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увидите Монумент Дружбы, Гостиный двор, мечеть Ляля-Тюльпан, храм Рождества Богородицы, Дом Правительства, парк Победы, памятники Минигали Шаймуратову и Салавату Юлаеву, Телецентр и Конгресс-холл.



Узнайте, как появилась Уфа, какие выдающиеся люди родом из нашего города, и как живут здесь представители разных национальностей. Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых значимых местах. Транспорт зависит от количества людей: легковая машина или минивэн Honda. За рулём будет опытный водитель, а гид полностью посвятит внимание вам