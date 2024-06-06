🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 60 отзывов Уфа - первая встреча Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии 11 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 53 отзыва Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы Начало: У Фонтана «7 Девушек» 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Вечерняя Уфа на автомобиле Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 84 отзыва Популярное предложение Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов Начало: В месте вашего размещения 14 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 80 отзывов Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ Начало: У места вашего проживания 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 101 отзыв Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве Начало: в центре города 8 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие Начало: По договоренности 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу Начало: У фонтана «Семь девушек» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Уфы - к скалам Зубы Шурале Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными от 15 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы Начало: В Ботаническом саду 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 14 отзывов «Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры Начало: На Коммунистической, 49 2 498 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа» Начало: У памятника С. Юлаеву 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас 9 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе Начало: В районе УСА «Уфа-Арена» от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты от 27000 25 650 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 1 час 15 отзывов Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России Начало: На улице Мустая Карима 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 1 отзыв Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо Начало: у Телецентра от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями Начало: ТЦ «Июнь» от 27 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды Начало: У вашего отеля 18 900 ₽ за всё до 3 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки Начало: у Гостиного двора 5 400 ₽ за экскурсию

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа 82 отзыва Уникальный тур Уфа: история, культура и современность Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75 Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00 от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени) 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Обзорная пешеходная экскурсия по исторической Уфе Погрузитесь в историю Уфы, исследуя ее знаковые места и памятники в увлекательной пешеходной прогулке Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана Окунитесь в средневековую атмосферу и исследуйте древние памятники архитектуры недалеко от Уфы Начало: Верхнеторговая площадь, 1 Расписание: Выходные: с 10:00 до 22:00 7 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы Начало: Начало экскурсии по договоренности 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Неизведанная Башкирия 2.0: Индивидуальное путешествие по святым местам Вас ждет погружение в мир природы и духовности Башкирии, где каждый шаг открывает новые горизонты Начало: По договоренности Расписание: ежедневно 13 420 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино Начало: По договоренности Расписание: ежедневно 14 520 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 15 часов 1 отзыв Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45 45 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 12 отзывов Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас Начало: Ул. Сочинская, 9 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 790 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов Увлекательный трансфер к Зянгяр куль - насладитесь красотой и кумысом Насладитесь комфортным трансфером к Голубому озеру, где вас ждут живописные виды, оздоровительные процедуры и вкусный кумыс. Отличный выбор для отдыха Начало: Улица Пушкина, 93, Уфа Расписание: По воскресеньям в 12:00 15 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет вас на этом эксклюзивном маршруте. На рассвете скальные утесы приобретают розовый цвет Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа Расписание: По понедельникам в 12:00 39 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 7 часов Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний Начало: На ул. Зорге 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии 15 499 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами Начало: Улица 50-летия Октября, 20 Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Стерлитамак: История купеческого города Начало: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас от 14 000 ₽ за всё до 10 чел.