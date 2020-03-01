Выбирайте и другие экскурсии в Тутаеве

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Открыть историю городка, пройти по местам киносъемок и поддаться очарованию провинциальной России

Ольга
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Ольга – ваш гид
Бывший Романов-Борисоглебск в 40 км от Ярославля — место ностальгии по давно ушедшим эпохам и естественные декорации к фильмам о старине.

Здесь вы исследуете храмы 17 века и увидите одну из крупнейших православных икон Средневековья, узнаете об известных уроженцах Тутаева и осмотрите резные домики.

А также подниметесь на пожарную каланчу и посетите колокольный завод.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке

Что вас ожидает

Паромная переправа и старинные храмы
Несмотря на то, что город давно живет на два берега, моста через Волгу здесь нет, поэтому вы переберетесь на противоположную сторону на пароме — и это станет отдельной приятной частью приключения. На прогулке я познакомлю вас с самыми интересными храмами Тутаева. Вы посетите Воскресенский собор 17 века с красивыми изразцами и одной из крупнейших икон средневекового православного мира. Осмотрите Благовещенскую, Покровскую и Преображенско-Казанскую церкви, а также Крестовоздвиженский собор, который был сердцем старинной крепости, Романовского кремля.

Любимец кинематографистов
Главная изюминка Тутаева в том, что он сохранил не только архитектуру 19 века, но особый ритм жизни, характерный для уютных городков прошлых эпох. Именно поэтому его так полюбили режиссеры, снявшие здесь немало кинокартин — вы увидите места съемок таких фильмов, как «12 стульев», «Очарованный странник», «Позови меня в даль светлую», «Хождение за три моря», «Ярослав: тысячу лет назад», «МосГаз», «Доктор Живаго» и множества других советских и современных работ.

Отголоски ушедшего быта
С прекрасной панорамной площадки на пожарной каланче вы взглянете на окрестности, пройдетесь по уютным улочкам провинциального городка, рассмотрите усадебные постройки и фактурные дома с резными наличниками на окнах. А еще услышите о знаменитом уроженце Романовского уезда — адмирале Федоре Ушакове — и посетите колокольный завод, где познакомитесь с тонкостями литья колоколов. И в результате попробуете представить, каким был до революции сверкающий золотыми крестами Романов-Борисоглебск, вдохновивший Кустодиева на создание картин «Гулянье на Волге», «Провинция», «Купание» и других шедевров.

Организационные детали

Трансфер оплачивается дополнительно: легковая машина для 1-3 человек — 2200 руб., минивен для 4-7 человек — 3500 руб., микроавтобус для 8-20 человек — 6000 руб.

Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке
Тутаев, застывший в 19 веке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
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