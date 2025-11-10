Тургояк, известный как младший брат Байкала, привлекает своей кристально чистой водой и уникальной природой. Прогулка на яхте позволит насладиться красотой озера и раскрыть тайны острова Веры. Это озеро признано гидрологическим памятником природы и входит в список ценнейших водоемов мира.
Участники смогут насладиться спокойствием и умиротворением, исследуя удивительные пейзажи и чистейшие воды. Прекрасный выбор для тех, кто ищет гармонию с природой
Участники смогут насладиться спокойствием и умиротворением, исследуя удивительные пейзажи и чистейшие воды. Прекрасный выбор для тех, кто ищет гармонию с природой
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Катание на яхте
- 🌊 Чистейшая вода
- 🏝 Тайны острова Веры
- 🌿 Природный памятник
- 🗺 Уникальные пейзажи
Что можно увидеть
- Остров Веры
Описание водной прогулкиНа просторах нашей необъятной страны осталось не так много озер с по-настоящему чистой водой. Конечно, все знают озеро Байкал, которое является самым глубоким в мире. Но я хочу рассказать вам о другом озере, которое считается вторым по чистоте после Байкала и является гидрологическим памятником природы и занесено в список ценнейших водоемов мира. Это озеро Тургояк, которое называют младшим братом Байкала за его удивительно чистую и прозрачную воду
Точная дата согласуется с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Катание на яхте
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Остановка Дом Печати, кафе Баба-Яга
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата согласуется с гидом
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота Башкирии: от монастыря до родника
Всего 2 часа от Уфы, и вы в «второй Швейцарии». Посетите монастырь, водохранилище и родник, наслаждаясь природой и историей Башкирии
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистическим местам Уфы
Погрузитесь в мистические истории Уфы, посетив музеи и галереи с привидениями. Экскурсия на авто, подходит для детей старше 12 лет. Рекомендуем вечернее время
Начало: На ул. Ленина
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа мистическая
Начало: Ул. Ленина, 5/1
Расписание: В будни в 18.00
12 ноя в 18:00
13 ноя в 18:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.