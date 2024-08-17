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туры в разных точках мира уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит, мы проведём экскурсию, даже если вы забронируете её за день. А ещё все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей планеты. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.