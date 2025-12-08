Мои заказы

Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка

Пройтись по снежному лесу, полюбоваться пейзажами Тьмы и с комфортом отдохнуть на природе
Путешествие выходного дня для тех, кто любит активный отдых и ценит комфорт.

Отправимся в Тверскую область гулять на лыжах по зимнему лесу, дышать свежим воздухом и любоваться снежными берегами реки Тьмы.
читать дальше

По пути будет много стоянок, идеально подходящих для чаепития, пикника и отдыха.

Переночуем в уютных и тёплых домиках среди сосен, а на следующий день до обеда у вас будет время для себя. На территории парк-отеля тихо и уединённо, что позволит побыть наедине с собой и природой. Всё необходимое снаряжение предоставляется. Маршрут доступен для взрослых и детей с минимальным опытом лыжных прогулок.

Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка
Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка
Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Программа тура по дням

1 день

Лыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городом

Встречаемся утром на ж/д вокзале Твери. Доедем до точки старта (около 40-50 минут), с собой на лыжную прогулку возьмём только самое необходимое, а остальные вещи водитель отвезёт в отель.

Немного пройдём до полянки, где позавтракаем и познакомимся. Также ваш проводник расскажет про технику безопасности на маршруте и даст рекомендации по катанию на лыжах в лесу. Сегодня пройдём около 11 км. Через каждые 45 минут — привал. Идём в комфортном для всех темпе и наслаждаемся заснеженными пейзажами и свежим воздухом. Выберем наиболее живописное место на берегу Тьмы и устроим обед. Затем продолжим путь до базы.

Примерно в 17:00 уже будем на территории отеля, где разместимся в уютных и тёплых домиках А-фрейм. После ужина соберёмся вместе, сыграем в игры, споём песни под гитару. Желающие смогут попариться в бане (за доплату).

Лыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городомЛыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городомЛыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городомЛыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городомЛыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городомЛыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городомЛыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городом
2 день

Время наедине с собой и природой, прогулка до деревни Тутань

Завтрак — в кафе отеля в 9:00. До 13:00 у вас будет свободное время. Вы можете самостоятельно покататься на лыжах, прогуляться или просто отдохнуть в домиках.

После выселения вещи оставим в машине, а сами отправимся налегке до деревни Тутань. Увидим церковь Рождества Пресвятой Богородицы, являющуюся подворьем Николо-Малицкого монастыря. Прогулка лёгкая, на 2 часа.

В 15:00 выезжаем на ж/д вокзал Твери. Прибудем к поездам с отправлением в 16:14 или 18:08 (зависит от дорожных и других обстоятельств).

Время наедине с собой и природой, прогулка до деревни ТутаньВремя наедине с собой и природой, прогулка до деревни ТутаньВремя наедине с собой и природой, прогулка до деревни Тутань

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в доме
  • 2 завтрака, 1 обед и 1 ужин
  • Трансфер от/до Твери
  • Снаряжение: лыжи, палки, всё для обеда на природе
  • Сопровождением инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ж/д вокзал, точное место вы узнаете после бронирования, 9:40
Завершение: Тверь, ж/д вокзал, приедем к поездам с отправлением в 16:14 или в 18:08
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 241 туриста
Организатор авторских путешествий в Узбекистан, Киргизию, Турцию, на Кавказ. Провожу сплавы в Подмосковье, Тверской и Владимирской областях. Инструктор-проводник по водному туризму, пешему туризму и треккингу. Учился на историческом факультете по специальности туризм. Со мной вы отправитесь в необычное путешествие, где соединены экскурсии и отдых на природе.

Тур входит в следующие категории Твери

Похожие туры из Твери

В старинное село встречать Новый год: всё включено
Пешая
5 дней
1 отзыв
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
48 000 ₽ за человека
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Пешая
3 дня
1 отзыв
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Прокатиться на лыжах, отведать угощений от местных жителей и почувствовать себя в русской сказке
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 9:30
4 янв в 09:30
7 янв в 09:30
19 500 ₽ за человека
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Пешая
3 дня
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
13 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери