Путешествие выходного дня для тех, кто любит активный отдых и ценит комфорт.Отправимся в Тверскую область гулять на лыжах по зимнему лесу, дышать свежим воздухом и любоваться снежными берегами реки Тьмы.

По пути будет много стоянок, идеально подходящих для чаепития, пикника и отдыха. Переночуем в уютных и тёплых домиках среди сосен, а на следующий день до обеда у вас будет время для себя. На территории парк-отеля тихо и уединённо, что позволит побыть наедине с собой и природой. Всё необходимое снаряжение предоставляется. Маршрут доступен для взрослых и детей с минимальным опытом лыжных прогулок.

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.