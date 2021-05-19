Полезная информация о Тюмени
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Тюмень
Популярные экскурсии в Тюмени
2990
₽
за чел.
5
1 отзыв
2850
₽
за чел.
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Тюмени. Это пешеходная экскурсия по самым красивым и знаковым местам нашего города. Вы прогуляетесь ...
4.5
2 отзыва
2000
₽
за чел.
Узнайте городские истории и посмотрите на Тюмень с необычных ракурсов. Местный житель откроет вам уникальные городские истории, которых нет в путеводи...
1500
₽
за чел.
Вы увидите первый русский город Сибири с точки зрения нефтяной эпохи. Узнаете драматические подробности поиска тюменского чёрного золота от очевидца с...
5
30 отзывов
от
2850
₽
за чел.
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о местной архитектуре