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поездка к источнику Красный ключ через Павловское водохранилище с посещением смотровой площадки, мастер класс по изготовлению свечей из вощаницы. Приятная поездка. Красивые виды природы. Единственный минус по организации тура: Самолёты из Москвы прилетают рано утром или поздно ночью, разница во времени с Москвой 2ч, а в 10.45 уже начало программы. Сложно адаптироваться к этому. При этом заселение в гостиницу после 14ч или необходима доплата за ранний заезд.