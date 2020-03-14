7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многогранная Уфа

Вы увидите величественный памятник национальному герою Салавату Юлаеву, рассмотрите традиционный башкирский орнамент на здании конгресс-холла Торатау в стиле хай-тек, заглянете во двор старинного университета и впечатлитесь красотой Оперного и Драматического театров. Кроме того, погуляете по современному культурному пространству Арт-квадрат и новому кварталу Верхняя Торговая, оцените уфимский амфитеатр и услышите интригующую историю фонтана «7 девушек».

Уфимские секреты

Я расскажу то, что всегда интересует путешественников: где работают местные жители и какую зарплату получают, чем занимается молодежь, какой спорт популярен в регионе, в чем специфика башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось в городе после саммита БРИКС и что непременно нужно привезти в качестве сувениров. А еще научу вас нескольким фразам на башкирском и поделюсь рекомендациями местного жителя: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время.