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Авторский тур
2 дня
Экскурсионный тур по Уфе
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
20 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
23 мар в 10:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 26 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ЕЕлена13 июня 2023Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети. Во второй день
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 26 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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