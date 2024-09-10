читать дальше это то что приезд в лагерь в 00:00, но это, как я понимаю, специально сделано для тех кто работает по пятницам. А так было всё чётко. Ещё вернусь на Селигер❤

Мне в принципе всё понравилось в плане организации, хорошие инструктора: Андрей и Рита. Спасибо им большое. Единственное что не очень понравилось