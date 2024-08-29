Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Уфе на авто! Узнайте о традициях и культуре башкирского народа, посетите знаковые места города и насладитесь уникальной атмосферой столицы Башкортостана.
В ходе экскурсии вы
В ходе экскурсии вы
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Монумент Дружбы на месте основания города.
- Арт-квадрат.
- Башкирские юрты.
- Софьюшкину аллею.
- Гостиный двор и фонтан «Семь девушек».
- Дом Правительства.
- Памятники Минигали Шаймуратову и Салавату Юлаеву.
- Телецентр и Конгресс-холл.
- И многое другое.
Вы узнаете:
- Как появилась Уфа и почему она так называется.
- Какие выдающиеся люди родом из нашего города.
- Какие национальности здесь живут и как они ладят друг с другом.
- Какова история происхождения башкирского народа.
- Как выглядят башкирские юрты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых значимых местах.
- Транспорт зависит от количества людей: легковая машина или минивэн Honda.
- За рулём будет опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Язгуль — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 35 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Язгуль. С детства я представляла себя в родной Уфе туристкой и всегда старалась гулять по новым улицам. Так я пришла к своему призванию. Обожаю знакомить путешественников с нашим городом и видеть их эмоции. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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