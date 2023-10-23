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времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.