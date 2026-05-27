Я познакомлю вас с самыми яркими достопримечательностями Тюмени — старейшего города Сибири.
Вы увидите уникальное сочетание архитектурных стилей: старинные особняки, величественные храмы, дома с резным «деревянным кружевом».
И узнаете Тюмень со всех сторон — с контрастами прошлого и настоящего, редкими архитектурными объектами, а также живыми историями.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- место основания Тюмени — первого города Сибири.
- особняки и усадьбы сибирских купцов.
- первую в Сибири электростанцию.
- «мавзолей» В. И. Ленина времён Великой Отечественной войны.
- памятник первой буровой нефтяной скважине в Сибири.
- лучшую панорамную площадку Тюмени.
- символ города — Мост Влюблённых.
Вы узнаете:
- как из военного укрепления Тюмень превратилась в купеческий, ремесленный и промышленный центр.
- какие уникальные упредприятия прославили город в прошлом и настоящем.
- как проходила эвакуация В. И. Ленина из Москвы в Тюмень и какие опасности его ожидали здесь.
- чем может похвастаться Тюмень сегодня: население, промышленность, цены и другие актуальные показатели.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
- В ходе экскурсии будет 1 или 2 выхода (около монастыря и у памятника Высоцкому), но можем предусмотреть и дополнительные остановочные пункты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Осипенко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Николай — ваш гид в Тюмени
Я профессиональный гид-искусствовед, проводил экскурсии в Чикаго, штат Иллинойс, США. Окончил Тюменский институт искусств и культуры и Санкт-Петербургский Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по специальности «История искусств». Участник конкурса «Лучший гид России». Живу в Тюмени с 2000 года. Интересуюсь историей искусств и архитектуры, советскими автомобилями и мотоциклами.
