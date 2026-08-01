7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Экскурсия «Об Уфе - с любовью» приглашает вас на увлекательное путешествие по башкирской столице.
Откройте для себя величественный памятник Салавату Юлаеву, уникальный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау и тайны старинного читать дальшеуменьшить
университета.
Вас ждут впечатления от красоты Оперного и Драматического театров, прогулка по Арт-квадрату и Верхней Торговой. Узнайте о жизни местных жителей, культурных традициях и современных тенденциях развития города.
Научитесь фразам на башкирском и получите советы от местных экспертов о лучших местах для отдыха и гастрономических удовольствий.
Экскурсия адаптируется под ваши интересы, включая возможность остановки на кофе с панорамным видом на город. Ваш гид - это опытный рассказчик, который сделает ваше путешествие по Уфе незабываемым
Лучшее время для экскурсии «Об Уфе - с любовью» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Уфе стоит теплая и комфортная погода, что позволяет насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учесть холодный климат и снежные условия, которые могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Салавату Юлаеву
Конгресс-холл Торатау
Оперный театр
Драматический театр
Арт-квадрат
Верхняя Торговая
Амфитеатр
Фонтан «7 девушек»
Описание экскурсии
Многогранная Уфа
Вы увидите величественный памятник национальному герою Салавату Юлаеву, рассмотрите традиционный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау в стиле хай-тек, заглянете во двор старинного университета и впечатлитесь красотой Оперного и Драматического театров. Кроме того, погуляете по современному культурному пространству «Арт-квадрат» и новому кварталу Верхняя Торговая, оцените уфимский амфитеатр и услышите интригующую историю фонтана «7 девушек».
Уфимские секреты
Я расскажу то, что всегда интересует путешественников: где работают местные жители и какую зарплату получают, чем занимается молодежь, какой спорт популярен в регионе, в чем специфика башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось в городе после саммита БРИКС и что непременно нужно привезти в качестве сувениров. А еще научу вас нескольким фразам на башкирском и поделюсь рекомендациями местного жителя: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время.
Организационные детали
Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Мы можем сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Галина Григорьевна великолепно, с юмором, познакомила нас со столицей Башкортостана. Было очень интересно узнать о городе и его знаменитых жителях. После этой экскурсии мы увидели высокий уровень культуры города, узнали его исторические вехи и подругому стали относиться к традициям и заслугам наших народов. Спасибо за очень приятно проведённое время. Рекомендуем всем.
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Оля
На улице шумно тк центр города, гид говорит тихо что крайне не комфортно. Гид объяснила почему не взяла наушники и микрофон, но нам от этого легче не стало. Это наша четвертная читать дальшеуменьшить
экскурсия на маршруте Владивосток - Санкт-Петербург, в сравнении цена качества не соответствуют. Вступление и знакомство размытое, я даже растерялась что мы начали с истории основания фонтана 7 девушек. Про себя ничего, а про город после уже но без структуры. Походило на прогулку по тратуарам посмотрите на право посмотрите не лево. Экскурсия не соответствует описанию, но маршрут зачетный. Там Шаляпин которого разглядеть не удалось, а про Нуриева и Париж мы сами гиду напомнили. Под конец второго часа я устала прислушиваться и вникать, ребенок еще раньше потерял интерес. Эту экскурсию можно было провести лучше, но видимо конец дня, жара сказались на Галине. Сама гид доброжелательная, миловидная, производит хорошее впечатление.
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Надежда
В январе была в гостях в Уфе. Случайно нашла ваш сайт и заказала экскурсию. Это была удивительная прогулка,очень интересная и познавательная. Наш гид Раиса Федоровна с большой любовью рассказала и читать дальшеуменьшить
показала нам Уфу,мы унали очень много интересных фактов. Не смотря на морозный день,у нас остались самые теплые впечатления о людях и городе. Если будите в Уфе -рекомендую прогуляться по городу при поддержки команды Ольги и Максима. Ещё раз огромное спасибо за удивительную прогулку.
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А
Андрей
Большое спасибо за экскурсию! Её нам провела Елена, которой удалось разрушить мое неверное представление об Уфе. Прекрасный город, в котором история уживается с современностью.
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Ольга
Приятный гид Галина, рассказала много нового из исторического прошлого города, а также поведала новые тенденции развития современного города. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, более 2 часов экскурсии прошли насыщенно, увлеченно. Спасибо!
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Zagardinova
Очень понравилось! Были интересные локации и истории, легенды👌🏻За короткое время мы узнали много нового, связанного с вашим городом и героями☺️ Спасибо большое!