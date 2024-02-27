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Авторский тур
3 дня
Активные выходные на озере Селигер
Начало: Тверь
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
12 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Начало: Г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
14 июня в 09:30
28 июня в 09:30
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
28 июня в 20:27
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав на байдарках по реке Осуга
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:25
14 июня в 20:25
21 июня в 20:25
10 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
17 июня в 10:30
8 июля в 10:30
18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
18 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЛЛидия23 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаМы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
- ГГалина23 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаОрганизация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу
- ООлег16 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаТур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.
- ИИрина9 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаВ целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ШШило28 февраля 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Можно с детьми»
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