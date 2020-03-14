7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Об Уфе — с любовью!

Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Вы не только увидите все главные достопримечательности Уфы и услышите их историю, но и узнаете о современных тенденциях развития башкирской столицы.

Я раскрою, как и чем живут местные, кто из уфимцев достиг мировой известности и что означает загадочное словосочетание Terra Bashkiria.
2500 ₽
2375 за экскурсию
скидка5%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Об Уфе — с любовью!
Об Уфе — с любовью!

Что вас ожидает

Многогранная Уфа
Вы увидите величественный памятник национальному герою Салавату Юлаеву, рассмотрите традиционный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау в стиле хай-тек, заглянете во двор старинного университета и впечатлитесь красотой Оперного и Драматического театров. Кроме того, погуляете по современному культурному пространству Арт-квадрат и новому кварталу Верхняя Торговая, оцените уфимский амфитеатр и услышите интригующую историю фонтана «7 девушек».

Уфимские секреты
Я расскажу то, что всегда интересует путешественников: где работают местные жители и какую зарплату получают, чем занимается молодежь, какой спорт популярен в регионе, в чем специфика башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось в городе после саммита БРИКС и что непременно нужно привезти в качестве сувениров. А еще научу вас нескольким фразам на башкирском и поделюсь рекомендациями местного жителя: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Мы можем сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Об Уфе — с любовью!
Об Уфе — с любовью!
Об Уфе — с любовью!
Об Уфе — с любовью!
Об Уфе — с любовью!
Об Уфе — с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Привет! Меня зовут Настя, я кандидат экономических наук и преподаю в университете. В свободное время занимаюсь йогой и много путешествую: за плечами 26 стран и 40 регионов России. Во время поездок люблю рассказывать о родном крае — республике Башкортостан и ее замечательной столице Уфе. С радостью поделюсь с вами историями о «городе на семи холмах» и секретами местного жителя!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Советуем гида Анастасию! Наша прогулка шла примерно 2 часа (она встретила нас прямо около нашего жилья), за это время нам удалось обойти все основные достопримечательности Уфы, узнать огромное количество интересных исторических фактов о городе. Это было важно, так как мы были в Уфе впервые. Анастасия - интересный рассказчик, позитивная и приятная девушка. Было сразу заметно, как она любит город. Она рассказывала об Уфе и обо всей республике с особой теплотой.
5 марта 2020
Анастасия- отличный экскурсовод, встретила точно по времени. Экскурсию начали с площади С. Юлаеву, продолжили в историческом районе города. Очень много интересноой информации о Башкирии, башкирском народе, о знаменитых людях (Нуриев, Аксаков, Нестеров, Шаляпин, Мулдашев и др). Интересный рассказ о старинных купеческий домах. Спасибо, надеюсь ещё раз с ней встретиться в летнее время.
24 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Оптимальный маршрут. Интересные истории и информация, позволяющая узнать не только исторические выкладки и данные, которые тоже, безусловно, интересны, но так же понять как живет Уфа сейчас. Финиш экскурсии, где можно уже поговорить за чашечкой кофе, спокойно задать вопросы, которые возникли по ходу экскурсии - выше всяких похвал:) Экскурсия постепенно перетекла в простую, веселую дружескую беседу, общение было простым и непринуждённым. В общем, рекомендую Анастасию и тур «Об Уфе - с любовью».
Денис.
2 ноября 2019
Спасибо Насте за экскурсию и особенно за вкусный кофе в необычной кафешке с панорамным видом на город
14 октября 2019
Хочу поблагодарить Анастасию за прекрасно проведённую экскурсию. Не смотря на отвратительную погоду , мы увидели максимум достопримечательностей . Я получила огромное количество информации : интересной , важной , увлекательной .
Спасибо большое
22 сентября 2019
Чудесная прогулка, интересный маршрут, дружеская атмосфера. Лёгкий непринуждённый рассказ о прошлом и настоящем города, известных уфимцах - живой, запоминающийся, не перегруженный датами и сухими фактами, с большой любовью к городу. Много полезных практических советов - где что попробовать, что посмотреть в окрестностях, когда вернуться на фестивали и другие интересные события. Приятная кофе-пауза с очень вкусным кофе и потрясающим видом на Уфу.
10 сентября 2019
Я приехала в Уфу в командировку всего на 1,5 дня и решила посмотреть город. Забронировала экскурсию заранее. И она была отличная даже в темное время суток. Анастасия хороший гид, рассказывает интересные факты как из прошлого так и из настоящего. Я до сих пор пересказываю друзьям и близким интересные факты об Уфе. Возникло желание посетить природные достопримечательности в Башкирии. Рекомендую однозначно!

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