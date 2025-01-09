Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулок.
Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.
Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Проживание. На территории уютной базы «Замытье» в 2-, 3-, 4-местных номерах с собственными ванными комнатами. Расселение по гендерному признаку. Пары живут вместе без подселения. Для семей из 3-4 человек есть вариант проживания в отдельном доме без доплат (всего 3 таких дома). Снимаем полностью всю базу. За доплату возможно 1-местное размещение. На территории есть баня.
*Фото гостиницы взяты с сайта tripadvisor.ru
Питание. Включено: трёхразовое питание, новогодний банкет с алкоголем, предновогодний пикник с глинтвейном. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.
Транспорт. От Твери до гостевого дома и обратно доедем на микроавтобусе/автобусе. Прогулки на лыжах (предоставляются) или пешком.
Дети. С любого возраста. Можно не участвовать в активной части программы и остаться в гостевом доме.
Программа тура по дням
Экскурсия по Твери и размещение в гостевом доме
Встречаемся в 10:30. Вы можете доехать до Твери и на собственном автомобиле. Рядом с вокзалом есть парковка.
Затем пересаживаемся в заказной трансфер и отправляемся на обзорную экскурсию по зимней Твери. Проедем знаковые места города, познакомимся с его историей и красивейшими локациями, включая набережную Волги. На обед остановимся в кафе.
Далее мы направимся в село Замытье, где проведём следующие дни. Дорога займёт 1,5–2 часа. На базе будет свободное время для размещения в номерах и знакомства с территорией.
Вечером соберёмся на ужин и познакомимся.
Прогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового года
Проснёмся вдали от городской суеты, к 9:00 соберёмся на завтрак.
Далее прогуляемся к святому источнику Тихвинской иконы Божией Матери, который находится на берегу реки Медведицы. Этой иконе молятся о прозрении слепых, при болезнях детей и проблемах опорно-двигательного аппарата. Считается, что она покровительствует женщинам, готовящимся к материнству. Здесь есть купель — желающие смогут окунуться.
На обед зайдём в чайную. Затем вас ждёт мастер-класс по созданию праздничного пирога по старинным рецептам или урок в гончарной мастерской. Ближе к вечеру соберёмся у костра, вспомним хорошие моменты года, сварим глинтвейн и пожарим сосиски.
Далее у вас будет свободное время, чтобы подготовиться к праздничному застолью. В 22:00 начнётся новогодняя программа. Посоревнуемся в конкурсах и весело проведём время. А затем в небо наступившего нового года мы запустим праздничный салют!
Лыжная прогулка, квест и игры
Первое утро года предлагаем встретить в расслабленном темпе. Завтрак будет подан к 10:00.
В первой половине дня желающие прокатятся на лыжах по зимнему сказочному лесу. После обеда вы поучаствуете в увлекательном квесте и вспомните беззаботное детство. Вечер проведём за настольными играми и душевными разговорами. Если будут гитаристы, обязательно споём песни!
Лазертаг и прогулка
Позавтракаем и отправимся играть в лазертаг. Вся территория базы в нашем распоряжении!
После активности – обед и отдых. Для желающих будет организована пешая прогулка по окрестностям либо на лыжах. Вечером вновь соберёмся в общем холле, достанем настолки и пообщаемся.
Подарки и отъезд
В первой половине дня пройдут последние активности программы. Завершим новогоднее путешествие подарками и общим фото на память. После обеда выезжаем в Тверь. По пути ненадолго заедем в женский монастырский комплекс.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в доме
- Питание, включая предновогодний пикник и новогодний банкет с алкоголем
- Трансфер от Твери до гостевого дома и обратно
- Развлечения по программе (экскурсия по Твери, лыжная прогулка, лазертаг, настольные игры, караоке, квест, пешая прогулка к источнику, мастер-класс, новогодняя программа с конкурсами)
- Праздничный салют
- Работа организаторов
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно в ваш город
- Баня на базе (по желанию) - 1000 ₽ за час (бронируется от 3 часов, вмещает 6 человек)
- Веник для бани - 200 ₽ за штуку
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Новый год встретили отлично👌
Спасибо❤