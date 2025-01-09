В старинное село встречать Новый год: всё включено

Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Собираем компанию единомышленников весело встретить Новый год в селе в Тверской области — с играми, квестами, мастер-классами, танцами и банкетом с салютом! Вам нужно лишь прихватить с собой наряды и
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отличное настроение, а остальное мы берём на себя. Будем жить в уютном гостевом доме, кататься на лыжах по лесу и гулять по окрестностям. Вместе смастерим новогодние поделки, приготовим пирог или отправимся в гончарную мастерскую. Вы сыграете в лазертаг на свежем воздухе и пройдёте увлекательный квест.

Также соберёмся у костра, сварим глинтвейн, пожарим сосиски, поделимся радостными моментами года и встретим новый.

Берите с собой любимых питомцев, семью, друзей — всем найдётся занятие по душе! Старт и финиш в Твери.

5
1 отзыв
В старинное село встречать Новый год: всё включено
В старинное село встречать Новый год: всё включено
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Ближайшие даты:
30
дек4
янв
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулок.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Проживание. На территории уютной базы «Замытье» в 2-, 3-, 4-местных номерах с собственными ванными комнатами. Расселение по гендерному признаку. Пары живут вместе без подселения. Для семей из 3-4 человек есть вариант проживания в отдельном доме без доплат (всего 3 таких дома). Снимаем полностью всю базу. За доплату возможно 1-местное размещение. На территории есть баня.

*Фото гостиницы взяты с сайта tripadvisor.ru

Питание. Включено: трёхразовое питание, новогодний банкет с алкоголем, предновогодний пикник с глинтвейном. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.

Транспорт. От Твери до гостевого дома и обратно доедем на микроавтобусе/автобусе. Прогулки на лыжах (предоставляются) или пешком.

Дети. С любого возраста. Можно не участвовать в активной части программы и остаться в гостевом доме.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Твери и размещение в гостевом доме

Встречаемся в 10:30. Вы можете доехать до Твери и на собственном автомобиле. Рядом с вокзалом есть парковка.

Затем пересаживаемся в заказной трансфер и отправляемся на обзорную экскурсию по зимней Твери. Проедем знаковые места города, познакомимся с его историей и красивейшими локациями, включая набережную Волги. На обед остановимся в кафе.

Далее мы направимся в село Замытье, где проведём следующие дни. Дорога займёт 1,5–2 часа. На базе будет свободное время для размещения в номерах и знакомства с территорией.

Вечером соберёмся на ужин и познакомимся.

Экскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом домеЭкскурсия по Твери и размещение в гостевом доме
2 день

Прогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового года

Проснёмся вдали от городской суеты, к 9:00 соберёмся на завтрак.

Далее прогуляемся к святому источнику Тихвинской иконы Божией Матери, который находится на берегу реки Медведицы. Этой иконе молятся о прозрении слепых, при болезнях детей и проблемах опорно-двигательного аппарата. Считается, что она покровительствует женщинам, готовящимся к материнству. Здесь есть купель — желающие смогут окунуться.

На обед зайдём в чайную. Затем вас ждёт мастер-класс по созданию праздничного пирога по старинным рецептам или урок в гончарной мастерской. Ближе к вечеру соберёмся у костра, вспомним хорошие моменты года, сварим глинтвейн и пожарим сосиски.

Далее у вас будет свободное время, чтобы подготовиться к праздничному застолью. В 22:00 начнётся новогодняя программа. Посоревнуемся в конкурсах и весело проведём время. А затем в небо наступившего нового года мы запустим праздничный салют!

Прогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового годаПрогулка до источника, мастер-класс и встреча Нового года
3 день

Лыжная прогулка, квест и игры

Первое утро года предлагаем встретить в расслабленном темпе. Завтрак будет подан к 10:00.

В первой половине дня желающие прокатятся на лыжах по зимнему сказочному лесу. После обеда вы поучаствуете в увлекательном квесте и вспомните беззаботное детство. Вечер проведём за настольными играми и душевными разговорами. Если будут гитаристы, обязательно споём песни!

Лыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игрыЛыжная прогулка, квест и игры
4 день

Лазертаг и прогулка

Позавтракаем и отправимся играть в лазертаг. Вся территория базы в нашем распоряжении!

После активности – обед и отдых. Для желающих будет организована пешая прогулка по окрестностям либо на лыжах. Вечером вновь соберёмся в общем холле, достанем настолки и пообщаемся.

Лазертаг и прогулкаЛазертаг и прогулкаЛазертаг и прогулкаЛазертаг и прогулкаЛазертаг и прогулкаЛазертаг и прогулкаЛазертаг и прогулкаЛазертаг и прогулка
5 день

Подарки и отъезд

В первой половине дня пройдут последние активности программы. Завершим новогоднее путешествие подарками и общим фото на память. После обеда выезжаем в Тверь. По пути ненадолго заедем в женский монастырский комплекс.

Подарки и отъездПодарки и отъездПодарки и отъездПодарки и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в доме
  • Питание, включая предновогодний пикник и новогодний банкет с алкоголем
  • Трансфер от Твери до гостевого дома и обратно
  • Развлечения по программе (экскурсия по Твери, лыжная прогулка, лазертаг, настольные игры, караоке, квест, пешая прогулка к источнику, мастер-класс, новогодняя программа с конкурсами)
  • Праздничный салют
  • Работа организаторов
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно в ваш город
  • Баня на базе (по желанию) - 1000 ₽ за час (бронируется от 3 часов, вмещает 6 человек)
  • Веник для бани - 200 ₽ за штуку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
Завершение: Г. Тверь, ж/д вокзал, к скоростной электричке с отправлением в 18:16 или 18:54
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
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И
9 янв 2025
Организаторы хорошие, старались, место очень душевное, все запланированное свершилось)
Новый год встретили отлично👌
Спасибо❤

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