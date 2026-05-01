С ветром и
Программа тура по дням
Встреча. Переезд к озеру Селигер
Наше путешествие начнётся в старинном городе Твери, куда из Москвы удобно добраться на скоростной «Ласточке», а из Петербурга — на поезде или «Сапсане».
Из Твери заказной трансфер доставит нас на берег озера недалеко от деревни Светлица. На место прибываем в районе 13:30 и сразу пересаживаемся на катер, который стремительно, разрезая воду, доставит нас на живописный остров Хачин.
Логистика маршрута не из простых, остров доступен только водным путём, моста сюда нет. Но Селигер и остров Хачин стоят всех усилий: его называют «Селигером в миниатюре».
Здесь вас ждут сосновые и лиственные леса, многочисленные озёра, редкие болота, а также чистейший родник, заброшенные деревеньки со старинными домами и островная жилая деревня.
В следующие дни будем исследовать этот уникальный уголок природы, наслаждаясь его красотами и атмосферой.
- переезд из Твери 3-4 часа, 200 км
- переправа на катере
- походное питание
- ночь в палатке на острове Хачин. Рядом с лагерем могут стоять другие палатки
Остров Хачин
Просыпаться в походе первый раз непривычно, но очень приятно! Совместно готовим завтрак, собираем небольшие рюкзачки и отправляемся на весь день путешествовать по острову.
Пройдем заповедными борами, богатыми в сезон грибами и черникой, посмотрим на моховые болота. Если повезет, встретим кого‑то из диких обитателей острова.
За день пройдем около 15 километров, делая привалы для перекусов, фотосессий и сбора ягод.
Вечером у костра отдохнем, пообщаемся, поиграем в игры. На Хачине не везде есть мобильная связь, так что настраиваемся на цифровой детокс и общение с природой.
- радиальный выход 15 км
- местами плохое покрытие связи
- ночёвка в палатке на острове Хачин
Нилова пустынь и дорога домой
Просыпаемся под звонкое пение птиц. После вкусного завтрака погуляем ещё по тропинкам, окунемся в тёплом озере, побродим по мху, в сезон наедимся черникой. Но не очень долго — впереди много интересного.
Опять на катере переправляемся через озеро. Впереди нас ждет монастырь Нилова Пустынь. Этот мужской монастырь был основан в 1594 году в честь преподобного Нила Столобенского, по легенде жившего здесь на острове.
До революции этот монастырь был одним из самых почитаемых и популярных в России. Сейчас здесь живет около 50 монахов, есть пасека, молочная ферма, рыбное хозяйство и другие производства.
Стоит монастырь на красивом островке, вокруг которого раскинулись плесы Селигера, изрезанные бухтами берега. На всё это мы полюбуемся, когда поднимемся на самый верх колокольни монастыря.
Заглянем в храм, пройдемся мимо других построек, пообедаем в кафе и купим местные сувениры, мёд и копченую рыбу.
Завершаем наш поход в 14:30 и садимся в заказной автобус, возвращаемся в Тверь, откуда разъезжаемся по своим городам. Путешествие окончено, но воспоминания, эмоции, впечатления (и запах копчёной рыбы) надолго останутся с нами!
- переход налегке 8-10 км
- переправа на катере
- Нилова пустынь
- переезд на трансфере до Твери 3-4 часа
Проживание
Проживать будем в палатках без душа и туалетов. К сожалению, на острове Хачин нет специально оборудованных стоянок.
Стоимость тура на 1 чел. /руб: 17900 руб.
Детям от 8 до 14 лет цена 15 300 ₽. Не суммируется с другими скидками.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Твери до начала маршрута и обратно
- Переправа на катере на остров Хачин и обратно
- Работа инструктора
- Вкусное питание на маршруте
- Место в 3 - или 4-местной палатке (с подселением других участников)
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (котлы, тент, костровое)
- Групповая аптечка
- Вход на колокольню Нило-Столобенской пустыни
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Твери и обратно
- Обед в чайной монастыря в заключительный день (ориентировочно 800 рублей)
- Личное снаряжение по списку (коврик, спальник)
- Все расходы, связанные с форс-мажором или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
С рюкзаком в этом походе почти не ходим, но переносить рюкзак и общественные вещи всё равно придётся по вокзалу, от трансфера до стоянки, от стоянки до катера. Поэтому личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 60% объёма рюкзака, т. к. необходимо оставить место для общественного снаряжения и продуктов.
Стандартный вес общественных модулей — 6-7 кг на человека. Поэтому, если ваши личные вещи занимают более 2/3 рюкзака и/или весят больше 13 кг, оставьте часть вещей дома.
Для походов на майские праздники обязательно нужен тёплый спальник и комплект одежды, шапка, перчатки — на Селигере может быть прохладно:) В остальные даты придерживайтесь списка ниже, но всегда делайте поправку на погоду. Если жара, возьмите побольше лёгких вещей и солнцезащитного крема; если дожди — побольше непромокаемых вещей и носков.
Правильно подобранная одежда и обувь — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте! И несмотря на прогноз всегда берите с собой дождевик! На Селигере очень переменчивая погода.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5 С);
- сидушка туристическая (хоба).
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце.
Рекомендуем добавить:
- непромокаемые мешки;
- пуховка (теплая куртка);
- треккинговые палки;
- термос;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- палатка;
- средство от насекомых.
Как организовано питание?
В нашем походе будет вкусное и питательное меню.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.
Дополнительную еду с собой можно брать по желанию.
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термосы! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем в роднике и фильтруем и кипятим воду из озера.
Какое снаряжение выдают?
Котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь), тент, групповая аптечка, палатки.
Вам необходимо взять личное снаряжение: коврик, спальник, рюкзак (можно взять у нас в прокате) и набор посуды.
Лучше выбирайте пластиковую или металлическую посуду. Не берите стекло и керамику — они тяжёлые и могут разбиться. Одноразовую посуду тоже не берите, она ненадёжна.
Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).
Всю еду и снаряжение необходимо уместить в рюкзак, будут небольшие переходы до 3 км (длина перехода будет зависеть от занятости стоянок).
Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них, литров на 30 (примерно как полный пакет из Пятёрочки).
Снаряжение будет выдано в Москве на вокзале перед отправлением Ласточки.
Можно ли в этот поход с собакой?
В этот поход не рекомендуется брать питомцев.
Можно взять маленькую собачку, но есть много нюансов.
Переезд от Твери в одну сторону 3-3,5 часа в зависимости от дорожной ситуации.
Ваша собака должна быть готова к длительным переездам и не мешать другим участникам в дороге.
Также для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.
Вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
К сожалению, вы не сможете пройти с собакой в Нилову Пустынь.
1,5 часа вам придётся ожидать группу просто на берегу, где достаточно многолюдно, нет скамеечек, беседок.
Собака обязательно должна быть социализирована, не проявлять агрессию к окружающим и не бояться чужих людей.
Во время похода не допускается нахождение собаки там, где готовится еда и организован приём пищи.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя.
И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Могу поехать в поход на машине?
Да, вы можете поехать в поход на машине.
Машину можно оставить на бесплатной парковке рядом с Ниловой Пустынью или на платной в 10 минутах от монастыря (стоимость — 400 рублей в сутки).
В походах, стартующих в пятницу вечером, первая ночёвка проходит вне острова. Машину можно оставить рядом с лагерем, а утром нужно будет отвезти её на парковку и вернуться к лагерю пешком (около 30 минут).
На месте нужно быть в 13:30.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.