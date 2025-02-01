2 дня
Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка
Пройтись по снежному лесу, полюбоваться пейзажами Тьмы и с комфортом отдохнуть на природе
Начало: Тверь, ж/д вокзал, точное место вы узнаете после б...
1 фев в 09:40
8 фев в 09:40
14 800₽ за человека
3 дня
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
Сегодня в 20:30
31 янв в 20:30
13 700₽ за человека
3 дня
В русское село в гости к местным: всё включено
Отведать чая с пирогом от хозяев, погрузиться в атмосферу старины и прокатиться на лыжах по лесу
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
14 фев в 20:30
14 мар в 20:30
13 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «В феврале»
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