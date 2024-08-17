Из кабины вертолёта Robinson R44 открывается захватывающий вид на Уфу.
Вы увидите реки Белую и Уфимку, место их слияния, знаменитый памятник, "Башкирский Дубай", основные районы города, горнолыжные комплексы и ипподром "Акбузат".
Полёт
Вы увидите реки Белую и Уфимку, место их слияния, знаменитый памятник, "Башкирский Дубай", основные районы города, горнолыжные комплексы и ипподром "Акбузат".
Полёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Полёт на популярном вертолёте Robinson R44
- 🏞️ Виды на реки Белая и Уфимка
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🌆 Панорамные виды на районы Уфы
- 🐎 Полёт над ипподромом «Акбузат»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Река Белая
- Река Уфимка
- Место слияния рек
- Памятник
- Башкирский Дубай
- Основные районы города
- Горнолыжные комплексы
- Ипподром «Акбузат»
Описание экскурсии
С высоты 200–300 метров, из кабины вертолёта Robinson R44 вы увидите всю Уфу и насладитесь ощущением полёта.
Организационные детали
С вами будет опытный пилот. Это видовой полёт без экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Аэродромной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2522 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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