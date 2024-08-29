Обзорная экскурсия по Уфе на авто

Погрузитесь в историю и культуру Уфы на индивидуальной экскурсии на авто. Узнайте о традициях башкирского народа и посетите знаковые места столицы Башкортостана
Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Уфе на авто! Узнайте о традициях и культуре башкирского народа, посетите знаковые места города и насладитесь уникальной атмосферой столицы Башкортостана.

В ходе экскурсии вы
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увидите Монумент Дружбы, Гостиный двор, мечеть Ляля-Тюльпан, храм Рождества Богородицы, Дом Правительства, парк Победы, памятники Минигали Шаймуратову и Салавату Юлаеву, Телецентр и Конгресс-холл.

Узнайте, как появилась Уфа, какие выдающиеся люди родом из нашего города, и как живут здесь представители разных национальностей. Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых значимых местах. Транспорт зависит от количества людей: легковая машина или минивэн Honda. За рулём будет опытный водитель, а гид полностью посвятит внимание вам

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный формат экскурсии
  • 🏛️ Знакомство с историей и культурой Уфы
  • 🕌 Посещение знаковых мест столицы Башкортостана
  • 👥 Погружение в традиции башкирского народа
  • 📜 Увлекательные рассказы о выдающихся людях
    • Обзорная экскурсия по Уфе на авто
    Обзорная экскурсия по Уфе на авто
    Обзорная экскурсия по Уфе на авто
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

    Что можно увидеть

  • Монумент Дружбы
  • Гостиный двор
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Мечеть Ляля-Тюльпан
  • Храм Рождества Богородицы
  • Дом Правительства
  • Парк Победы
  • Памятник Минигали Шаймуратову
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Телецентр
  • Конгресс-холл

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    Вы увидите:

    • Монумент Дружбы на месте основания города.
    • Арт-квадрат.
    • Башкирские юрты.
    • Софьюшкину аллею.
    • Гостиный двор и фонтан «Семь девушек».
    • Дом Правительства.
    • Памятники Минигали Шаймуратову и Салавату Юлаеву.
    • Телецентр и Конгресс-холл.
    • И многое другое.

    Вы узнаете:

    • Как появилась Уфа и почему она так называется.
    • Какие выдающиеся люди родом из нашего города.
    • Какие национальности здесь живут и как они ладят друг с другом.
    • Какова история происхождения башкирского народа.
    • Как выглядят башкирские юрты.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых значимых местах.
    • Транспорт зависит от количества людей: легковая машина или минивэн Honda.
    • За рулём будет опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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