за всё до 3 чел.

13 500 ₽ за всё до 3 чел.

Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ

за всё до 4 чел.

6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы

за всё до 30 чел.

2 498 ₽ за всё до 30 чел.

за всё до 4 чел.

от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе

за всё до 8 чел.

500 ₽ за всё до 8 чел.

Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России

Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки

🚌 На автобусе

Индивидуальная

4 часа 6 отзывов

Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа

Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)