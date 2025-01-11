Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.
Лыжи и палки предоставляем по запросу. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.
Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Проживание. На территории уютной базы «Замытье» в 2-, 3-, 4-местных номерах с собственными ванными комнатами. Расселение по гендерному признаку. Пары живут вместе без подселения. Для семей из 3-4 человек есть вариант проживания в отдельном доме без доплат. На территории есть баня. За доплату — 1-местное размещение.
Питание. Трёхразовое питание с обеда 1-го дня по обед 3-го дня на базе, в чайной или на маршруте в формате пикника, включая дегустацию спиртного. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.
Транспорт. От Твери до гостевого дома и обратно доедем на микроавтобусе/автобусе. По маршруту передвижения на лыжах (предоставляются по запросу) или пешком.
Дети. Рекомендуем не брать маленьких детей. Оптимально — от 7 лет и с навыками езды на лыжах, активные и любящие гулять. Для детей до 12 лет есть скидки.
Уровень сложности. Одна лесная прогулка не превышает 10 км, с чем справится даже ребёнок. Всего около 20 км за 3 дня. Важно уметь кататься на лыжах, иметь минимальный опыт лыжных прогулок. На маршруте будет только краткий инструктаж, обучения нет. При этом можно отказаться от лыжной части.
Программа тура по дням
Размещение на базе и лыжная прогулка
Встречаемся на ж/д вокзале Твери в 9:30 (время под электричку, прибывающую в 9:25). Вы можете доехать до Твери и на собственном автомобиле. Рядом с вокзалом есть парковка.
Далее нас ждёт переезд до гостевого дома (1,5 часа). Разместимся, перекусим, познакомимся и отправимся на лыжную прогулку. Пройдём по лесу вдоль реки 6-8 км. Сделаем остановку и приготовим еду на костре. Затем продолжим путь, который будет вести через небольшие деревни и магазин. До темноты вернёмся на базу, соберёмся вместе в общем зале, поужинаем и пообщаемся.
Село Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесу
С утра вы познакомитесь с хозяевами чайной. Нас как дорогих гостей встретят с угощениями, а затем проведут по старинному селу Замытье. Увидим церковь Преображения Господня, торговые лавки и послушаем истории о местных жителях и поселении. Зайдём в музей, где узнаем про ремёсла и промыслы Рамешковского края, а также в дом гончара.
Ближе к обеду посетим чайную, отведаем чая с пирогами и насладимся атмосферой старины. Здесь есть камин, патефон, гармонь, гусли и другие интересные старинные вещи. Также нас ждёт сытный деревенский обед.
Во второй половине дня прогуляемся по лесу. Пройдём пешком 8-10 км. Тропа ведёт вдоль реки Медведицы до святого источника. На базу вернёмся к вечеру. Поужинаем и сыграем в игры.
Лыжная прогулка и возвращение в город
После завтрака отправимся на короткую лыжную прогулку на 5-6 км. Подышим свежим воздухом и насладимся видами снежного леса. Любая активность на природе благотворно влияет на самочувствие и проветривание головы.
К обеду вернёмся на базу, заберём вещи и поедем в Тверь на станцию к вечерней электричке в Москву.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до станции
- Аренда лыж и палок (по запросу)
- Экскурсионная программа
- Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - доплата 9000 ₽
- Баня на базе (по желанию)