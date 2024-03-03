Двухдневные экскурсионные туры Уфы

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Уфе, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур по Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
20 500 за человека
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
23 мар в 10:00
12 900 за человека
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 26 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Экскурсионный тур по Уфе
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Экскурсионный тур по Уфе
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Экскурсионный тур по Уфе
    Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети. Во второй день
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    поездка к источнику Красный ключ через Павловское водохранилище с посещением смотровой площадки, мастер класс по изготовлению свечей из вощаницы. Приятная поездка. Красивые виды природы. Единственный минус по организации тура: Самолёты из Москвы прилетают рано утром или поздно ночью, разница во времени с Москвой 2ч, а в 10.45 уже начало программы. Сложно адаптироваться к этому. При этом заселение в гостиницу после 14ч или необходима доплата за ранний заезд.

    Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети
  • О
    Ольга
    10 января 2023
    Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
    Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «2-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экскурсионный тур по Уфе
  2. Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
  3. Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 26 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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