Из Уфы отправляемся в Стерлитамак, чтобы исследовать его исторический центр.
Прогулка по скверу около кинотеатра «Салават» и знакомство с купеческими особняками позволят вам окунуться в атмосферу прошлого.
Узнаете, как небольшая станция превратилась
Прогулка по скверу около кинотеатра «Салават» и знакомство с купеческими особняками позволят вам окунуться в атмосферу прошлого.
Узнаете, как небольшая станция превратилась
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Прогулка по скверу
- 🏛️ Исторические особняки
- 🏭 Промышленное развитие
- 📜 Связь с известными личностями
- 🌄 Знаменитые шиханы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Сквер около кинотеатра «Салават»
- Купеческие особняки
- Шиханы Торатау
- Шиханы Юрактау
- Шиханы Баштау
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы погуляете по скверу около кинотеатра «Салават».
- Познакомитесь с историей особняков и гостиниц знатных купцов Стерлитамака.
- Узнаете, как небольшая станция превратилась в крупнейший промышленный центр.
- Выясните, откуда берёт начало производство соды.
- Мы расскажем, как со Стерлитамаком связаны Аркадий Гайдар и Раиса Горбачёва.
- Также мы откроем вам малоизвестные достопримечательности и покажем, как сейчас живёт город.
- Кроме того, вы увидите знаменитые геологические объекты — шиханы Торатау, Юрактау и Баштау. Это фрагменты грандиозного барьерного рифа, который сформировался около 280–300 миллионов лет назад.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа.
- Дополнительные расходы: питание (обед в кафе).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2374 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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