Наш тур начнется на перекрестке двух центральных улиц Уфы: ул. Ленина и ул. Пушкина от здания БГТОиБ. Совершив символический обряд защиты мы двинемся по нашему маршруту, начав с улицы Пушкина.
Одна за другой будут открываться тайны зданий старой Уфы. Через полтора часа перед нами предстанет старый «кандальный путь» — проспект Октября, после которого направимся на север города — проверить мистическую энергетику Черниковки.
Местные жители смогут посмотреть на собственный город 🏙️ по-новому, а гости еще и познакомятся со множеством знаковых достопримечательностей 🏛️ Уфы. Наш маршрут пройдет мимо домов С. Акасакова и Е. Поносовой-Молло. Мы увидим аллею современного искусства, планетарий, пройдем по главным улицам башкирской столицы ⭐️ экскурсионный круг «Уфы мистической» у здания БГТиО.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Переводчик за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 Ул. Ленина, 5/1
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.