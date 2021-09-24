Столица ⭐️ Тюменской области – Тюмень, является прогрессивным городом, одним из самых быстро развивающихся городов России, здесь не так много достопримечательностей 🏛️, но та малая часть стоит, чтобы вы их увидели, например, горячие источники или ледовые городки на Новый год

Тюмень, Россия

Тюмень — город с 435-летней историей. Быстро растет и развивается. Много достопримечательностей, о которых хочется рассказать. Новостройки в центре втиснуты между памятниками деревянного зодчества. Мост Влюбленных, мраморная набережная на берегах реки Туры — популярные места для прогулок среди горожан и приезжих. Обо всем подробнее сейчас расскажет ХорошоТАМ.

Город известен, как столица нефтегазовой отрасли. Часто гости думают, что здесь есть вышки для добычи полезных ископаемых. Посетители из-за рубежа сомневаются в том, бывает ли здесь лето. Постараемся развеять мифы и познакомимся поближе.

Интересный факт. В Тюменской области родился Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин и известный детский писатель Владислав Крапивин. А Сергей Собянин, прежде чем стать мэром Москвы, был губернатором Тюмени.

Общая информация

Население . Численность: 816 800 человек . Горожане в целом — тюменцы, мужчина — тюменец, женщина — тюменка.

. Численность: . Горожане в целом — тюменцы, мужчина — тюменец, женщина — тюменка. Валюта : рубль.

: рубль. Язык : русский.

: русский. Религия: христиане, мусульмане и др.

христиане, мусульмане и др. Телефонный код: 3452. Приезжим пригодятся: т. 112 с мобильного устройства или т. 590401 — экстренные службы. При пожаре звонить: 101, вызов полиции: 102, скорой помощи: 103.

Расположение

Тюмень на карте

Тюмень, Россия

Где находится Тюмень

Евразия, азиатская часть, Россия, Тюменская область. Географические координаты: 57°15′ с. ш., 65°54′ в. д. На юге Западно-Сибирской равнины.

Климатическая зона: умеренная до резко континентальной. 48,52 м над уровнем моря.

Ближайшие города

Курган — 205 км;

Екатеринбург — 325 км;

Тобольск — 246 км;

Челябинск — 437 км;

Омск — 625 км;

До Москвы — 2163 км.

Область граничит с государством Казахстан.

Город стоит на реке Тура — левый приток Тобола. В соседней Свердловской области расположены Уральские горы, делящие материк на Европу и Азию.

ТОП достопримечательностей

Набережная реки Тура Мост Влюбленных Цветной бульвар Фонтан «Времена года» Сквер «Сибирских кошек» Свято-Троицкий мужской монастырь

Тюмень — достаточно известный город в России, интенсивно развивающийся и расширяющийся областной центр. Происходят реконструкции парков и строительство новых объектов для интересного время препровождения. Введенные объекты нравятся жителям, они с удовольствием их посещают. ХорошоТАМ укажет на места, которые лучше посетить в первую очередь.

Набережная . Имеет 4-е уровня. Нижние — весной заливает вышедшая из берегов река. Обустроена арт-объектами художников, скульпторов. Запоминающееся место для отдыха и фото.

. Имеет 4-е уровня. Нижние — весной заливает вышедшая из берегов река. Обустроена арт-объектами художников, скульпторов. Запоминающееся место для отдыха и фото. Мост Влюбленных — самый протяженный вантовый мост за Уралом. Длина: 247 м. Построен в зоне расположения деревянного — в 1987 году. Получил звучное название в 2003. Излюбленный фон для фотосессий. Молодожены крепили навесные замки, украшенные гравировкой, на боковые заграждения. Их срезали раз в два года из-за утяжеления конструкции, поэтому же традиция прекращена. Основание Тюменской постройки было своевременно укреплено по причине обрушения аналогичного моста в Московской области. Сомнений в надежности не осталось.

— самый протяженный вантовый мост за Уралом. Длина: 247 м. Построен в зоне расположения деревянного — в 1987 году. Получил звучное название в 2003. Излюбленный фон для фотосессий. Молодожены крепили навесные замки, украшенные гравировкой, на боковые заграждения. Их срезали раз в два года из-за утяжеления конструкции, поэтому же традиция прекращена. Основание Тюменской постройки было своевременно укреплено по причине обрушения аналогичного моста в Московской области. Сомнений в надежности не осталось. Цветной бульвар — центральная площадь, бывший городской сад. Тюменский променад, так же как в Москве, с цирковой тематикой и аналогичным соседством. Есть скульптура Юрия Никулина, во многом схожая с оригиналом. На площади расположилась вариация Нулевого километра.

— центральная площадь, бывший городской сад. Тюменский променад, так же как в Москве, с цирковой тематикой и аналогичным соседством. Есть скульптура Юрия Никулина, во многом схожая с оригиналом. На площади расположилась вариация Нулевого километра. Фонтан «Времена года». Выполнен в мотивах древнегреческой мифологии. Обустроен светомузыкальным режимом. Меняет интенсивность потоков воды, выглядит оригинально, украшает променад.

Выполнен в мотивах древнегреческой мифологии. Обустроен светомузыкальным режимом. Меняет интенсивность потоков воды, выглядит оригинально, украшает променад. Сквер «Сибирских кошек» находится через дорогу от парка, открыт 2008. 12 скульптур домашних питомцев увековечены в память о спасении Ленинградского Эрмитажа от грызунов. В 1944 г. 5 тыс. кошек были собраны в Тюмени из близлежащих поселений и вывезены.

находится через дорогу от парка, открыт 2008. 12 скульптур домашних питомцев увековечены в память о спасении Ленинградского Эрмитажа от грызунов. В 1944 г. 5 тыс. кошек были собраны в Тюмени из близлежащих поселений и вывезены. Свято-Троицкий мужской монастырь. Построен в 17 веке, старейший в Сибири. Уникальная архитектура выполнена в духе белокаменного кремля. Адрес: ул. Коммунистическая, 10. Расположился неподалеку от набережной. Хорошо виден с реки.

Это наиболее посещаемые объекты в городе. Они подсвечены уникальным электрооборудованием и иллюминацией, изменяющей оттенки в ночное время. Ознакомившись с ними днем, нужно вернутся сюда вечером и оценить освещение.

Значимые места

Государственный аграрный университет Северного Зауралья Ресторан «Потаскуй» Тюменский Драматический Театр Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева Скелет мамонта находящийся в Городской Думе, Музейном комплексе им. И.Я. Словцова Тюменский государственный цирк

Есть немало важных объектов, не вспоминающихся сразу. Они не менее значимы. О них нужно помнить, рассказывать детям — это история.

В здании Сельхоз Академии во время войны располагалось тело Ленина из Московского мавзолея. В СССР — это была общеизвестная информация. Адрес: ул. Республики, 7. Памятники деревянного зодчества. Многие объекты разрушились со временем. Материал постройки гниет и трухлеет. Сохранились особняки богатых купцов. Один из них занимает сейчас ресторан «Потаскуй», расположен по адресу: ул. Хохрякова, 53а. Рассмотреть дом изнутри можно за обедом или ужином. Музей-усадьба Колокольниковых находится в историческом центре. Дом был построен во второй половине 19 века. Экспозиции на тему дореволюционного быта доступны для просмотра ежедневно кроме понедельника по адресу: ул. Республики, 18. Для осмотра доступен фасад дома купца Буракова по адресу: ул. Дзержинского, 30. Драматический театр. Был построен в 2008 году. Это самое большое здание среди аналогичных заведений в России. Размещен в центральной части города по адресу: ул. Республики, 129. Является ее украшением. Вошел в Книгу рекордов области. Сам театр основан в 1858 году, он один из старейших в стране. Цирк обновлен в 2004 году. Теплое здание заменило постройку с тентовым куполом. Адрес: ул. Первомайская, 15. Библиотека имени Д. И. Менделеева — одна из лучших в России. Ее называют исследовательским центром, укомплектованным компьютерной техникой. В здании также находится кафе, кинозал, игровая комната для детей, стеклянный лифт. Адрес: ул. Орджоникедзе, 59. Здание Тюменского государственного архитектурно-строительного университета было построено как учебное заведение. Его проект в 1913 году в Париже на Всемирной выставке получил золотую медаль. Достойно украшает вид с набережной, видно с моста Влюбленных. Адрес: ул. Луначарского, 2а. Скелет мамонта самый большой в России и другие экспонаты украшают Краеведческий музей, расположенный по адресу: ул. Ленина, 2. Его крыльцо находится напротив входа на пешеходный мост. Гостиный двор можно увидеть по адресу: ул. Республики, 2, если подняться с набережной. В 1822 году был построен для размещения торговых рядов.

Особенности города

История ведет отсчет с 1586 года. Он был основан на месте города Чинги-Тура Василием Сукиным и Иваном Мясным. Считается первым русским городом в Сибири. Благодаря размещению на реке и пересечению основных путей, развивался динамично. Ж/д прошла через город в 1885 году, чем дала толчок к новому этапу становления. А благодаря открытию нефтегазовых месторождений в 1965 году, в область было вложено 5 млрд. рублей. В Тюмени располагаются головные офисы добывающих компаний. Город развивается и интенсивно застраивается. Старые постройки сносятся, растет объём вводимых жилых площадей, а также этажность домов.

ведет отсчет с 1586 года. Он был основан на месте города Чинги-Тура Василием Сукиным и Иваном Мясным. Считается первым русским городом в Сибири. Благодаря размещению на реке и пересечению основных путей, развивался динамично. Ж/д прошла через город в 1885 году, чем дала толчок к новому этапу становления. А благодаря открытию нефтегазовых месторождений в 1965 году, в область было вложено 5 млрд. рублей. В Тюмени располагаются головные офисы добывающих компаний. Город развивается и интенсивно застраивается. Старые постройки сносятся, растет объём вводимых жилых площадей, а также этажность домов. Особенности городского населения . Официальный состав населения в процентном отношении: русские — 84,4; татары — 6,1; украинцы — 1,7. Всего в Тюмени проживает 140 национальностей. Обычаи и традиции народов уважаются, поддерживаются. Наряду со светскими уделяется внимание и национальным праздникам. Много смешанных браков — это продолжение традиций, сформированных в СССР. Здесь расположено 15 высших учебных заведений. На ряду с высшим можно получить качественное специальное образование. Северяне и жители близ лежащих населенных пунктов отправляют детей учиться в областной центр, что способствует росту численности населения и его омоложению. «Тюмень — столица деревень» . Устоявшееся выражение, вошедшее в употребление со дня образования одноименной области в августе 1944 года. В состав ее были включены поселки и небольшие города.

. Официальный состав населения в процентном отношении: русские — 84,4; татары — 6,1; украинцы — 1,7. Всего в Тюмени проживает 140 национальностей. Обычаи и традиции народов уважаются, поддерживаются. Наряду со светскими уделяется внимание и национальным праздникам. Много смешанных браков — это продолжение традиций, сформированных в СССР. Здесь расположено 15 высших учебных заведений. На ряду с высшим можно получить качественное специальное образование. Северяне и жители близ лежащих населенных пунктов отправляют детей учиться в областной центр, что способствует росту численности населения и его омоложению. . Устоявшееся выражение, вошедшее в употребление со дня образования одноименной области в августе 1944 года. В состав ее были включены поселки и небольшие города. Финансовая сторона . Стоимость жизни не отличается от Краснодара, Екатеринбурга или Тобольска. В целом, цена на продукты недорогая, многие категории выпускаются местными производителями. Это касается молочной и мясной продукции. Осмотр большинства туристических достопримечательностей обойдется недорого или бесплатно. Гостиничный фонд большой, поэтому стоимость проживания можно подобрать на любой кошелек.

. Стоимость жизни не отличается от Краснодара, Екатеринбурга или Тобольска. В целом, цена на продукты недорогая, многие категории выпускаются местными производителями. Это касается молочной и мясной продукции. Осмотр большинства туристических достопримечательностей обойдется недорого или бесплатно. Гостиничный фонд большой, поэтому стоимость проживания можно подобрать на любой кошелек. Безопасность. Уровень криминогенной обстановки не превышает среднего показателя по России. Традиционное поведение и следование чувству самосохранения вполне убережет от лишних приключений. Ограничений по одежде нет. Распитие спиртных напитков разрешено в рамках Российского законодательства.

Интересный факт. В результате проведенного анализа данных Министерством регионального развития РФ, Тюменская область заняла 1-е место в рейтинге доходов населения и инвестиционной привлекательности; 2-е – по индексу развития человеческого потенциала. Скрининг проводился среди субъектов Российской Федерации.

Климат

Сквер Комсомольский Ледовый городок 2020

Когда лучше ехать в Тюмень? Побывать здесь Хорошо ТАМ рекомендует в новогодние праздники, чтобы увидеть украшения и прокататься на горках. Приехать на 9 мая для участия в шествии «Вечного полка» по улице Республике, чтобы проникнуться чувством патриотизма, и увидеть ночной салют. Каждый год пиротехники придумывают что-то новое. В день города 29 июля, чтобы посетить мероприятия, организованные для горожан. В конце августа, чтобы пособирать грибы и увидеть осенний лес. В октябре в сухую погоду пройтись по чистым улицам города. Здесь четко выделяются четыре сезона. Холодная зима: в среднем – 15 °C, часто температура снижается до 30°C. Длится она с середины ноября по начало марта. Весной снег тает постепенно в марте-апреле. За то осенью долго не выпадает. Часто стабильный слой снега ложится только в декабре. Летом средняя температура воздуха составляет +18,8 °C. Выдаются жаркие дни до 36°C. Солнечных часов в Тюмени 2066, тогда как в Москве на 484 меньше. Для сравнения в Краснодаре — 2139. Горожане жалуются на частую пасмурную погоду. В каждом времени года есть свои прелести. Но если отнестись скептически, то в марте здесь холодно и сходит грязный снег. Трудно будет разглядеть красоту города.

Чем заняться в разные времена года

Аквапарк «ЛетоЛето» Горячие источники базы отдыха «Верхний бор» Катание на лыжах в лесопарке имени Ю. А. Гагарина Прогулка на теплоходе, популярное летнее развлечение Зимние забавы никто не отменял

Горожане загорают и купаются на озерах в пригороде или на реке, начиная с конца мая и по середину августа. Круглый год доступен отдых пляжного типа в аквапарке «ЛетоЛето», находящемся по адресу: ул. Щербакова, 87. На горячих источниках Верхнего Бора за городом можно искупаться и принять минеральные ванны. Он расположен на 11-м км Салаирского тракта. Там созданы комфортные условия для отдыха, есть кафе и места для переодевания. Зимой организовано катание на санках и коньках. Специалисты заливают катки, даже на набережной, и строят горки для жителей разных возрастов. Организаторы устанавливают пункты проката коньков и лыж. Специальные трассы прокладывают в зонах отдыха — леспарк имени Ю. А. Гагарина, Затюменский, Гилевская роща. Летом владельцы теплоходов предлагаются речные прогулки. Можно заказать сопровождение — игру на саксофоне и скрипке. За 1 час поездки можно разглядеть достопримечательности с реки.

Город индивидуален, особенной схожести с другими — не просматривается. Но если сравнить его с Екатеринбургом, можно сказать следующее. Тюмень меньше по числу жителей, по общей этажности домов и по ширине улиц. Но она ярче и колоритнее, более домашняя и менее монументальная. Есть города-побратимы: в КНР — Дацин, в Германии — Целле, США — Хьюстон, Белоруссия — Брест. Все они приобрели статус в период с 1993 по 1999 гг.

Праздники и фестивали города

День народного единства Фестиваль «Абалакское поле» Новый год День города День Победы

1 января празднуется Новый год — семейное торжество. У жителей города заведено встречаться с друзьями. 23 февраля — поздравляют мужскую часть населения. Большую актуальность имеет день для семей военнослужащих, которых здесь много. Есть ТВВИКУ — военно-инженерное училище. А также ТКУ — кадетское президентское училище. 8 марта — традиционный женский день. Поздравления получают жены, матери, дочери, бабушки, снохи. 1 мая — праздник весны и труда. Для старших тюменцев это время открытия дачного сезона. 9 мая — День Победы. Самый незабываемый и торжественный праздник. С выходом на демонстрацию, встречей с родственниками и друзьями, салютом. 12 июня — день России. Устраиваются гуляния в каждом районе города, семейные прогулки в места отдыха. 29 июля — день города. Проводится с размахом, с приглашением звезд эстрады и завершающим праздничным салютом. Дни по родам войск празднуются ограниченным числом людей, служивших в соответствующих войсках. Это день Пограничника, ВДВ. 4 ноября — день народного единства. Используют как повод собраться вместе.

Интересный факт. В 2012 г. Тюмень стала второй в списке самых счастливых городов России. Победил в номинации Грозный, а третье место заняла Казань. Вывод сделан на основании опроса агентством NewsEffector.

Что едят жители города: местная кухня

Вкусные мясные блюда с красивой подачей в ресторане-музее «Чум» Ресторан-бар «Bar&Food reMIX» Отведать морепродукты и изысканные рыбные блюда, можно в ресторане «Посейдон» Зв вкусным кофе и десертами рекомендуем отправиться в кофейню «МаксиМ»

Известным ресторатором в городе считается Лариса Невидайло. Ей принадлежит сеть заведений ресторанного холдинга «МаксиМ». Многие уникальные блюда готовятся именно здесь.

Что нужно обязательно попробовать?

Редкая северная рыба и мясо диких животных . Адрес ресторана «Чум»: ул. Малыгина, 59.

. Адрес ресторана «Чум»: ул. Малыгина, 59. Ресторан «Счастье» в ТЦ Калинка по адресу: ул. Республики, 65. Главный зал расположен в стеклянном шаре . Стоит посмотреть снаружи, и попробовать европейскую или грузинскую кухню внутри.

. Стоит посмотреть снаружи, и попробовать европейскую или грузинскую кухню внутри. Печеный баклажан с уткой с соусом из черного чеснока . Адрес ресторана «Bar&Food reMIX»: ул. Ленина, 2а. Есть блюда для любителей японской и американской кухни.

. Адрес ресторана «Bar&Food reMIX»: ул. Ленина, 2а. Есть блюда для любителей японской и американской кухни. Первый рыбный ресторан «Посейдон» расположен по адресу: ул. Луначарского, 47. Шеф приготовит устрицы, подаст строганину. На горячее гости могут выбрать любую рыбу.

расположен по адресу: ул. Луначарского, 47. Шеф приготовит устрицы, подаст строганину. На горячее гости могут выбрать любую рыбу. Сеть стилизованных ресторанов «Restaurant» — возможность провести вечер в спокойной уютной обстановке, а также вкусно поесть.

— возможность провести вечер в спокойной уютной обстановке, а также вкусно поесть. Десерт можно выбрать в сети кондитерских «МаксиМ», там же позавтракать. Предлагается кофе разной обжарки. Холдинг имеет цех для подготовки зерен.

Перекусить можно быстро и недорого. «Макдональдс» расположен по четырем адресам. Достаточно выбрать ближайший. Первым был открыт ресторан на цветном бульваре. Он удобно разместился на бульваре, поэтому перекус не займет много времени.

Сеть супермаркетов «Пятерочка» после реконструкции продает горячую выпечку, ее вполне можно съесть по пути. Это быстро и недорого.

Интересный факт. Согласно докладу Департамента социологии РФ, в 2015, 2016 и 2018 году Тюмень была признана городом с самым высоким качеством жизни в России.

Где лучше размещаться – об отелях и не только

Номер в отеле «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» Бизнес отель Евразия Netta Hostel Медикал Отель & СПА

В отпуске хочется позволить себе больше. ХорошоТАМ выбрал места для размещения для души.

4-х звездочный отель « DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» находится в спальном районе центра города по адресу: ул. Орджоникидзе, 46. Гарантирован высокий уровень сервиса. Имеется собственная кондитерская.

находится в спальном районе центра города по адресу: ул. Орджоникидзе, 46. Гарантирован высокий уровень сервиса. Имеется собственная кондитерская. «Бизнес отель Евразия» расположен по адресу: ул. Советская, 20. Роскошные номера, стильный внешний вид, качественное обслуживание.

расположен по адресу: ул. Советская, 20. Роскошные номера, стильный внешний вид, качественное обслуживание. Эконом размещение — квартира или апартаменты. Можно снять на любой срок. Расположиться всей семьей и заплатить независимо от количества людей.

— квартира или апартаменты. Можно снять на любой срок. Расположиться всей семьей и заплатить независимо от количества людей. Можно выбрать размещение в стандартной гостинице. В большинстве из них гостям предлагается завтрак.

В большинстве из них гостям предлагается завтрак. «Медикал Отель & СПА» — стильный недорогой отель по адресу: ул. Водопроводная, 30. Порадует посетителей вкусным завтраком, оригинальной и современной отделкой номеров. По стоимости сравним с эконом вариантами.

Как добраться до Тюмени

Международный аэропорт «Рощино» имени Д. И. Менделеев Железнодорожный вокзал Тюмень Общественные автобусы

Дополнительных въездных документов не требуется. Доехать можно на поезде, автобусе, машине. Есть аэропорт. Можно сюда прилететь. Рейсы из центральной части России приземляются рано утром. Это удобно для деловых поездок.

Перелет до Москвы займет 2 ч. 20 мин. Поездом — 1 д. 7 ч.

займет 2 ч. 20 мин. Поездом — 1 д. 7 ч. Санкт-Петербург . Самолет: 3 ч. Поезд: 1 д. 19 ч.

. Самолет: 3 ч. Поезд: 1 д. 19 ч. Екатеринбург — 1 ч. 10 мин. самолетом, а на поезде можно доехать за 5 ч. 22 мин.

Дешевле и удобнее по городу передвигаться на автобусе, стоимость составляет 27 рублей. Выделенная полоса на дороге сокращает время на перемещение. Для нескольких человек такси обойдется дешевле автобусного транспорта. Есть Яндекс, Убер.

С недавнего времени появилась аренда самокатов. Достаточно сканировать Qr-код и поехать. За старт нужно заплатить 50 р. и 5 р. за каждую следующую минуту.

Сувениры, или что привезти из Тюмени

Сувенирные изделия костерезов Унты из шкуры оленя Копченная рыба Чипсы мясные из оленины

Сувениры ручной работу — лучший подарок из поездки.

Резьба по кости — шкатулки, картины, статуэтки.

шкатулки, картины, статуэтки. Изделия из шкуры оленя — тапочки, перчатки, унты, валенки.

тапочки, перчатки, унты, валенки. Ковры из натуральной шерсти — дорогостоящие изделия ручной работы. Традиционный узор — цветочный рисунок, расположенный на темном фоне.

дорогостоящие изделия ручной работы. Традиционный узор — цветочный рисунок, расположенный на темном фоне. Неплохим альтернативным подарком станет алкогольный напиток от местного завода «Бенат». В ассортименте есть сибирские настойки, бальзамы, водка.

от местного завода «Бенат». В ассортименте есть сибирские настойки, бальзамы, водка. Можно выбрать набор ассорти из орехов и сладостей, либо Тюменский пряник.

либо Тюменский пряник. Местная копченая рыба хорошо сохраняется при перевозке.

хорошо сохраняется при перевозке. Мясо дичи — чипсы из оленины, колбаса понравятся друзьям.

Плюсы и минусы отдыха здесь

Экопарк Затюменский Озеро Андреевское Тюменская Детская Железная Дорога Загороный клуб «Аван» с природными горячими источниками Тюменский театр кукол

Несмотря на перечисленное, есть несколько негативных нюансов:

Летом в жару у водоемов скапливается много народа, что мешает комфортному отдыху. Также мало организованных развлечений на воде.

Длительные холода зимой мешают пешеходным прогулкам.

Долгий перелет и проездка на поезде могут утомить.

Плюсы

Достопримечательности города сконцентрированы в историческом центре. Все находится в зоне доступа.

Памятники и значимые места поддерживаются в хорошем состоянии и чистоте.

Много фотозон, способных украсить запечатленные моменты.

В городе есть, где вкусно покушать. Стилизованные кафе способны разнообразить отдых.

Вечерний досуг легко заполнить — посетить драмтеатр, совершить прогулку, разглядеть иллюминацию.

Комфортный и современный аэропорт и ж/д вокзал.

Дорожные развязки обеспечивают быстрое передвижение по городу. Постоянно проводятся реконструкции и строительство магистралей.

Что нужно сделать обязательно?

Музей "Дом Машарова" Тобольск Ялуторовский острог Дом-музей Распутина, Покровское

При очередном посещении города нужно побывать на пешеходной экскурсии по исторической части. Обязательно посетить музеи, перечисленные здесь. Нужно пообедать или поужинать в стильном ресторане. При наличии времени выехать за город. Туристы должны посетить ближайшие достопримечательности — Тобольск, Ялуторовск, туристический комплекс Абалак. Это красивые и необычные места, стилизованные для туристов. Можно побывать на месте съемок фильма «Тобол». Посетить музей Григория Распутина в селе Покровское. Купить сувениры лучше в аэропорту. Они там продаются не дороже, чем в городе.

ХорошоТАМ рекомендуетв первый деньпосвятить прогулке по центру города, осмотреться. В последний — приобрести понравившиеся сувениры, съедобные подарки. А вечер провести в ресторане.

И не забудьте последний раз прогуляться по ночному городу, набережной, заглянуть на мост Влюбленных. Пусть все эти места запомнятся в вечерней иллюминации и специальном освещении. Благодаря именно этому моменту Вам может захотеться вернуться сюда снова.