1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2700025 650₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями
Начало: ТЦ «Июнь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 27 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по исторической Уфе
Погрузитесь в историю Уфы, исследуя ее знаковые места и памятники в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Окунитесь в средневековую атмосферу и исследуйте древние памятники архитектуры недалеко от Уфы
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
Расписание: Выходные: с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Башкирия 2.0: Индивидуальное путешествие по святым местам
Вас ждет погружение в мир природы и духовности Башкирии, где каждый шаг открывает новые горизонты
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 420₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 520₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
15 часов
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
25 июня в 09:45
26 июня в 09:45
45 800₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
16 июня в 07:00
24 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид
Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне
Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
790₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Увлекательный трансфер к Зянгяр куль - насладитесь красотой и кумысом
Насладитесь комфортным трансфером к Голубому озеру, где вас ждут живописные виды, оздоровительные процедуры и вкусный кумыс. Отличный выбор для отдыха
Начало: Улица Пушкина, 93, Уфа
Расписание: По воскресеньям в 12:00
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
15 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет вас на этом эксклюзивном маршруте. На рассвете скальные утесы приобретают розовый цвет
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: По понедельникам в 12:00
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
39 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 499₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Стерлитамак: История купеческого города
Начало: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения6 июня 2024Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
- ААлексей5 июня 2024Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
- ССветлана5 июня 2024Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
- ГГульназ4 июня 2024Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
- РРимма4 июня 2024Тезка не подвела) много интересных и необычных фактов о городе)
- ННаталья3 июня 2024Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания об истории Уфы. Наша
- ННаталья3 июня 202426-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом
- ЭЭльмира3 июня 2024Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по центру Уфы! Очень познавательно, интересно всё получилось. Спасибо большое Римме
- ЭЭдуард3 июня 2024Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
- ННаталия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Индивидуальные»
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