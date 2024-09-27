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фактами и деталями уфимский истории. Столько раз я ходила по этим улицам, а на многое даже не догадывалась взглянуть - например, впервые зашла во двор Первой Соборной мечети, даже не знала, что там так просторно и красиво. Помимо рассказа, у Юлии есть уникальные старые фото мест, по которым проходит экскурсия. Одно дело слушать о том, как выглядели ворота парка в 19 веке, и другое - видеть их на фото, сделанном на том же месте, где стоишь. Приятный бонус - возможность пофотографироваться с зонтиком и перчатками, в историческом стиле. По маршруту экскурсии множество красивых мест, мимо которых сложно пройти. Большое спасибо Юлии за этот променад! Могу рекомендовать как уфимцам, так и гостям, интересно будет всем.