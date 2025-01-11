Нет своей дачи или не хочется ничего делать и организовывать самим? Присоединяйтесь к нам! Поедем в старинное село, где нас радушно встретят и угостят вкусностями местные жители, проведут по Замытью

и выделят нам целую базу для комфортного отдыха. Будем кататься по лесу на лыжах, гулять пешком и погружаться в атмосферу русской сказки. Здесь и дома с резными ставнями и морозными кружевами на окнах, и пушистые сугробы, в которых можно и нужно поваляться, независимо от возраста! Зайдём в гости к народным умельцам, остановимся у святого источника и рассмотрим антикварные вещицы. И всё уже включено в стоимость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.

Лыжи и палки предоставляем по запросу. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.