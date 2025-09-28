Мои заказы

Влюбиться в Уфу за 4 часа

Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Уфой за полдня.

Туристы увидят знаковые места, такие как Монумент Дружбы и мечеть «Ляля-Тюльпан», прогуляются по саду Юлаева и узнают о знаменитых жителях. Также будет возможность попробовать местные деликатесы, включая башкирский мёд и кыстыбый. Это путешествие позволит понять, как Уфа из крепости превратилась в современный город
4.9
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🍯 Дегустация башкирского мёда
  • 🏛 Узнать историю и культуру Уфы
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🌉 Прогулка по романтичным местам
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Монумент Дружбы
  • Мечеть «Ляля-Тюльпан»
  • Дом-музей Сергея Аксакова
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы
  • Арт-квадрат
  • Дом Демидова
  • Тукаевская мечеть

Описание экскурсии

Мы прокатимся и пройдёмся по главным достопримечательностям, среди которых:

  • Монумент Дружбы — знаковое место. Отсюда в 16 веке началась Уфа как крепость и самая восточная точка Русского государства
  • Мечеть «Ляля-Тюльпан». Вы рассмотрите необычную форму здания и встретитесь с имамом — настоятелем
  • Дом-музей Сергея Аксакова — старый дом из лиственницы, где прошло детство нашего знаменитого земляка
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы, который поражает своим великолепием. В его отделке использованы натуральные материалы и уральские самоцветы
  • «Арт-квадрат». В этой пешеходной зоне причудливым образом сплелись старинные особняки и современные постройки из морских контейнеров, концертные площадки, уютные кафе и магазинчики
  • Дом Демидова — каменное здание 18 века, которое принадлежало знаменитой династии заводчиков
  • Тукаевская мечеть, построенная в 1830 году. Она до сих пор работает и ни разу не закрывалась — даже в советский период

А ещё вы:

  • Прогуляетесь по дорожкам сада Юлаева, где ходили Ленин и Крупская
  • Услышите историю самого романтичного места Уфы — висячего мостика
  • По самой длинной улице доберётесь до района, который 12 лет был отдельным городом
  • Узнаете, почему литератора Мустая Карима ещё при жизни называли совестью нации
  • Попробуете легендарный башкирский мёд. А если захотите — традиционный кыстыбый и оригинальный напиток уфачино, созданный к 450-летию города

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Captur. Детского кресла нет, но вы можете взять своё
  • На улице я использую радиогиды, чтобы вам было хорошо слышно
  • Дегустация мёда входит в стоимость. Дополнительные расходы (по желанию): уфачино — 290 ₽ за 100 мл, кыстыбый — от 109 ₽ за штуку в зависимости от начинки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 325 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и
Башкирии, очень люблю знакомить гостей с моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором. Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Влюбиться в Уфу за 4 часа (Екатерина)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Аверьянова)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Вадим)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)Влюбиться в Уфу за 4 часа (Татьяна)
Р
Рыбалко
28 сен 2025
Выражаем благодарность за отлично проведенное время! К назначенному времени нас ждали у Мемориала Дружбы. Все четыре часа меня с матерью возили по Уфе в чистой и комфортной машине, рассказывали об
истории города, показывали знаковые места. Квалификация гида выше всяких похвал. Я сам являюсь гидом с собственным туристическим проектом), но могу сказать, что такой квалификацией и близко не обладаю. Однозначно рекомендую! Удачи, успеха и хороших гостей!

Дата посещения: 27 сентября 2025
А
Александр
27 июл 2025
Добрый день! Хочу выразить искреннюю благодарность Вадиму Наильевичу за великолепную экскурсию. Энциклопедические знания, умение заинтересовать темой и просто личное обаяние делают общение с ним не только познавательным, но и приятным! Если возможно - отметьте его работу!

А. Дерюшев , г. Тара, Омской области
Дата посещения: 25 июля 2025
О
Оксана
16 июн 2025
Очень понравилась обзорная экскурсия по Уфе. За такой короткий период узнали так много о городе, традициях. Увидели город с разных сторон. Спасибо большое за такую увлекательно и подробную экскурсию Елене.
Дата посещения: 15 июня 2025
Л
Людмила
7 ноя 2025
Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на дождь, впечатления не были испорчены! Спасибо Елене за приятное общение и за классно проведенное время!
ЕЛЕНА
ЕЛЕНА
9 окт 2025
Елена-красивая девушка оставившая нам шлейф прекрасных воспоминаний о городе Уфа. Очень покорила еë женственность и спокойствие в общении с 4 сумбурными женщинами. Благодаря экскурсии, мы получили понимание города, попробовали костыбай, чак чак, мёд, башкирский чай, конскую колбасу
и бонусом замечательные фотографии на своих смартфонах. Огромное спасибо!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Взяли с друзьями экскурсию по Уфе 28.09.2025. Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу, Елене, за невероятно насыщенное и комфортное знакомство с Уфой!

Мы брали 4-часовой тур «Пешком + на машине», и
это оказался идеальный формат.
Что особенно понравилось:
Идеальный баланс. Пешая прогулка по историческому центру позволила прочувствовать уют и атмосферу города, «прикоснуться» к его истории. А на машине мы за 4 часа увидели невероятное количество всего: и монумент Дружбы, и великолепную панораму с Белой реки, и Ляля-Тюльпан, и даже успели заглянуть в новые, современные районы.
Гибкость и внимание к нашим пожеланиям. Это главный плюс индивидуальной экскурсии. Елена сразу спросила, что нам интересно больше всего. Мы, например, просили сделать побольше фотопауз в самых живописных местах, и она не только нашла лучшие ракурсы, но и сама предложила несколько классных локаций, о которых мы бы никогда не узнали.
Подача материала. Это не сухой перечень дат и фактов, а живой, искренний рассказ человека, который влюблен в свой город.
Комфорт и забота. Машина была чистой и комфортной, а водитель (если он был отдельно) — аккуратным. Елена всегда следила, чтобы нам было удобно, и даже в конце порекомендовала отличное место для ужина с местной кухней.

Итог: Эти 4 часа пролетели на одном дыхании. Мы уехали не с набором разрозненных фактов, а с целостным образом Уфы — гостеприимной, многогранной, с богатой историей и устремленной в будущее. Если вы хотите по-настоящему узнать и полюбить столицу Башкортостана, однозначно рекомендую брать именно такую экскурсию у Елены.

Г
Галина
3 окт 2025
Не могу поставить оценку, так как экскурсия с Еленой не состоялась. Мы забронировали экскурсию более, чем за месяц. Приехали в Уфу на один день, чтобы посмотреть этот прекрасный город. Но
Елена получила более выгодный заказ, а нас без предупреждения, без согласования отдала просто другому экскурсоводу. Такого ещё не было ни в одном городе, где мы путешествовали с командой Трипстер. Мне на телефон пришло сообщение поздно вечером о том, что у нас завтра экскурсия с незнакомым экскурсоводом. А я выбирала гида по отзывам и оценкам. Елена наши интересы проигнарировала. Было бы понятно, если бы она нас предупредила или отменила экскурсию, чтобы мы могли забронировать другую экскурсию. Конечно, так как у нас не было другого выбора, мы приехали в Уфу всего на один день, мы пошли на экскурсию с другим экскурсоводом. Но, уважаемая Елена, профессиональные экскурсоводы так не делают!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Галина, очень удивлена вашим отзывом, так как экскурсия по Уфе была проведена для вас в полном обьеме так как это
заявлено в описании на комфортабельном автомобиле,профессиональным аттестованным гидом Зульфией. После экскурсии вы остались довольны и сказали гиду, что ей удалось влюбить вас в город Уфу. Понимаю ваши волнения и прошу прощения, что сама лично не смогла провести для вас экскурсию, о чем вас известила и вы ответили, что не имеете ничего против. К сожалению, бывают форс- мажорные обстоятельства, так как гиды тоже живые люди и для этого мы состоим в профессиональной гильдии экскурсоводов, чтобы не разочаровывать в таких случаях наших дорогих туристов, которыми мы очень дорожим, отменой экскурсии. А экскурсию проводит наш коллега - профессионал, такого же уровня. Мне очень жаль и прошу прощения за доставленные неудобства.

Е
Екатерина
2 окт 2025
Совершенно прекрасно провела с Еленой 4 часа. Первый раз в городе - остались самые лучшие воспоминания. С большой любовью и душевностью Елена рассказывает и показывает город, его особенности, поговорили про людей которые жили здесь и живут здесь сейчас. Щахотелось многое обновить в памяти, почитаю и ещё вернусь обязательно!
Аверьянова
Аверьянова
16 сен 2025
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Уфе. Особенно понравились Мечеть «Ляля-Тюльпан», куда мы зашли внутрь и пофоткали, а так же кафе КУНАК, где мы пообедали и сделали потрясающие бесплатные фотки в национальных башкирских костюмах.
В магазине "Башкирские пасеки" закупились фирменным Башкирским мёдом. Советую Елену, как экскурсовода - всё рассказывает понятно, и вообще, это приятный в общении человек.
О
Ольга
11 сен 2025
Хорошая экскурсия, как цель общего знакомства с городом - отличный вариант. Удобно, что на машине. Хочется больше глубины, исторической составляющей, фактов. Этого немного не хватило.
Игорь
Игорь
4 сен 2025
Все супер. Но если хотите прочувствовать башкирскую аутентичность, одного знакомства с Уфой будет не достаточно.
И
Ирина
25 авг 2025
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Мы действительно влюбились в Уфу!!!!! Обязательно приедем еще и обратимся к вам за интересным и познавательным рассказом!
А
Алексей
15 авг 2025
Впервые приехал с семьёй в Уфу. Елена провела нам отличную ознакомительную инструкцию по городу. С момента встречи с ней не покидало ощущение, что мы знакомы очень давно. Некоторое время во
время экскурсии шел дождь, а на этот случай у Елены подготовлены дождевики для всех экскурсантов. В-общем даже дождь не испортил настроения, что уж говорить про солнечную погоду, при которой нам удалось посетить многие знаковые места Уфы. Спасибо!

А
Александр
7 авг 2025
Мы проехали по Уфе, увидели много достопримечательностей, угостились кыстыбаями, башкирским чаем и медом, прогулялись по широким улицам и по улочкам, посмотрели на старинные виды. Четыре часа пролетели незаметно, Елена раскрывала
историю Уфы и выдающихся людей, жизнь которых была связана с этим городом, цитировала стихи местных поэтов. Знакомство с Уфой было очень интересным и теплым благодаря гиду Елене. Хочется еще сюда вернуться и узнать природу Башкирии.

В
Вадим
1 авг 2025
Выражаю искреннюю благодарность гиду Елене за очень содержательную и душевную прогулку по Уфе. Город интересный и, безусловно, заслуживает внимания
