5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000₽ за человека
3 дня
Активные выходные на озере Селигер
Начало: Тверь
6 июн в 10:00
27 июн в 10:00
11 900₽ за человека
3 дня
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Начало: Г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных ...
1 мая в 09:15
8 мая в 09:15
8 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ААлександр6 июля 2024Очень понравился Селигер, остров Хачин. Видимо в семье появится новая традиция каждый год выбираться на пару дней на Селигер. Очень комфортный тур.
- ММария2 июля 2024Мне в принципе всё понравилось в плане организации, хорошие инструктора: Андрей и Рита. Спасибо им большое. Единственное что не очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Пешеходные»
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