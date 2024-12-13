3 дня
В русское село в гости к местным: всё включено
Отведать чая с пирогом от хозяев, погрузиться в атмосферу старины и прокатиться на лыжах по лесу
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
13 дек в 20:30
17 янв в 20:30
13 700₽ за человека
5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000₽ за человека
3 дня
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
13 дек в 20:30
20 дек в 20:30
13 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «В декабре»
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