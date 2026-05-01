Программа тура по дням
Переезд к озеру Селигер
Сбор группы в 9:40 на ж/д вокзале г. Твери. Садимся в трансфер и едем до деревни Светлица. Время в пути около 3 часов, можно поспать или полюбоваться простирающимися за окном лесами и полями.
На месте получаем байдарки и гермомешки, перепаковываем вещи и распределяемся по экипажам. Инструктор проведет подробный инструктаж по гребле и технике безопасности.
Выходим на воду и берём курс на остров Хачин, дойдем до его берегов, а вечером разобьем лагерь прямо на острове, у костра как следует познакомимся и поделимся первыми впечатлениями.
- Трансфер из Твери до озера 3-3,5 часа
- Переход на байдарках 10-12 км
- Ночёвка в палатках на острове
Осваиваем технику гребли
Просыпаемся в палатках, прислушиваемся к новым ощущениям в теле. Если болят мышцы спины, значит вы уже научились грести правильно!
После завтрака и разминки выходим на воду. Пересечем широкий Кравотныский плес, по пути причалим в какой-нибудь деревушке — размяться, пообедать, искупаться и посмотреть на уютные домики. Многие жители бережно следят за домами, в которых выросло несколько поколений их семей.
Сегодня мы окажемся на севере Хачина, посетим мыс Ровный, погуляем по лесу.
Вечером снова посиделки у костра, игры, душевные разговоры. А может, нам повезет, и увидим падающие звезды.
- 12-15 км на байдарке
- Старинные деревни
- Природа Селигера
Исследуем остров Хачин
Подъём, завтрак, зарядка. Мышцы уже не болят, а гребем мы прямее и быстрее.
Продолжаем огибать Хачин. Остров покрыт лесом, и животных тут куда больше, чем людей. Но и деревушки встречаются!
Двигаясь дальше по Волоховщинскому плесу, сделаем остановку у памятника боевой славы — гаубицы, сохранившейся со времен Отечественной войны.
Вечером выберем стоянку с лучшим видом на закат. Жарим хлеб на костре и уже начинаем мечтать о следующем походе.
- Переход на байдарках 14-18 км
- Плесы Селигера
- Памятник ВОВ — боевая гаубица
Нилова Пустынь и возвращение в город
Наслаждаемся последним походным завтраком и сходим на воду. Сегодня финиш нашего маршрута. Но мы успеем зайти на озеро Белое — ещё одно внутреннее озеро Хачина, прогуляемся к роднику с чистейшей водой. С воды помашем рукой уже знакомым куполам Ниловой Пустыни.
Собираем вещи, прощаемся с байдарками и идём на прогулку по Ниловой Пустыни. Монастырь основан в 16 веке и действует до сих пор. А над проектами некоторых храмов работали петербургские архитекторы.
Желающие могут подняться на колокольню и полюбоваться с её высоты на Селигер и Хачин, куда лежит наш путь. В монастыре можно купить продукты местного производства и невероятно вкусную копченую рыбу.
После Ниловой Пустыни трансфер доставит нас обратно в Тверь. Наш водный поход окончен, а если вы поймете, что уже не представляете жизни без весла, значит, пора записываться в следующий!
- 10-15 км на байдарках
- Трансфер до Твери 3-3,5 часа
- Нилова Пустынь
Проживание
Проживание в палатках.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда байдарок и всех комплектующих: весла, спасжилеты, юбки, фартуки
- Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Трансфер из Твери до начала маршрута и обратно
- Гермомешок 80 л для вещей на каждого участника
- Вкусное походное питание (готовим по дежурствам)
- Всё необходимое групповое снаряжения (тент, костровое оборудование, газ, горелки, рации)
- Место в палатке (с другими участниками)
- Групповая аптечка
- Работа инструкторов
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Дорога до Твери и обратно
- Личное снаряжение по списку (спальник, пенка)
- Личные расходы
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Все вещи вы везёте с собой в байдарке, поэтому главное правило — чем меньше и компактнее, тем лучше. Мы выдадим каждому гермомешок на 80 литров, этого обычно хватает с запасом. Если у вас есть свои небольшие гермы или водонепроницаемые пакеты — берите, пригодятся.
На маршруте вещи почти не носим: только от лагеря до воды и обратно, максимум метров 100.
Рекомендуем ориентироваться на 10-12 кг личных вещей. Этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и в байдарке, и в лагере.
Советуем взять два комплекта одежды: для гребли и для лагеря.
Одежда для гребли — это та, в которой не страшно промокнуть, вспотеть и сесть в байдарку. Она должна быть удобной, быстросохнущей, по возможности с защитой от солнца и ветра. Обязательно головной убор и ветровка и дождевик.
Одежда для лагеря — это ваша сухая, уютная форма: чтобы переодеться после перехода, отдохнуть у костра, не мёрзнуть вечером или укутаться в спальник.
На Селигере погода быстро меняется. Даже при хорошем прогнозе стоит быть готовыми к дождю, ветру и прохладным вечерам.
Поэтому собирайтесь по списку ниже, чтобы чувствовать себя уверенно в любых условиях.
Все вещи рекомендуем дополнительно упаковать в пакеты, особенно спальный мешок и теплую одежду.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- тёплая флисовая кофта с горловиной;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- удобные штаны;
- дождевик;
- сменные носки.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от насекомых.
Рекомендуем добавить:
- непромокаемые мешки;
- шерстяные носки;
- пуховый жилет;
- гермопакет для телефона/документов;
- лёгкие сапоги ЭВА.
Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать инструктору непосредственно перед готовкой.
Участники непосредственно участвуют в жизни лагеря и помогают инструктору в приготовлении пищи.
Дополнительную еду с собой можно брать по желанию. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.)
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термосы! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем по пути в родниках и иногда фильтруем и кипятим воду из озера.
Какие будут байдарки?
Поход проходит на каркасно-надувных байдарках «Шуя».
Поход автономный, вещи в гермомешках перевозятся на байдарках.
Каждому будет выдан мешок для вещей 80 литров.