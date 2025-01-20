Экскурсия перевернет Ваше представление об Уфе

Наш тур начнется на перекрестке двух центральных улиц Уфы: ул. Ленина и ул.

Пушкина от здания БГТОи

Б. Совершив символический обряд защиты мы двинемся по нашему маршруту, начав с улицы Пушкина. Одна за другой будут открываться тайны зданий старой Уфы. Через полтора часа перед нами предстанет старый «кандальный путь» — проспект Октября, после которого направимся на север города — проверить мистическую энергетику Черниковки. Местные жители смогут посмотреть на собственный город по-новому, а гости еще и познакомятся со множеством знаковых достопримечательностей Уфы. Наш маршрут пройдет мимо домов С. Акасакова и Е. Поносовой-Молло. Мы увидим аллею современного искусства, планетарий, пройдем по главным улицам башкирской столицы.

Замыкается экскурсионный круг «Уфы мистической» у здания БГТи

О.