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Полезная информация о Тюмени

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Местное время в Тюмени
02:3358
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТюмень
По-английскиTyumen
Столица регионаТюмень является столицей региона
Население города816 800 чел.
АэропортРощино TJM
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота81 м. от уровня моря

Где находится Тюмень на карте

Тюмень фото города
Тюмень

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