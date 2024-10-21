Т Татьяна Новый год в Твери читать дальше Я брала только завтраки. Был шведский стол. Всего много и вкусно!!! В номере хорошая кровать и постельное бельё. Один недостаток было холодно, но был обогреватель. Выше уже написала, что организация тура на высоком уровне. Начиная с чата и заканчивая самой поездкой. Встреча, посадка, автобус, гостиницы, еда.

М Мироненко Новый год в Твери Впервые поехала с вами, "Большая страна". Общее впечатление - все великолепно организовано, пунктуально, дружелюбно, четко. Замечаний нет. Экскурсии понравились, города тоже. Девушки сопровождающие, экскурсоводы, все оставили только приятные впечатления: улыбчивы, доброжелательны. Еда в ресторанах хорошая, гостиницы скромные, но чистые.

Л Леонид Новый год в Твери Все отлично и организованно, но очень быстро:). Приятные экскурсоводы. Нужно приезжать ещё, чтобы посмотреть и прочувствовать атмосферу.

А Арбузова Новый год в Твери - вкусные традиции Огромная благодарность нашему году Евгении. Просто умничка. Вежливая, терпелива, очень интересно и грамотно проводила экскурсии. Евгения лучшая!

Н Наталья Новый год в Твери - вкусные традиции Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!