Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 9:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
7 мар в 08:00
30 мая в 08:00
8940 ₽ за человека
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Прокатиться на лыжах, отведать угощений от местных жителей и почувствовать себя в русской сказке
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 9:30
7 янв в 09:30
9 янв в 08:00
19 500 ₽ за человека
Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка
Пройтись по снежному лесу, полюбоваться пейзажами Тьмы и с комфортом отдохнуть на природе
Начало: Тверь, ж/д вокзал, точное место вы узнаете после б...
17 янв в 08:00
24 янв в 08:00
14 800 ₽ за человека
