5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
«Собираем компанию единомышленников весело встретить Новый год в селе в Тверской области — с играми, квестами, мастер-классами, танцами и банкетом с салютом»
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000₽ за человека
3 дня
Новый год в Твери
Начало: Москва
«Планируете незабываемое празднование Нового года»
31 дек в 10:00
42 290₽ за человека
3 дня
Новый год в Твери - вкусные традиции
Начало: Москва
«Приглашаем вас в тур по Тверской земле на незабываемую встречу Нового года»
31 дек в 10:00
41 790₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна21 октября 2024Выше уже написала, что организация тура на высоком уровне. Начиная с чата и заканчивая самой поездкой. Встреча, посадка, автобус, гостиницы, еда.
- ММироненко18 октября 2024Впервые поехала с вами, "Большая страна". Общее впечатление - все великолепно организовано, пунктуально, дружелюбно, четко. Замечаний нет. Экскурсии понравились, города тоже. Девушки сопровождающие, экскурсоводы, все оставили только приятные впечатления: улыбчивы, доброжелательны. Еда в ресторанах хорошая, гостиницы скромные, но чистые.
- ЛЛеонид13 октября 2024Все отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводы. Нужно приезжать ещё, чтобы посмотреть и прочувствовать атмосферу.
- ААрбузова6 октября 2024Огромная благодарность нашему году Евгении. Просто умничка. Вежливая, терпелива, очень интересно и грамотно проводила экскурсии. Евгения лучшая!
- ННаталья1 октября 2024Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!
- ИИрина1 октября 2024Работала с о мной менеджер Алина Муляр. Очень внимательно подошла к моим пожеланиям, всё учла и я и моя семья остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит тур в Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 41 790 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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