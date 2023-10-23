Туры на автобусе в Твери

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Твери, цены от 13 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Тверь для гурманов и не только
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тверь для гурманов и не только
Начало: Санкт-Петербург
26 июля в 10:00
от 20 260 за человека
Нескучные выходные в Тверской губернии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Нескучные выходные в Тверской губернии
Начало: Санкт-Петербург
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 750 за человека
Вкусные выходные на Тверской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Вкусные выходные на Тверской земле
Начало: Санкт-Петербург
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 14 830 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лидия
    23 октября 2023
    Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. Зима
    Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
    Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
  • Г
    Галина
    23 октября 2023
    Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. Зима
    Организация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу
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    из Санкт-Петербурга. Зима. Доступно проконсультировала о поездке. Ответила на все вопросы. Гид Татьяна Александровна очень интересно рассказывала в автобусе, и в каждом городе куда были запланированы экскурсии. Организация тура продумана до мелочей. Пять дней пролетели незаметно. Отели не плохие. Питание хорошее. Технические остановки своевременны. Водители Александр и Олег специалисты своего дела, т. е. молодцы! В автобусе было тепло и чисто. Спасибо всей команде за хорошие и добрые впечатления!

  • О
    Олег
    16 октября 2023
    Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. Зима
    Тур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.
  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    В целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало
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    времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.

  • Ш
    Шило
    28 февраля 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 13 750 до 20 260.
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