1 день

Перезагрузка в Твери, wakesurf и банька/спа

Около 12:00 Встречаемся все вместе и знакомимся, предположительно на ж/д вокзале города Тверь, но возможны и другие способы добраться до места назначения) Делаем короткий переезд и на прогулке знакомимся с уютными старыми улочками в центре. После обязательно вкусно перекусим в одном из лучших мест Твери, нам надо подготовиться к каталке)

Около 14:00 поедем на причал, переоденемся и сядем в лодку. Расслабься, время сёрфить) Инструктаж для новичков, качественные советы и исправление ошибок для катающихся по ходу, поедут все) (по плану у каждого около 30 минут чистого катания на воде)

После катания, довольные и расслабленные, продолжим знакомиться с Тверью и её основными достопримечательностями(хоть и не Москва с Питером, но есть что рассказать и на что посмотреть точно) Обязательно надо будет сходить в мой любимый ресторанчик Твери, чтобы вкусно поужинать и погурманить после вэйксёрфа.

Спать некогда, ведь мы собрались хорошенько отдохнуть, поэтому после ужина возьмём веники и поедем в крутую баню с бассейном в загородном комплексе Гришкино (недалеко от Твери). Примерно с 20:00 до 23:00 баня, а чтобы ещё больше насладиться этим вечером/ночью, на всех желающих можно взять лёгких напитков, сладкого, фруктов, арбуза(считаю без него в баню ходить нельзя). Если останутся силы после баньки, можно даже устроить посиделки у большого костра под гитару, и уйти в глубокую ночь… но это уже совсем другая история)

Для небольших компаний 2-3 человека, есть возможность заменить баню на поход в современный двухэтажный спа центр с бассейнами/банями/саунами в самом городе и после уже исследовать ночной город

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