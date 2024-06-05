Познавательные экскурсии на природе в Уфе

Найдено 18 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Уфе, цены от 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
«За один день вы полюбуетесь Голубым озером среди гор, посетите места притяжения Красноусольского курорта, а после сможете познакомиться со страусами на эко-ферме и увидеть легендарные шиханы Юрактау и Торатау»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
«Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Уфа многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
«Ощутите величие природы, а мы расскажем, почему Зубы Шурале называют Орлиными скалами и на какую гору люди не могут подняться»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900 за всё до 7 чел.
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
«Южно-Уральский ботанический сад»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Рассказ дополнят пейзажи парка и озера Кашкадан»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
«Ну а дальше — перед вами предстанет потрясающее зрелище, созданное природой, по оценкам исследователей, 15000 лет назад и сохранившееся благодаря удачному расположению»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
«Идрисовская пещера — словно природный замок в скале»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2700025 650 за всё до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
«За один день вы полюбуетесь Голубым озером среди гор, посетите места притяжения Красноусольского курорта, а после сможете познакомиться со страусами на эко-ферме и увидеть легендарные шиханы Юрактау и Торатау»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200 за человека
Посольство Уральских гор в Уфе
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
«Приходите подержать в руках челябинский метеорит, увидеть природное золото и горный хрусталь»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500 за всё до 8 чел.
Путешествие по скалам Башкирии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями
Начало: ТЦ «Июнь»
«Он славится природными достопримечательностями, и мы покажем вам лучшие из них»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 27 000 за всё до 7 чел.
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
«Природа собрала здесь воедино быструю горную реку, устремлённые в небо грандиозные скалы и дремучую тайгу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 900 за всё до 3 чел.
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Индивидуальная
5 часов
Увлекательный трансфер к Зянгяр куль - насладитесь красотой и кумысом
Насладитесь комфортным трансфером к Голубому озеру, где вас ждут живописные виды, оздоровительные процедуры и вкусный кумыс. Отличный выбор для отдыха
Начало: Улица Пушкина, 93, Уфа
«Посетители этих мест смогут насладиться красотой водоема и его окрестностей, а также взять частичку полезных даров природы»
Расписание: По воскресеньям в 12:00
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
15 800 за всё до 3 чел.
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
«Насладитесь свежим воздухом, природой местности»
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
«Башкирия славится не только красивыми пейзажами, глубоководными реками и уникальными скалами, но и священными памятниками истории»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
«По целебной силе отдых на пасеке сродни горам или морю»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 10 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
«Из деревни Гумерово мы неспешно пройдём по ущелью вдоль горной реки Зиган и поднимемся на Бужа-Тау, с которой открываются вид на ущелье — волшебное в любое время года»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705 за всё до 7 чел.
На сапах - по реке Уфимке
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
На сапах - по реке Уфимке: групповая экскурсия в Уфе
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
    Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
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    но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    26-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом
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    нашей экскурсии было посещение парка Торатау. Мы услышали много познавательной информации,совершая восхождение на эту гору. И добравшись до вершины,мы услышали замечательные легенды, которые оживили горы и реки и придали им новые смысловые оттенки. Также мы побывали на страусиной ферме и несмотря на дождь,получили удовольствие от кормления животных, увидев необычных павлинов,ламу,лисиц. Закончив нашу поездку посещением голубого озера,мы возвращались домой под мелодии замечательного национального инструмента - курая. Айсылу отвечала на все наши вопросы и даже более того. Рекомендуем эту экскурсию и огромное спасибо организаторам и нашему гиду Айсылу!

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
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    раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.

  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Спасибо гиду Диларе за прекрасный день, проведенный на одном дыхании. Разнообразно и познавательно. Места красивые. Природа!!! Шихан Торатау - место силы!!!
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Уфа многоликая
    Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами
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    интереснейшей информацией. Экскурсия адаптирована для всех возрастов. Экскурсия нам всем очень понравилась. Дети и взрослые слушали с удовольствием. Возраст детей 7 и 8 лет. Так же очень понравился маршрут. Оптимально по времени (2 часа) и интересно по содержанию. Эта экскурсия так же будет удобна, если с Вами ребëнок на коляске. Везде удобно пройти, нет изнуряющих подъëмов и проч. В целом, отличный выбор для обзорной экскурсии в приятной компании!

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
    Все прошло замечательно Красивая природа, уникальная пещера, вид с вершины пещеры тоже безумный. Остались довольны.
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Диана - отличный экскурсовод. Все прошло замечательно. Учтены все пожелания.
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
    Безумно живописная экскурсия! Даже не смотря на то, что было ветрено и достаточно холодно, мы смогли насладиться потрясающими видами. К тому же, Олеся позаботилась о том, чтобы на память у нас остались фотографии с самыми удачными ракурсами.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
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