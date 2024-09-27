2.5 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по реке Белой
Прогулка по Уфе, где можно насладиться видами на реку Белую, увидеть старинные дубы и исторические места. Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Начало: На улице Заки Валиди
25 янв в 10:30
26 янв в 10:30
4900₽ за всё до 10 чел.
16 часов
Водная прогулка
Тургояк-младший брат Байкала, катание на яхте, тайны острова Веры
Начало: Остановка Дом Печати, кафе Баба-Яга
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
9500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
На сапах - по реке Уфимке
Погрузитесь в мир природы и приключений на реке Уфимке. Вас ждут 9 км незабываемых впечатлений и остановка для купания. Не упустите шанс
Начало: Каменная переправа - мост через реку Уфимка
Расписание: Ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
25 янв в 19:00
2100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 сентября 2024Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию! Экскурсовод, который действительно вовлечен и заинтересован в своей профессии. Было очень интересно слушать и узнать много новых фактов об истории города и ее жителях, пройтись по данному маршруту и посетить знаковые места.
- ННика21 сентября 2024Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города Экскурсовод рассказывает с интересом и вовлечением, маршрут очень приятный! Спасибо Юлии за интересную экскурсию и хорошую прогулку по историческим местам Уфы
- ММарина18 сентября 2024Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5 часа, насыщенных по-настоящему интересными
- ААлексей16 января 2023Сплав на катамаранах по реке БелаяНа базе с размещением и персоналом вопросов нет! Люди замечательные! С туроператором вышел небольшой казус по снегоходам. Ездили троем, заказывали
- ЛЛюдмила6 августа 2021Сплав на катамаранах по реке БелаяМы сплавлялись по реке Белой, Башкирия. Хотим поблагодарить менеджеров Большой Страны и команду на месте! Все - большие профессионалы! Очень рекомендуем взрослым и
- ГГалина23 июля 2021Сплав на катамаранах по реке БелаяСпасибо! Получили от сплава массу впечатлений, эмоций. Каждая экскурсия была познавательна и интересна. Понравилась четкая организация на протяжении всего тура. Особая благодарность нашим инструкторам Александру и Ахмату.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в январе 2025
Сейчас в Уфе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 2100 до 9500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Водные экскурсии в Уфе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025