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Уфа мистическая

Индивидуальная экскурсия по необычным местам башкирской столицы
Приглашаю на автомобильную вечернюю экскурсию «Уфа мистическая». У каждого города есть свои предания, легенды и тайны, они есть и у нашей Уфы.

Обереги башкир и оберег города Уфы, древние друиды, музей Аксакова, обо всем этом вы узнаете на авторской экскурсии.
5
9 отзывов
Уфа мистическая
Уфа мистическая
Уфа мистическая

Описание экскурсии

Экскурсия перевернет Ваше представление об Уфе

Наш тур начнется на перекрестке двух центральных улиц Уфы: ул. Ленина и ул.

Пушкина от здания БГТОи

Б. Совершив символический обряд защиты мы двинемся по нашему маршруту, начав с улицы Пушкина. Одна за другой будут открываться тайны зданий старой Уфы. Через полтора часа перед нами предстанет старый «кандальный путь» — проспект Октября, после которого направимся на север города — проверить мистическую энергетику Черниковки. Местные жители смогут посмотреть на собственный город по-новому, а гости еще и познакомятся со множеством знаковых достопримечательностей Уфы. Наш маршрут пройдет мимо домов С. Акасакова и Е. Поносовой-Молло. Мы увидим аллею современного искусства, планетарий, пройдем по главным улицам башкирской столицы.
Замыкается экскурсионный круг «Уфы мистической» у здания БГТи
О.

В будни в 18.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • БГТИО
  • Аллея современного искусства
  • Ул. Пушкина
  • Ул. Заки Валиди
  • Дом музей С. Акасакова
  • Дом Е. Поносовой-Молло
  • Парк Якутова
  • Проспект Октября
  • Планетарий
  • Кинотеатр Победа
  • Парк Победы
  • Памятник Скорбящая Мать
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Переводчик за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 5/1
Когда и сколько длится?
Когда: В будни в 18.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 53 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
Мы уже были у Лейсан на обзорной экскурсии по городу. Экскурсия нам очень понравилась, поэтому решили сходить с Лейсан на "Уфу мистическую". Экскурсия интересная. Всем рекомендую! Лейсан, спасибо Вам большое за прекрасные экскурсии!
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v
Необычно, интересно. Интрига сохранялась до конца экскурсии. После экскурсии появилось желание посетить эти места ещё раз. В конце экскурсии были неожиданные бонусы.
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V
Необычно, интересно. Интрига сохранялась до конца экскурсии. После экскурсии появилось желание посетить эти места ещё раз. В конце экскурсии были неожиданные бонусы.
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Н
Необычно, интересно. Интрига сохранялась до конца экскурсии. После экскурсии появилось желание посетить эти места ещё раз. В конце экскурсии были неожиданные бонусы.
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О
Невероятная экскурсия с потрясающим гидом! Очень насыщенно, интересно, необычно.
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А
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