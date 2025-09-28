Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Уфой за полдня.
Туристы увидят знаковые места, такие как Монумент Дружбы и мечеть «Ляля-Тюльпан», прогуляются по саду Юлаева и узнают о знаменитых жителях. Также будет возможность попробовать местные деликатесы, включая башкирский мёд и кыстыбый. Это путешествие позволит понять, как Уфа из крепости превратилась в современный город
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🍯 Дегустация башкирского мёда
- 🏛 Узнать историю и культуру Уфы
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🌉 Прогулка по романтичным местам
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Монумент Дружбы
- Мечеть «Ляля-Тюльпан»
- Дом-музей Сергея Аксакова
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы
- Арт-квадрат
- Дом Демидова
- Тукаевская мечеть
Описание экскурсии
Мы прокатимся и пройдёмся по главным достопримечательностям, среди которых:
- Монумент Дружбы — знаковое место. Отсюда в 16 веке началась Уфа как крепость и самая восточная точка Русского государства
- Мечеть «Ляля-Тюльпан». Вы рассмотрите необычную форму здания и встретитесь с имамом — настоятелем
- Дом-музей Сергея Аксакова — старый дом из лиственницы, где прошло детство нашего знаменитого земляка
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, который поражает своим великолепием. В его отделке использованы натуральные материалы и уральские самоцветы
- «Арт-квадрат». В этой пешеходной зоне причудливым образом сплелись старинные особняки и современные постройки из морских контейнеров, концертные площадки, уютные кафе и магазинчики
- Дом Демидова — каменное здание 18 века, которое принадлежало знаменитой династии заводчиков
- Тукаевская мечеть, построенная в 1830 году. Она до сих пор работает и ни разу не закрывалась — даже в советский период
А ещё вы:
- Прогуляетесь по дорожкам сада Юлаева, где ходили Ленин и Крупская
- Услышите историю самого романтичного места Уфы — висячего мостика
- По самой длинной улице доберётесь до района, который 12 лет был отдельным городом
- Узнаете, почему литератора Мустая Карима ещё при жизни называли совестью нации
- Попробуете легендарный башкирский мёд. А если захотите — традиционный кыстыбый и оригинальный напиток уфачино, созданный к 450-летию города
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Renault Captur. Детского кресла нет, но вы можете взять своё
- На улице я использую радиогиды, чтобы вам было хорошо слышно
- Дегустация мёда входит в стоимость. Дополнительные расходы (по желанию): уфачино — 290 ₽ за 100 мл, кыстыбый — от 109 ₽ за штуку в зависимости от начинки
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 325 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Фотографии от путешественников
Р
Рыбалко
28 сен 2025
Выражаем благодарность за отлично проведенное время! К назначенному времени нас ждали у Мемориала Дружбы. Все четыре часа меня с матерью возили по Уфе в чистой и комфортной машине, рассказывали об
Дата посещения: 27 сентября 2025
А
Александр
27 июл 2025
Добрый день! Хочу выразить искреннюю благодарность Вадиму Наильевичу за великолепную экскурсию. Энциклопедические знания, умение заинтересовать темой и просто личное обаяние делают общение с ним не только познавательным, но и приятным! Если возможно - отметьте его работу!
А. Дерюшев , г. Тара, Омской области
Дата посещения: 25 июля 2025
О
Оксана
16 июн 2025
Очень понравилась обзорная экскурсия по Уфе. За такой короткий период узнали так много о городе, традициях. Увидели город с разных сторон. Спасибо большое за такую увлекательно и подробную экскурсию Елене.
Дата посещения: 15 июня 2025
Л
Людмила
7 ноя 2025
Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на дождь, впечатления не были испорчены! Спасибо Елене за приятное общение и за классно проведенное время!
ЕЛЕНА
9 окт 2025
Елена-красивая девушка оставившая нам шлейф прекрасных воспоминаний о городе Уфа. Очень покорила еë женственность и спокойствие в общении с 4 сумбурными женщинами. Благодаря экскурсии, мы получили понимание города, попробовали костыбай, чак чак, мёд, башкирский чай, конскую колбасу
и бонусом замечательные фотографии на своих смартфонах. Огромное спасибо!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Взяли с друзьями экскурсию по Уфе 28.09.2025. Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу, Елене, за невероятно насыщенное и комфортное знакомство с Уфой!
Мы брали 4-часовой тур «Пешком + на машине», и
Г
Галина
3 окт 2025
Не могу поставить оценку, так как экскурсия с Еленой не состоялась. Мы забронировали экскурсию более, чем за месяц. Приехали в Уфу на один день, чтобы посмотреть этот прекрасный город. Но
Елена
Ответ организатора:
Галина, очень удивлена вашим отзывом, так как экскурсия по Уфе была проведена для вас в полном обьеме так как это
Е
Екатерина
2 окт 2025
Совершенно прекрасно провела с Еленой 4 часа. Первый раз в городе - остались самые лучшие воспоминания. С большой любовью и душевностью Елена рассказывает и показывает город, его особенности, поговорили про людей которые жили здесь и живут здесь сейчас. Щахотелось многое обновить в памяти, почитаю и ещё вернусь обязательно!
Аверьянова
16 сен 2025
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Уфе. Особенно понравились Мечеть «Ляля-Тюльпан», куда мы зашли внутрь и пофоткали, а так же кафе КУНАК, где мы пообедали и сделали потрясающие бесплатные фотки в национальных башкирских костюмах.
В магазине "Башкирские пасеки" закупились фирменным Башкирским мёдом. Советую Елену, как экскурсовода - всё рассказывает понятно, и вообще, это приятный в общении человек.
О
Ольга
11 сен 2025
Хорошая экскурсия, как цель общего знакомства с городом - отличный вариант. Удобно, что на машине. Хочется больше глубины, исторической составляющей, фактов. Этого немного не хватило.
Игорь
4 сен 2025
Все супер. Но если хотите прочувствовать башкирскую аутентичность, одного знакомства с Уфой будет не достаточно.
И
Ирина
25 авг 2025
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Мы действительно влюбились в Уфу!!!!! Обязательно приедем еще и обратимся к вам за интересным и познавательным рассказом!
А
Алексей
15 авг 2025
Впервые приехал с семьёй в Уфу. Елена провела нам отличную ознакомительную инструкцию по городу. С момента встречи с ней не покидало ощущение, что мы знакомы очень давно. Некоторое время во
А
Александр
7 авг 2025
Мы проехали по Уфе, увидели много достопримечательностей, угостились кыстыбаями, башкирским чаем и медом, прогулялись по широким улицам и по улочкам, посмотрели на старинные виды. Четыре часа пролетели незаметно, Елена раскрывала
В
Вадим
1 авг 2025
Выражаю искреннюю благодарность гиду Елене за очень содержательную и душевную прогулку по Уфе. Город интересный и, безусловно, заслуживает внимания
