Описание тура
Не надо лететь на Бали, чтобы почувствовать незабываемые ощущения волны под ногами и покататься на серфе. Настоящий летний отдых на воде ближе, чем ты думаешь, погнали в Тверь!
Даже если ты никогда не пробовал кататься на вэйксёрфе, программа построена так, чтобы получилось у каждого. А для бывалых райдеров-это отличная возможность проверить новые споты и волны+прокачать свой уровень в хорошей компании под руководством тренера-пилота.
Программа тура по дням
Перезагрузка в Твери, wakesurf и банька/спа
Около 12:00 Встречаемся все вместе и знакомимся, предположительно на ж/д вокзале города Тверь, но возможны и другие способы добраться до места назначения) Делаем короткий переезд и на прогулке знакомимся с уютными старыми улочками в центре. После обязательно вкусно перекусим в одном из лучших мест Твери, нам надо подготовиться к каталке)
Около 14:00 поедем на причал, переоденемся и сядем в лодку. Расслабься, время сёрфить) Инструктаж для новичков, качественные советы и исправление ошибок для катающихся по ходу, поедут все) (по плану у каждого около 30 минут чистого катания на воде)
После катания, довольные и расслабленные, продолжим знакомиться с Тверью и её основными достопримечательностями(хоть и не Москва с Питером, но есть что рассказать и на что посмотреть точно) Обязательно надо будет сходить в мой любимый ресторанчик Твери, чтобы вкусно поужинать и погурманить после вэйксёрфа.
Спать некогда, ведь мы собрались хорошенько отдохнуть, поэтому после ужина возьмём веники и поедем в крутую баню с бассейном в загородном комплексе Гришкино (недалеко от Твери). Примерно с 20:00 до 23:00 баня, а чтобы ещё больше насладиться этим вечером/ночью, на всех желающих можно взять лёгких напитков, сладкого, фруктов, арбуза(считаю без него в баню ходить нельзя). Если останутся силы после баньки, можно даже устроить посиделки у большого костра под гитару, и уйти в глубокую ночь… но это уже совсем другая история)
Для небольших компаний 2-3 человека, есть возможность заменить баню на поход в современный двухэтажный спа центр с бассейнами/банями/саунами в самом городе и после уже исследовать ночной город
Только вэйксёрф, чистый кайф
В этот день у нас будет всё размерено, без спешки и суеты, только вэйксёрф и отдых на воде-ничего лишнего) Неспешно проснёмся, позавтракаем и поедем сёрфить.
Собираемся около 12:00 нас будет ждать уже знакомая лодка и пилот в Твери. Отлично проводим время на воде, чередуемся по желанию, шлифуем навыки и технику, пробуем новые трюки, прогресс в катании обеспечен (особенно после вчерашних обсуждений и видеоразборов в бане/спа). По плану у каждого участника около 30 минут на воде.
Далее поедем в Тверь, на финальный обедо-ужин, в одном лучших мест Твери. Пообщаемся и повспоминаем самые лучшие моменты за эти выходные, просто покайфуем все вместе. Где, если не в Твери!?)
В итоге после 17:00-свободная программа. Как бы это грустно ни было, но придется расставаться и разъезжаться по домам. Кто торопиться, завезу на вокзал или ещё куда-то, чтобы поехать домой. Если не торопитесь, подскажу, где ещё можно неспеша догулять по Твери в своё удовольствие, проедем на машине по городу, покажу интересные и не туристические места Твери.
Всех с удовольствием буду ждать в гости на следующие кэмпы и туры, до новых встреч, друзья!)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вейксёрф в Твери около 30 минут на человека (1 день)
- Вейксёрф в Твери около 30 минут на человека (2 день)
- Инструктор-пилот по вейксёрфу
- Оборудование для катания при необходимости (доски, гидрокостюмы, шлемы, жилеты и т. д.)
- Проживание в 2-3 местных номерах в гостиницах 3-4*. Базово везде односпальные кровати, размещение на двуспальной кровати по запросу
- Завтрак в отеле или в городе
- Расслабляющая баня с мини-бассейном (3 часа), или поход в спа центр (2 часа)
- Прогулки и экскурсии по Твери с гидом
- Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
- Питание (кроме завтрака)
Пожелания к путешественнику
Умение плавать обязательно.
Что взять с собой:
- Для купания: плавки/купальник, полотенце, тапочки (в бане вечером все это тоже пригодится), солнцезащитный крем.
- На вечер одежду с длинным рукавом и закрытыми ногами (вдруг комары или холодно)
- Личные вещи