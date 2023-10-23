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Тверь для гурманов и не только
Начало: Санкт-Петербург
26 июля в 10:00
от 20 260₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нескучные выходные в Тверской губернии
Начало: Санкт-Петербург
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вкусные выходные на Тверской земле
Начало: Санкт-Петербург
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 14 830₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛидия23 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаМы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
- ГГалина23 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаОрганизация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу
- ООлег16 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаТур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.
- ИИрина9 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаВ целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало
- ШШило28 февраля 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На автобусе»
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