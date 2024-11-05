В марте – туры в Твери

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Твери, цены от 7540 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тверь: обаяние русской провинции
На машине
5 отзывов
2 дня
Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, за что тверичан называли козлами и как любовь помогла в создании монастыря
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
15 фев в 10:00
8 мар в 10:00
7540 за человека
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Пешая
3 дня
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
Сегодня в 20:30
7 фев в 20:30
13 700 за человека
В русское село в гости к местным: всё включено
Пешая
3 дня
В русское село в гости к местным: всё включено
Отведать чая с пирогом от хозяев, погрузиться в атмосферу старины и прокатиться на лыжах по лесу
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
14 фев в 20:30
14 мар в 20:30
13 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    5 ноября 2024
    Тверь: обаяние русской провинции
    Экскурсия Высший Класс! Организация, тайминг - всё чётко выстраино! Программа насыщенна интересными местами, историями о городе и её героях. Были показаны Исторические
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    факты и фотографии прошлых лет, загадки и ребусы. Обед, ужин проводили в кафе/ресторане с красивыми интерьерами и вкусной едой. Гид Екатерина заботилась о комфорте каждого путешественника, выдала нам устройство, чтобы мы могли слушать все рассказы на расстоянии до 150 м, имели возможность отходить от группы и фотографировать понравившиеся моменты. Рассказы Екатерины - это кладезь информации о городе, местах, людях, легендах! Было интересно слушать и хотелось всё записывать, чтобы запомнить 100500 фактов:-) Советую на все 100%

    Экскурсия Высший Класс!
  • А
    Александра
    5 апреля 2023
    Тверь: обаяние русской провинции
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу второго дня уже подустали от количества) но это не испортило впечатлений от поездки! Даже несмотря на погоду
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концуОчень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу
  • В
    Вячеслав
    6 января 2023
    Тверь: обаяние русской провинции
    Большое Спасибо! 2х дневный тур прошёл великолепно. Было очень интересно и динамично. Мы ожидали классического -" Посмотрите в правое запотевшее
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    окно, а теперь в левое", а получили живую, классную пешеходную экскурсию с небольшими перемещениями на транспорте. В основном пешком, что и понравилось больше всего. Отдельное спасибо, Екатерине, она подстраивается под группу, хотя не все в ней интересуются историей и архитектурой в силу праздников;) Всё во время, без опозданий и ожиданий. Выдаваемая информация хорошо воспринимается, приятно слушать. Если хочется зайти куда-то, например, в церковь/храм по маршруту, то не никого не торопят. Спасибо Вам за приятное впечатление от Твери! Вы молодцы.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «В марте»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тверь: обаяние русской провинции
  2. Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
  3. В русское село в гости к местным: всё включено
Сколько стоит тур в Твери в январе 2025
Сейчас в Твери в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 7540 до 13 700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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