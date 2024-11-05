2 дня
Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, за что тверичан называли козлами и как любовь помогла в создании монастыря
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
15 фев в 10:00
8 мар в 10:00
7540₽ за человека
3 дня
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
Сегодня в 20:30
7 фев в 20:30
13 700₽ за человека
3 дня
В русское село в гости к местным: всё включено
Отведать чая с пирогом от хозяев, погрузиться в атмосферу старины и прокатиться на лыжах по лесу
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
14 фев в 20:30
14 мар в 20:30
13 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККсения5 ноября 2024Экскурсия Высший Класс! Организация, тайминг - всё чётко выстраино! Программа насыщенна интересными местами, историями о городе и её героях. Были показаны Исторические
- ААлександра5 апреля 2023Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу второго дня уже подустали от количества) но это не испортило впечатлений от поездки! Даже несмотря на погоду
- ВВячеслав6 января 2023Большое Спасибо! 2х дневный тур прошёл великолепно. Было очень интересно и динамично. Мы ожидали классического -" Посмотрите в правое запотевшее
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «В марте»
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