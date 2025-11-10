Описание Выбрать день Ответы на вопросы Тургояк, известный как младший брат Байкала, привлекает своей кристально чистой водой и уникальной природой. Прогулка на яхте позволит насладиться красотой озера и раскрыть тайны острова Веры. Это озеро признано гидрологическим памятником природы и входит в список ценнейших водоемов мира.



Участники смогут насладиться спокойствием и умиротворением, исследуя удивительные пейзажи и чистейшие воды. Прекрасный выбор для тех, кто ищет гармонию с природой 5 причин купить эту прогулку 🚤 Катание на яхте

🌊 Чистейшая вода

🏝 Тайны острова Веры

🌿 Природный памятник

🗺 Уникальные пейзажи

Руслан Ваш гид в Уфе Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Длитель­ность более 12 часов Когда Точная дата согласуется с гидом 26 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 05:00

Что можно увидеть Остров Веры

Описание водной прогулки На просторах нашей необъятной страны осталось не так много озер с по-настоящему чистой водой. Конечно, все знают озеро Байкал, которое является самым глубоким в мире. Но я хочу рассказать вам о другом озере, которое считается вторым по чистоте после Байкала и является гидрологическим памятником природы и занесено в список ценнейших водоемов мира. Это озеро Тургояк, которое называют младшим братом Байкала за его удивительно чистую и прозрачную воду

Точная дата согласуется с гидом Выбрать дату