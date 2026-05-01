Остров Хачин - сердце Селигера

Вас ждет поход по озерному краю в самом сердце России. Острова и тихие заводи, озера и леса, а еще деревни, церкви и цветущие луга — всё это Селигер.

С ветром и
брызгами промчим на катере, чтобы спокойно гулять по острову, одному из самых красивых мест на Селигере.

Будем любоваться закатами, слушать пение птиц, вдыхать аромат цветов и сосен, ходить по мягкому мху, купаться в теплых озёрах. Жизнь на острове позволит отдохнуть от суеты, насладиться заповедной природой и уединением.

В конце пути посетим старинный монастырь на Столбном острове, поднимемся на колокольню и окинем взглядом места, по которым гуляли.

Этот выезд прекрасно подходит для новичков: вы познакомитесь с походным бытом, проверите силы, в основном гуляем налегке без тяжелых рюкзаков. Всё включено, от вас только добраться до ж/д вокзала в Твери (из Москвы ходит скоростная Ласточка, из Петербурга Сапсаны и много поездов в течение дня).Детям от 8 до 14 лет цена 15 300 ₽. Не суммируется с другими скидками. Скидки на первые места!

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд к озеру Селигер

Наше путешествие начнётся в старинном городе Твери, куда из Москвы удобно добраться на скоростной «Ласточке», а из Петербурга — на поезде или «Сапсане».

Из Твери заказной трансфер доставит нас на берег озера недалеко от деревни Светлица. На место прибываем в районе 13:30 и сразу пересаживаемся на катер, который стремительно, разрезая воду, доставит нас на живописный остров Хачин.

Логистика маршрута не из простых, остров доступен только водным путём, моста сюда нет. Но Селигер и остров Хачин стоят всех усилий: его называют «Селигером в миниатюре».

Здесь вас ждут сосновые и лиственные леса, многочисленные озёра, редкие болота, а также чистейший родник, заброшенные деревеньки со старинными домами и островная жилая деревня.

В следующие дни будем исследовать этот уникальный уголок природы, наслаждаясь его красотами и атмосферой.

  • переезд из Твери 3-4 часа, 200 км
  • переправа на катере
  • походное питание
  • ночь в палатке на острове Хачин. Рядом с лагерем могут стоять другие палатки
2 день

Остров Хачин

Просыпаться в походе первый раз непривычно, но очень приятно! Совместно готовим завтрак, собираем небольшие рюкзачки и отправляемся на весь день путешествовать по острову.

Пройдем заповедными борами, богатыми в сезон грибами и черникой, посмотрим на моховые болота. Если повезет, встретим кого‑то из диких обитателей острова.

За день пройдем около 15 километров, делая привалы для перекусов, фотосессий и сбора ягод.

Вечером у костра отдохнем, пообщаемся, поиграем в игры. На Хачине не везде есть мобильная связь, так что настраиваемся на цифровой детокс и общение с природой.

  • радиальный выход 15 км
  • местами плохое покрытие связи
  • ночёвка в палатке на острове Хачин
3 день

Нилова пустынь и дорога домой

Просыпаемся под звонкое пение птиц. После вкусного завтрака погуляем ещё по тропинкам, окунемся в тёплом озере, побродим по мху, в сезон наедимся черникой. Но не очень долго — впереди много интересного.

Опять на катере переправляемся через озеро. Впереди нас ждет монастырь Нилова Пустынь. Этот мужской монастырь был основан в 1594 году в честь преподобного Нила Столобенского, по легенде жившего здесь на острове.

До революции этот монастырь был одним из самых почитаемых и популярных в России. Сейчас здесь живет около 50 монахов, есть пасека, молочная ферма, рыбное хозяйство и другие производства.

Стоит монастырь на красивом островке, вокруг которого раскинулись плесы Селигера, изрезанные бухтами берега. На всё это мы полюбуемся, когда поднимемся на самый верх колокольни монастыря.

Заглянем в храм, пройдемся мимо других построек, пообедаем в кафе и купим местные сувениры, мёд и копченую рыбу.

Завершаем наш поход в 14:30 и садимся в заказной автобус, возвращаемся в Тверь, откуда разъезжаемся по своим городам. Путешествие окончено, но воспоминания, эмоции, впечатления (и запах копчёной рыбы) надолго останутся с нами!

  • переход налегке 8-10 км
  • переправа на катере
  • Нилова пустынь
  • переезд на трансфере до Твери 3-4 часа
Проживание

Проживать будем в палатках без душа и туалетов. К сожалению, на острове Хачин нет специально оборудованных стоянок.

Стоимость тура на 1 чел. /руб: 17900 руб.

Детям от 8 до 14 лет цена 15 300 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Твери до начала маршрута и обратно
  • Переправа на катере на остров Хачин и обратно
  • Работа инструктора
  • Вкусное питание на маршруте
  • Место в 3 - или 4-местной палатке (с подселением других участников)
  • Прокат всего необходимого группового снаряжения (котлы, тент, костровое)
  • Групповая аптечка
  • Вход на колокольню Нило-Столобенской пустыни
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Твери и обратно
  • Обед в чайной монастыря в заключительный день (ориентировочно 800 рублей)
  • Личное снаряжение по списку (коврик, спальник)
  • Все расходы, связанные с форс-мажором или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Тверь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

С рюкзаком в этом походе почти не ходим, но переносить рюкзак и общественные вещи всё равно придётся по вокзалу, от трансфера до стоянки, от стоянки до катера. Поэтому личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 60% объёма рюкзака, т. к. необходимо оставить место для общественного снаряжения и продуктов.

Стандартный вес общественных модулей — 6-7 кг на человека. Поэтому, если ваши личные вещи занимают более 2/3 рюкзака и/или весят больше 13 кг, оставьте часть вещей дома.

Для походов на майские праздники обязательно нужен тёплый спальник и комплект одежды, шапка, перчатки — на Селигере может быть прохладно:) В остальные даты придерживайтесь списка ниже, но всегда делайте поправку на погоду. Если жара, возьмите побольше лёгких вещей и солнцезащитного крема; если дожди — побольше непромокаемых вещей и носков.

Правильно подобранная одежда и обувь — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте! И несмотря на прогноз всегда берите с собой дождевик! На Селигере очень переменчивая погода.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5 С);
  • сидушка туристическая (хоба).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце.

Рекомендуем добавить:

  • непромокаемые мешки;
  • пуховка (теплая куртка);
  • треккинговые палки;
  • термос;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • палатка;
  • средство от насекомых.
Как организовано питание?

В нашем походе будет вкусное и питательное меню.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать непосредственно перед готовкой.

Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.

Дополнительную еду с собой можно брать по желанию.

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термосы! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем в роднике и фильтруем и кипятим воду из озера.

Какое снаряжение выдают?

Котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь), тент, групповая аптечка, палатки.

Вам необходимо взять личное снаряжение: коврик, спальник, рюкзак (можно взять у нас в прокате) и набор посуды.

Лучше выбирайте пластиковую или металлическую посуду. Не берите стекло и керамику — они тяжёлые и могут разбиться. Одноразовую посуду тоже не берите, она ненадёжна.

Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).

Всю еду и снаряжение необходимо уместить в рюкзак, будут небольшие переходы до 3 км (длина перехода будет зависеть от занятости стоянок).

Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них, литров на 30 (примерно как полный пакет из Пятёрочки).

Снаряжение будет выдано в Москве на вокзале перед отправлением Ласточки.

Можно ли в этот поход с собакой?

В этот поход не рекомендуется брать питомцев.

Можно взять маленькую собачку, но есть много нюансов.

Переезд от Твери в одну сторону 3-3,5 часа в зависимости от дорожной ситуации.

Ваша собака должна быть готова к длительным переездам и не мешать другим участникам в дороге.

Также для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.

Вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

К сожалению, вы не сможете пройти с собакой в Нилову Пустынь.

1,5 часа вам придётся ожидать группу просто на берегу, где достаточно многолюдно, нет скамеечек, беседок.

Собака обязательно должна быть социализирована, не проявлять агрессию к окружающим и не бояться чужих людей.

Во время похода не допускается нахождение собаки там, где готовится еда и организован приём пищи.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя.

И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Могу поехать в поход на машине?

Да, вы можете поехать в поход на машине.

Машину можно оставить на бесплатной парковке рядом с Ниловой Пустынью или на платной в 10 минутах от монастыря (стоимость — 400 рублей в сутки).

В походах, стартующих в пятницу вечером, первая ночёвка проходит вне острова. Машину можно оставить рядом с лагерем, а утром нужно будет отвезти её на парковку и вернуться к лагерю пешком (около 30 минут).

На месте нужно быть в 13:30.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

