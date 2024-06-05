Необычные экскурсии по Уфе

Найдено 16 экскурсий в категории «Необычные» в Уфе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498 за всё до 30 чел.
Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Посольство Уральских гор в Уфе
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500 за всё до 8 чел.
По Уфе - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400 за экскурсию
Ночные огни Уфы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900 за всё до 4 чел.
Неизведанная Башкирия 2.0
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Неизведанная Башкирия 2.0: Индивидуальное путешествие по святым местам
Вас ждет погружение в мир природы и духовности Башкирии, где каждый шаг открывает новые горизонты
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 420 за всё до 3 чел.
Башкирское Предуралье 2.0
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 520 за всё до 3 чел.
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
25 июня в 09:45
26 июня в 09:45
45 800 за всё до 3 чел.
Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
12 отзывов
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
16 июня в 07:00
24 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
790 за человека
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Индивидуальная
5 часов
Увлекательный трансфер к Зянгяр куль - насладитесь красотой и кумысом
Насладитесь комфортным трансфером к Голубому озеру, где вас ждут живописные виды, оздоровительные процедуры и вкусный кумыс. Отличный выбор для отдыха
Начало: Улица Пушкина, 93, Уфа
Расписание: По воскресеньям в 12:00
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
15 800 за всё до 3 чел.
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Индивидуальная
12 часов
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет вас на этом эксклюзивном маршруте. На рассвете скальные утесы приобретают розовый цвет
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: По понедельникам в 12:00
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
39 900 за всё до 3 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 499 за всё до 3 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
  • Э
    Эдуард
    3 июня 2024
    По Уфе - на мотоцикле
    Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
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    раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.

  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
    Все прошло замечательно Красивая природа, уникальная пещера, вид с вершины пещеры тоже безумный. Остались довольны.
  • E
    Ewa
    27 мая 2024
    Неизведанная Башкирия 2.0
    Нам понравилось всё.
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
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    узнаете много интересного об Уральских горах с наглядными иллюстрациями и любопытными экспонатами,которые можно даже повертеть в руках. Один только челябинский метеорит чего стоит! Но самое главное: здесь вы получите из первых рук невероятное количество информации о том как организовать ваше личное знакомство с Древним Уралом, от обилия возможностей просто захватывает дух. Олег не просто много чего знает из личного богатого опыта, он как мощнейший излучатель заряжает и вас интересом и желанием делать открытия. А ещё здесь вас угостят вкуснейшим медом и самым лучшим чаем на горных травах. Ну где вы ещё такое найдете

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂
  • В
    Вера
    17 апреля 2024
    Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
    Спасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые места Башкирии и не только,
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    но и самому путешествовать и открывать для себя новые места. Экскурсия нам очень понравилась! В пещеру нас сопровождал местный охранник Алабай (не помню как звали этого великолепного пса). Очень понравилась пещера и ее история, а так же как сейчас за ней следят. С погодой нам повезло не очень, но настроение от этого не упало). Водопад, на который мы заехали после пещеры был прекрасен. Я думаю, что в зимний период он выглядит более впечатляющим, чем без ледяной "шубы"! а еще на территории заповедника мы приобрели мед! теперь пьем чай из башкирских трав с башкирским медом)

    Спасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые местаСпасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые местаСпасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые местаСпасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые местаСпасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые местаСпасибо ребятам за экскурсию! Желаем Никите успехов и помимо того, что он показывает гостям красивые места

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Необычные»

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