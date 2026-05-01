1 день

Встреча. Переезд к озеру Селигер

Наше путешествие начнётся в старинном городе Твери, куда из Москвы удобно добраться на скоростной «Ласточке», а из Петербурга — на поезде или «Сапсане».

Из Твери заказной трансфер доставит нас на берег озера недалеко от деревни Светлица. На место прибываем в районе 13:30 и сразу пересаживаемся на катер, который стремительно, разрезая воду, доставит нас на живописный остров Хачин.

Логистика маршрута не из простых, остров доступен только водным путём, моста сюда нет. Но Селигер и остров Хачин стоят всех усилий: его называют «Селигером в миниатюре».

Здесь вас ждут сосновые и лиственные леса, многочисленные озёра, редкие болота, а также чистейший родник, заброшенные деревеньки со старинными домами и островная жилая деревня.

В следующие дни будем исследовать этот уникальный уголок природы, наслаждаясь его красотами и атмосферой.

переезд из Твери 3-4 часа, 200 км

переправа на катере

походное питание

ночь в палатке на острове Хачин. Рядом с лагерем могут стоять другие палатки

