Собираем компанию единомышленников весело встретить Новый год в селе в Тверской области — с играми, квестами, мастер-классами, танцами и банкетом с салютом! Вам нужно лишь прихватить с собой наряды и

отличное настроение, а остальное мы берём на себя. Будем жить в уютном гостевом доме, кататься на лыжах по лесу и гулять по окрестностям. Вместе смастерим новогодние поделки, приготовим пирог или отправимся в гончарную мастерскую. Вы сыграете в лазертаг на свежем воздухе и пройдёте увлекательный квест. Также соберёмся у костра, сварим глинтвейн, пожарим сосиски, поделимся радостными моментами года и встретим новый. Берите с собой любимых питомцев, семью, друзей — всем найдётся занятие по душе! Старт и финиш в Твери.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулок.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.