Туры на новогодние праздники 2025 в Твери

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Твери, цены от 41 790 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Пешая
5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
«Собираем компанию единомышленников весело встретить Новый год в селе в Тверской области — с играми, квестами, мастер-классами, танцами и банкетом с салютом»
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000 за человека
Новый год в Твери
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год в Твери
Начало: Москва
«Планируете незабываемое празднование Нового года»
31 дек в 10:00
42 290 за человека
Новый год в Твери - вкусные традиции
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год в Твери - вкусные традиции
Начало: Москва
«Приглашаем вас в тур по Тверской земле на незабываемую встречу Нового года»
31 дек в 10:00
41 790 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    21 октября 2024
    Новый год в Твери
    Выше уже написала, что организация тура на высоком уровне. Начиная с чата и заканчивая самой поездкой. Встреча, посадка, автобус, гостиницы, еда.
    читать дальше

    Я брала только завтраки. Был шведский стол. Всего много и вкусно!!! В номере хорошая кровать и постельное бельё. Один недостаток было холодно, но был обогреватель.

  • М
    Мироненко
    18 октября 2024
    Новый год в Твери
    Впервые поехала с вами, "Большая страна". Общее впечатление - все великолепно организовано, пунктуально, дружелюбно, четко. Замечаний нет. Экскурсии понравились, города тоже. Девушки сопровождающие, экскурсоводы, все оставили только приятные впечатления: улыбчивы, доброжелательны. Еда в ресторанах хорошая, гостиницы скромные, но чистые.
    Впервые поехала с вами, &quot;Большая страна&quot;. Общее впечатление - все великолепно организовано, пунктуально, дружелюбно, четко. ЗамечанийВпервые поехала с вами, &quot;Большая страна&quot;. Общее впечатление - все великолепно организовано, пунктуально, дружелюбно, четко. Замечаний
  • Л
    Леонид
    13 октября 2024
    Новый год в Твери
    Все отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводы. Нужно приезжать ещё, чтобы посмотреть и прочувствовать атмосферу.
    Все отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводыВсе отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводыВсе отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводыВсе отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводыВсе отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводы
  • А
    Арбузова
    6 октября 2024
    Новый год в Твери - вкусные традиции
    Огромная благодарность нашему году Евгении. Просто умничка. Вежливая, терпелива, очень интересно и грамотно проводила экскурсии. Евгения лучшая!
  • Н
    Наталья
    1 октября 2024
    Новый год в Твери - вкусные традиции
    Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!
  • И
    Ирина
    1 октября 2024
    Новый год в Твери - вкусные традиции
    Работала с о мной менеджер Алина Муляр. Очень внимательно подошла к моим пожеланиям, всё учла и я и моя семья остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Новогодние туры 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Твери
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В старинное село встречать Новый год: всё включено
  2. Новый год в Твери
  3. Новый год в Твери - вкусные традиции
Сколько стоит тур в Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 41 790 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Думаете где отметить новый год 2025? Проведите свой отдых в Твери в многодневном новогоднем туре с проживанием в отеле, ужином, развлечением, турми по Твери с гидом, который решит главный вопрос "Куда поехать праздновать?!" за Вас!
ХорошоТам