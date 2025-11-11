Поход в Аскинскую пещеру — это не только знакомство с удивительными природными красотами, но и погружение в тайны истории и геологии этого места. Вы окажетесь внутри древнего ледника, где встречаются огромные сталактиты и сталагмиты. Рассмотрите различные формы этих природных образований. И выясните подробности происхождения пещеры, её особенности и значение для науки.
Описание экскурсии
- Дорога до пещеры занимает пешком около 40 минут в одну сторону по красивейшему башкирскому лесу.
- По пути гид расскажет много интересных фактов о традициях и обычаях башкир и удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы.
- Экскурсия в самой пещере в сопровождении местного гида продлится примерно 20 минут.
- На обратном пути домой мы заедем полюбоваться к Абзановскому водопаду. Зимой он представляет собой роскошную ледяную стену, сложенную из потоков воды. Ледяные струи имеют самые разные цвета, начиная от белоснежного и заканчивая изумрудным.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Вход в пещеру оплачивается отдельно — 500 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Провела экскурсии для 3612 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.Задать вопрос
