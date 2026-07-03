Выбирайте и другие экскурсии в Тутаеве

Лучшее время для посещения Тутаева - с мая по сентябрь, когда паромная переправа через Волгу работает, а погода наиболее комфортна для прогулок. В это время город оживает, и можно в полной мере насладиться его исторической атмосферой. В апреле и октябре тоже можно посетить Тутаев, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. С ноября по март экскурсия возможна только по левому берегу, что ограничивает возможности для исследования, но все же позволяет насладиться архитектурой и историей города.

Бывший Романов-Борисоглебск, расположенный в 40 км от Ярославля, предлагает уникальное путешествие в прошлое.Здесь вы увидите храмы 17 века, включая Воскресенский собор с изразцами и одной из крупнейших православных икон. Также

посетите Благовещенскую, Покровскую и Преображенско-Казанскую церкви. Поднимитесь на пожарную каланчу и насладитесь панорамой города. Узнайте о знаменитых уроженцах Тутаева и пройдитесь по улочкам с резными домиками. Город, сохранивший архитектуру 19 века, стал естественными декорациями для множества фильмов, таких как "12 стульев" и "Доктор Живаго"

Описание экскурсии

Паромная переправа и старинные храмы

Несмотря на то, что город давно живет на два берега, моста через Волгу здесь нет, поэтому вы переберетесь на противоположную сторону на пароме — и это станет отдельной приятной частью приключения. На прогулке я познакомлю вас с самыми интересными храмами Тутаева. Вы посетите Воскресенский собор 17 века с красивыми изразцами и одной из крупнейших икон средневекового православного мира. Осмотрите Благовещенскую, Покровскую и Преображенско-Казанскую церкви, а также Крестовоздвиженский собор, который был сердцем старинной крепости, Романовского кремля.

Любимец кинематографистов

Главная изюминка Тутаева в том, что он сохранил не только архитектуру 19 века, но особый ритм жизни, характерный для уютных городков прошлых эпох. Именно поэтому его так полюбили режиссеры, снявшие здесь немало кинокартин — вы увидите места съемок таких фильмов, как «12 стульев», «Очарованный странник», «Позови меня в даль светлую», «Хождение за три моря», «Ярослав: тысячу лет назад», «МосГаз», «Доктор Живаго» и множества других советских и современных работ.

Отголоски ушедшего быта

С прекрасной панорамной площадки на пожарной каланче вы взглянете на окрестности, пройдетесь по уютным улочкам провинциального городка, рассмотрите усадебные постройки и фактурные дома с резными наличниками на окнах. А еще услышите о знаменитом уроженце Романовского уезда — адмирале Федоре Ушакове. И в результате попробуете представить, каким был до революции сверкающий золотыми крестами Романов-Борисоглебск, вдохновивший Кустодиева на создание картин «Гулянье на Волге», «Провинция», «Купание» и других шедевров.

Организационные детали