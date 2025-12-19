Отправляемся наслаждаться яркими пейзажами, покорять вершины Уклы-Кая и Торатау, знакомиться с минеральными источниками Красноусольска, гулять по местам, где миллионы лет назад шумел древний океан!
Описание экскурсииИз Уфы — к Стрельной скале, шихану Торатау и курорту Красноусольский Важная информация: Экскурсия проводится круглый год. На маршруте предусмотрены подъемы на одну из двух горных вершин, необходима средняя физическая подготовка. Можно ограничиться только прогулками у подножия. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одежду по погоде — это важно для вашего комфорта и безопасности в пути. При сложных погодных условиях (гололёд, сильный ветер, сугробы) гид на месте принимает решение, на какую из двух гор будет безопаснее подниматься, и при необходимости может предложить равнозначную альтернативу маршрута.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Еда и напитки/nОбед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
