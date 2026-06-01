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Вейксерф-лагерь в Твери

Не нужно лететь на Бали, чтобы почувствовать незабываемые ощущения от волны
Вейксерф-лагерь в ТвериФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вейксерф-лагерь в ТвериФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вейксерф-лагерь в ТвериФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Не надо лететь на Бали, чтобы почувствовать незабываемые ощущения волны под ногами и покататься на серфе. Настоящий летний отдых на воде ближе, чем ты думаешь, погнали в Тверь!

Даже если ты никогда не пробовал кататься на вэйксёрфе, программа построена так, чтобы получилось у каждого. А для бывалых райдеров-это отличная возможность проверить новые споты и волны+прокачать свой уровень в хорошей компании под руководством тренера-пилота.

Программа тура по дням

1 день

Перезагрузка в Твери, wakesurf и банька/спа

Около 12:00 Встречаемся все вместе и знакомимся, предположительно на ж/д вокзале города Тверь, но возможны и другие способы добраться до места назначения) Делаем короткий переезд и на прогулке знакомимся с уютными старыми улочками в центре. После обязательно вкусно перекусим в одном из лучших мест Твери, нам надо подготовиться к каталке)

Около 14:00 поедем на причал, переоденемся и сядем в лодку. Расслабься, время сёрфить) Инструктаж для новичков, качественные советы и исправление ошибок для катающихся по ходу, поедут все) (по плану у каждого около 30 минут чистого катания на воде)

После катания, довольные и расслабленные, продолжим знакомиться с Тверью и её основными достопримечательностями(хоть и не Москва с Питером, но есть что рассказать и на что посмотреть точно) Обязательно надо будет сходить в мой любимый ресторанчик Твери, чтобы вкусно поужинать и погурманить после вэйксёрфа.

Спать некогда, ведь мы собрались хорошенько отдохнуть, поэтому после ужина возьмём веники и поедем в крутую баню с бассейном в загородном комплексе Гришкино (недалеко от Твери). Примерно с 20:00 до 23:00 баня, а чтобы ещё больше насладиться этим вечером/ночью, на всех желающих можно взять лёгких напитков, сладкого, фруктов, арбуза(считаю без него в баню ходить нельзя). Если останутся силы после баньки, можно даже устроить посиделки у большого костра под гитару, и уйти в глубокую ночь… но это уже совсем другая история)

Для небольших компаний 2-3 человека, есть возможность заменить баню на поход в современный двухэтажный спа центр с бассейнами/банями/саунами в самом городе и после уже исследовать ночной город

Перезагрузка в Твери, wakesurf и банька/спаПерезагрузка в Твери, wakesurf и банька/спаПерезагрузка в Твери, wakesurf и банька/спа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Только вэйксёрф, чистый кайф

В этот день у нас будет всё размерено, без спешки и суеты, только вэйксёрф и отдых на воде-ничего лишнего) Неспешно проснёмся, позавтракаем и поедем сёрфить.

Собираемся около 12:00 нас будет ждать уже знакомая лодка и пилот в Твери. Отлично проводим время на воде, чередуемся по желанию, шлифуем навыки и технику, пробуем новые трюки, прогресс в катании обеспечен (особенно после вчерашних обсуждений и видеоразборов в бане/спа). По плану у каждого участника около 30 минут на воде.

Далее поедем в Тверь, на финальный обедо-ужин, в одном лучших мест Твери. Пообщаемся и повспоминаем самые лучшие моменты за эти выходные, просто покайфуем все вместе. Где, если не в Твери!?)
В итоге после 17:00-свободная программа. Как бы это грустно ни было, но придется расставаться и разъезжаться по домам. Кто торопиться, завезу на вокзал или ещё куда-то, чтобы поехать домой. Если не торопитесь, подскажу, где ещё можно неспеша догулять по Твери в своё удовольствие, проедем на машине по городу, покажу интересные и не туристические места Твери.
Всех с удовольствием буду ждать в гости на следующие кэмпы и туры, до новых встреч, друзья!)

Только вэйксёрф, чистый кайфТолько вэйксёрф, чистый кайфТолько вэйксёрф, чистый кайф
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вейксёрф в Твери около 30 минут на человека (1 день)
  • Вейксёрф в Твери около 30 минут на человека (2 день)
  • Инструктор-пилот по вейксёрфу
  • Оборудование для катания при необходимости (доски, гидрокостюмы, шлемы, жилеты и т. д.)
  • Проживание в 2-3 местных номерах в гостиницах 3-4*. Базово везде односпальные кровати, размещение на двуспальной кровати по запросу
  • Завтрак в отеле или в городе
  • Расслабляющая баня с мини-бассейном (3 часа), или поход в спа центр (2 часа)
  • Прогулки и экскурсии по Твери с гидом
  • Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
  • Питание (кроме завтрака)
Пожелания к путешественнику

Умение плавать обязательно.

Что взять с собой:

  • Для купания: плавки/купальник, полотенце, тапочки (в бане вечером все это тоже пригодится), солнцезащитный крем.
  • На вечер одежду с длинным рукавом и закрытыми ногами (вдруг комары или холодно)
  • Личные вещи
Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Семён
Семён — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, меня зовут Семён! Катаюсь на всем, что движется, сколько себя помню. Обожаю путешествовать и открывать новые места. Особенную страсть питаю к горам-это любовь. В обычной жизни я инструктор. Мне нравится видеть,
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как человек приобщается к экстремальным видам спорта, и помогать развиваться в различных направлениях. Поэтому уже на протяжении 7 лет я учу людей кататься на сноуборде/горных лыжах/роликах/лонгборде/вейксерфе/прыгать на батуте, и делаю это профессионально на основании своего многолетнего опыта и после прохождения обучения в Национальной Лиге Инструкторов (категория В-лыжи и сноуборд, категория фристайл на сноуборде, категория С-ролики, альпинкурс и лавинная безопасность) Легко нахожу общий язык как со взрослыми, так и с детьми в своих авторских турах. Со мной ты сможешь отправиться на любой горнолыжный курорт России и ближнего зарубежья, научишься уверенно кататься на лыжах или сноуборде, во фрирайде или по трассам. А летом будем приобщаться к водным видам спорта: вэйксёрфингу, вэйкбордингу, ходить в походы по горам, заниматься трекингом и весело отдыхать на природе. Присоединяйся!

Тур входит в следующие категории Твери

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