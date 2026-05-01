Путешествие вокруг острова Хачин на байдарках. Тверская область

Отправляемся в байдарочный поход по озеру Селигер! Здесь сохранились нетронутые уголки первозданной русской природы. За четыре дня пройдем вокруг острова Хачин — сердца Селигера. Нас ждут узкие лесные протоки, широкие плесы и внутренние озера.
плесы и внутренние озера.

По берегам рассеяны живописные деревни, в которых сохранились старинные церкви и деревянные дома, построенные еще в царские времена. А местные владеют уникальными рецептами копчения рыбы. Посетим Нилову Пустынь — действующий мужской монастырь, основанный в 16 веке. С колокольни здесь открывается захватывающий вид на Селигерские просторы. Это несложный маршрут, он подойдет и опытным туристам, и новичкам. Даже если вы ни разу в жизни не держали весло — не страшно, всему обучим в процессе.

Идем на устойчивых каркасно-надувных байдарках, для вещей предоставляем непромокаемые гермомешки и позаботимся о запасе вкусной походной еды. Вам остается только грести и получать удовольствиеДетям от 9 до 14 лет цена 23 000 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Программа тура по дням

1 день

Переезд к озеру Селигер

Сбор группы в 9:40 на ж/д вокзале г. Твери. Садимся в трансфер и едем до деревни Светлица. Время в пути около 3 часов, можно поспать или полюбоваться простирающимися за окном лесами и полями.

На месте получаем байдарки и гермомешки, перепаковываем вещи и распределяемся по экипажам. Инструктор проведет подробный инструктаж по гребле и технике безопасности.

Выходим на воду и берём курс на остров Хачин, дойдем до его берегов, а вечером разобьем лагерь прямо на острове, у костра как следует познакомимся и поделимся первыми впечатлениями.

  • Трансфер из Твери до озера 3-3,5 часа
  • Переход на байдарках 10-12 км
  • Ночёвка в палатках на острове
2 день

Осваиваем технику гребли

Просыпаемся в палатках, прислушиваемся к новым ощущениям в теле. Если болят мышцы спины, значит вы уже научились грести правильно!

После завтрака и разминки выходим на воду. Пересечем широкий Кравотныский плес, по пути причалим в какой-нибудь деревушке — размяться, пообедать, искупаться и посмотреть на уютные домики. Многие жители бережно следят за домами, в которых выросло несколько поколений их семей.

Сегодня мы окажемся на севере Хачина, посетим мыс Ровный, погуляем по лесу.

Вечером снова посиделки у костра, игры, душевные разговоры. А может, нам повезет, и увидим падающие звезды.

  • 12-15 км на байдарке
  • Старинные деревни
  • Природа Селигера
3 день

Исследуем остров Хачин

Подъём, завтрак, зарядка. Мышцы уже не болят, а гребем мы прямее и быстрее.

Продолжаем огибать Хачин. Остров покрыт лесом, и животных тут куда больше, чем людей. Но и деревушки встречаются!

Двигаясь дальше по Волоховщинскому плесу, сделаем остановку у памятника боевой славы — гаубицы, сохранившейся со времен Отечественной войны.

Вечером выберем стоянку с лучшим видом на закат. Жарим хлеб на костре и уже начинаем мечтать о следующем походе.

  • Переход на байдарках 14-18 км
  • Плесы Селигера
  • Памятник ВОВ — боевая гаубица
4 день

Нилова Пустынь и возвращение в город

Наслаждаемся последним походным завтраком и сходим на воду. Сегодня финиш нашего маршрута. Но мы успеем зайти на озеро Белое — ещё одно внутреннее озеро Хачина, прогуляемся к роднику с чистейшей водой. С воды помашем рукой уже знакомым куполам Ниловой Пустыни.

Собираем вещи, прощаемся с байдарками и идём на прогулку по Ниловой Пустыни. Монастырь основан в 16 веке и действует до сих пор. А над проектами некоторых храмов работали петербургские архитекторы.

Желающие могут подняться на колокольню и полюбоваться с её высоты на Селигер и Хачин, куда лежит наш путь. В монастыре можно купить продукты местного производства и невероятно вкусную копченую рыбу.

После Ниловой Пустыни трансфер доставит нас обратно в Тверь. Наш водный поход окончен, а если вы поймете, что уже не представляете жизни без весла, значит, пора записываться в следующий!

  • 10-15 км на байдарках
  • Трансфер до Твери 3-3,5 часа
  • Нилова Пустынь
Проживание

Проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

3 ночи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда байдарок и всех комплектующих: весла, спасжилеты, юбки, фартуки
  • Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
  • Трансфер из Твери до начала маршрута и обратно
  • Гермомешок 80 л для вещей на каждого участника
  • Вкусное походное питание (готовим по дежурствам)
  • Всё необходимое групповое снаряжения (тент, костровое оборудование, газ, горелки, рации)
  • Место в палатке (с другими участниками)
  • Групповая аптечка
  • Работа инструкторов
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Дорога до Твери и обратно
  • Личное снаряжение по списку (спальник, пенка)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тверь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Все вещи вы везёте с собой в байдарке, поэтому главное правило — чем меньше и компактнее, тем лучше. Мы выдадим каждому гермомешок на 80 литров, этого обычно хватает с запасом. Если у вас есть свои небольшие гермы или водонепроницаемые пакеты — берите, пригодятся.

На маршруте вещи почти не носим: только от лагеря до воды и обратно, максимум метров 100.

Рекомендуем ориентироваться на 10-12 кг личных вещей. Этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и в байдарке, и в лагере.

Советуем взять два комплекта одежды: для гребли и для лагеря.

Одежда для гребли — это та, в которой не страшно промокнуть, вспотеть и сесть в байдарку. Она должна быть удобной, быстросохнущей, по возможности с защитой от солнца и ветра. Обязательно головной убор и ветровка и дождевик.

Одежда для лагеря — это ваша сухая, уютная форма: чтобы переодеться после перехода, отдохнуть у костра, не мёрзнуть вечером или укутаться в спальник.

На Селигере погода быстро меняется. Даже при хорошем прогнозе стоит быть готовыми к дождю, ветру и прохладным вечерам.

Поэтому собирайтесь по списку ниже, чтобы чувствовать себя уверенно в любых условиях.

Все вещи рекомендуем дополнительно упаковать в пакеты, особенно спальный мешок и теплую одежду.

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • тёплая флисовая кофта с горловиной;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • удобные штаны;
  • дождевик;
  • сменные носки.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от насекомых.

Рекомендуем добавить:

  • непромокаемые мешки;
  • шерстяные носки;
  • пуховый жилет;
  • гермопакет для телефона/документов;
  • лёгкие сапоги ЭВА.
Как организовано питание?

В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать инструктору непосредственно перед готовкой.

Участники непосредственно участвуют в жизни лагеря и помогают инструктору в приготовлении пищи.

Дополнительную еду с собой можно брать по желанию. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.)

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термосы! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем по пути в родниках и иногда фильтруем и кипятим воду из озера.

Какие будут байдарки?

Поход проходит на каркасно-надувных байдарках «Шуя».

Поход автономный, вещи в гермомешках перевозятся на байдарках.

Каждому будет выдан мешок для вещей 80 литров.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

