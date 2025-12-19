Описание Фото Ответы на вопросы Отправляемся наслаждаться яркими пейзажами, покорять вершины Уклы-Кая и Торатау, знакомиться с минеральными источниками Красноусольска, гулять по местам, где миллионы лет назад шумел древний океан!

Диана Ваш гид в Уфе Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-4 человека 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Из Уфы — к Стрельной скале, шихану Торатау и курорту Красноусольский Важная информация: Экскурсия проводится круглый год. На маршруте предусмотрены подъемы на одну из двух горных вершин, необходима средняя физическая подготовка. Можно ограничиться только прогулками у подножия. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одежду по погоде — это важно для вашего комфорта и безопасности в пути. При сложных погодных условиях (гололёд, сильный ветер, сугробы) гид на месте принимает решение, на какую из двух гор будет безопаснее подниматься, и при необходимости может предложить равнозначную альтернативу маршрута.

