1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Башкирия 2.0: Индивидуальное путешествие по святым местам
Вас ждет погружение в мир природы и духовности Башкирии, где каждый шаг открывает новые горизонты
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 420₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 520₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
15 часов
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
25 июня в 09:45
26 июня в 09:45
45 800₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
16 июня в 07:00
24 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
790₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Увлекательный трансфер к Зянгяр куль - насладитесь красотой и кумысом
Насладитесь комфортным трансфером к Голубому озеру, где вас ждут живописные виды, оздоровительные процедуры и вкусный кумыс. Отличный выбор для отдыха
Начало: Улица Пушкина, 93, Уфа
Расписание: По воскресеньям в 12:00
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
15 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет вас на этом эксклюзивном маршруте. На рассвете скальные утесы приобретают розовый цвет
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: По понедельникам в 12:00
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
39 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 499₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
- ЭЭдуард3 июня 2024Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
- ННаталия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
- ААлексей1 июня 2024Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.
- ААлексей30 мая 2024Все прошло замечательно Красивая природа, уникальная пещера, вид с вершины пещеры тоже безумный. Остались довольны.
- EEwa27 мая 2024Нам понравилось всё.
- ВВиктория15 мая 2024Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
- ЕЕкатерина13 мая 2024Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
- ППавел10 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂
- ВВера17 апреля 2024Спасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые места Башкирии и не только,
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