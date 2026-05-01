1 день

Переезд к озеру Селигер

Сбор группы в 9:40 на ж/д вокзале г. Твери. Садимся в трансфер и едем до деревни Светлица. Время в пути около 3 часов, можно поспать или полюбоваться простирающимися за окном лесами и полями.

На месте получаем байдарки и гермомешки, перепаковываем вещи и распределяемся по экипажам. Инструктор проведет подробный инструктаж по гребле и технике безопасности.

Выходим на воду и берём курс на остров Хачин, дойдем до его берегов, а вечером разобьем лагерь прямо на острове, у костра как следует познакомимся и поделимся первыми впечатлениями.

Трансфер из Твери до озера 3-3,5 часа

Переход на байдарках 10-12 км

Ночёвка в палатках на острове

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160