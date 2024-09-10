Пешие туры-прогулки в Твери с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Твери, цены от 8 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Пешая
5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000 за человека
Активные выходные на озере Селигер
Пешая
3 отзыва
3 дня
Активные выходные на озере Селигер
Начало: Тверь
6 июн в 10:00
27 июн в 10:00
11 900 за человека
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Пешая
3 дня
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Начало: Г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных ...
1 мая в 09:15
8 мая в 09:15
8 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Организация отличная.
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Очень понравился Селигер, остров Хачин. Видимо в семье появится новая традиция каждый год выбираться на пару дней на Селигер. Очень комфортный тур.
    Очень понравился Селигер, остров Хачин. Видимо в семье появится новая традиция каждый год выбираться на пару дней на Селигер. Очень комфортный тур
  • М
    Мария
    2 июля 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Мне в принципе всё понравилось в плане организации, хорошие инструктора: Андрей и Рита. Спасибо им большое. Единственное что не очень понравилось
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    это то что приезд в лагерь в 00:00, но это, как я понимаю, специально сделано для тех кто работает по пятницам. А так было всё чётко. Ещё вернусь на Селигер❤

    Мне в принципе всё понравилось в плане организации, хорошие инструктора: Андрей и Рита. Спасибо им большоеМне в принципе всё понравилось в плане организации, хорошие инструктора: Андрей и Рита. Спасибо им большое

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Пешеходные»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В старинное село встречать Новый год: всё включено
  2. Активные выходные на озере Селигер
  3. По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Сколько стоит тур в Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 8 900 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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