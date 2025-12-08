Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка
Пройтись по снежному лесу, полюбоваться пейзажами Тьмы и с комфортом отдохнуть на природе
Путешествие выходного дня для тех, кто любит активный отдых и ценит комфорт.
Отправимся в Тверскую область гулять на лыжах по зимнему лесу, дышать свежим воздухом и любоваться снежными берегами реки Тьмы. читать дальше
По пути будет много стоянок, идеально подходящих для чаепития, пикника и отдыха.
Переночуем в уютных и тёплых домиках среди сосен, а на следующий день до обеда у вас будет время для себя. На территории парк-отеля тихо и уединённо, что позволит побыть наедине с собой и природой. Всё необходимое снаряжение предоставляется. Маршрут доступен для взрослых и детей с минимальным опытом лыжных прогулок.
Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.
Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.
Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Программа тура по дням
1 день
Лыжная прогулка вдоль берега Тьмы и душевный вечер за городом
Встречаемся утром на ж/д вокзале Твери. Доедем до точки старта (около 40-50 минут), с собой на лыжную прогулку возьмём только самое необходимое, а остальные вещи водитель отвезёт в отель.
Немного пройдём до полянки, где позавтракаем и познакомимся. Также ваш проводник расскажет про технику безопасности на маршруте и даст рекомендации по катанию на лыжах в лесу. Сегодня пройдём около 11 км. Через каждые 45 минут — привал. Идём в комфортном для всех темпе и наслаждаемся заснеженными пейзажами и свежим воздухом. Выберем наиболее живописное место на берегу Тьмы и устроим обед. Затем продолжим путь до базы.
Примерно в 17:00 уже будем на территории отеля, где разместимся в уютных и тёплых домиках А-фрейм. После ужина соберёмся вместе, сыграем в игры, споём песни под гитару. Желающие смогут попариться в бане (за доплату).
2 день
Время наедине с собой и природой, прогулка до деревни Тутань
Завтрак — в кафе отеля в 9:00. До 13:00 у вас будет свободное время. Вы можете самостоятельно покататься на лыжах, прогуляться или просто отдохнуть в домиках.
После выселения вещи оставим в машине, а сами отправимся налегке до деревни Тутань. Увидим церковь Рождества Пресвятой Богородицы, являющуюся подворьем Николо-Малицкого монастыря. Прогулка лёгкая, на 2 часа.
В 15:00 выезжаем на ж/д вокзал Твери. Прибудем к поездам с отправлением в 16:14 или 18:08 (зависит от дорожных и других обстоятельств).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
14 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в доме
2 завтрака, 1 обед и 1 ужин
Трансфер от/до Твери
Снаряжение: лыжи, палки, всё для обеда на природе
Сопровождением инструктором-проводником
Что не входит в цену
Проезд до Твери и обратно в ваш город
Остальное питание
Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ж/д вокзал, точное место вы узнаете после бронирования, 9:40
Завершение: Тверь, ж/д вокзал, приедем к поездам с отправлением в 16:14 или в 18:08
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 241 туриста
Организатор авторских путешествий в Узбекистан, Киргизию, Турцию, на Кавказ. Провожу сплавы в Подмосковье, Тверской и Владимирской областях. Инструктор-проводник по водному туризму, пешему туризму и треккингу. Учился на историческом факультете по специальности туризм. Со мной вы отправитесь в необычное путешествие, где соединены экскурсии и отдых на природе.