанскую церкви, а также Крестовоздвиженский собор, который был сердцем старинной крепости, Романовского кремля.
Любимец кинематографистов
Главная изюминка Тутаева в том, что он сохранил не только архитектуру 19 века, но особый ритм жизни, характерный для уютных городков прошлых эпох. Именно поэтому его так полюбили режиссеры, снявшие здесь немало кинокартин — вы увидите места съемок таких фильмов, как «12 стульев», «Очарованный странник», «Позови меня в даль светлую», «Хождение за три моря», «Ярослав: тысячу лет назад», «МосГаз», «Доктор Живаго» и множества других советских и современных работ.
Отголоски ушедшего быта
С прекрасной панорамной площадки на пожарной каланче вы взглянете на окрестности, пройдетесь по уютным улочкам провинциального городка, рассмотрите усадебные постройки и фактурные дома с резными наличниками на окнах. А еще услышите о знаменитом уроженце Романовского уезда — адмирале Федоре Ушакове. И в результате попробуете представить, каким был до революции сверкающий золотыми крестами Романов-Борисоглебск, вдохновивший Кустодиева на создание картин «Гулянье на Волге», «Провинция», «Купание» и других шедевров.
Организационные детали
Транспортные расходы и переправа на пароме включены в стоимость экскурсии
Переправа через Волгу доступна с конца апреля по начало октября. В С октября по апрель экскурсия проходит по левому берегу с исторической застройкой
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Возможно проведение экскурсии для группы более 3 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тутаеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12940 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
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–
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–
Olga
Мы в полном восторге от экскурсовода Марии и водителя Димы. Мария -историк по образованию, эрудит и превосходный рассказчик. Маршрут был построен отлично, посетили старинные храмы, пересекли Волгу на пароме. Спасибо огромное за этот прекрасный день!
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В
Валентина
Здравствуйте! Экскурсия в Тутаев состоялась 8 июня 2026 года. В круизе в 2022 году посетила Тутаев (Борисоглебскую сторону) и влюбилась в этот город. Снова собралась в круиз по Верхней Волге… В настоящее время читать дальшеуменьшить
я "маломобильная"… хожу неважно. Однако Ваша фирма предложила великолепный вариант. Два берега Романова-Борисоглебска вновь очаровали: Крестовоздвиженский храм в валах, Покровский храм с иконой божией матери "Прибавление ума", Кустодиевский бульвар, Воскресенский собор с ликом "Спаса всемилостивого"…. и еще много всего интересного узнала… Спасибо экскурсоводу Марии (низкий поклон) и водителю Дмитрию…
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Н
Наталья
Дата посещения: 13 авг 2025
Благодарим Алексея за интересную поездку.
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Ольга
У нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, не дала возможности попасть на другой берег. Так что надо будет приехать ещё раз (лучше читать дальшеуменьшить
с мая, иначе не пасть в ещё один храм (он летний) на противоположном берегу). Особенно впечатлил фрески Гурия Никитина. И запомнился разговор с иподъяконом Михаилом Фёдоровичем, светлый и добрый человек. Экскурсию смело рекомендую! Но лучше в тёплое время года, тогда сможете увидеть все полностью)
+1
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О
Ольга
Экскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: по дороге проехали через грозу, гулять начинали под дождем. На каланчу не поднимались. Паром оплатили читать дальшеуменьшить
отдельно (не стала выяснять почему, все взрослые люди, каждый, наверное, зарабатывает как может; если условия изменились, нужно отразить в описании). Экскурсовод знающий, эрудированный, манера подачи доступная. Водитель классный, отдельное спасибо. В целом, дороговато.
Ольга
Ответ организатора:
Ольга, здравствуйте! Приносим извинения за ситуацию с оплатой билетов на переправу. Гид с Вас взял оплату за паром не из читать дальшеуменьшить
коммерческого умысла, а потому что "заработался" и забыл, в какую экскурсию что входит из оплаты. Взятые с Вас лишние средства отправили Вам на карту. Ещё раз извините.
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Н
Наталья
С нами работала коллега Ольги - Мария. Знающая, прекрасно владеющая русским языком, отличный коммуникатор, чувствующий гостей и под них выстраивающая программу и стиль экскурсии. Мария - человек с очень интересной профессиональной судьбой, и это также оказывает положительное влияние на ваше совместное времяпрепровождение. Место и экскурсия очень понравились Приедем в Ярославль ещё не однажды. Обязательно воспользуемся услугами Ольги и Марии. Рекомендуем!
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