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Уфа мистическая

Лейсан С.
Лейсан С. – Гид из Уфы
Приглашаю на автомобильную вечернюю экскурсию ⛳ «Уфа мистическая».

У каждого города есть свои предания, легенды и тайны, они есть и у нашей Уфы.

Обереги башкир и оберег города Уфы, древние друиды, музей 🖼 Аксакова, обо всем этом вы узнаете на авторской экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Уфа мистическая
Уфа мистическая

Что вы увидите

  • БГТИО
  • Аллея современного искусства
  • Ул. Пушкина
  • Ул. Заки Валиди
  • Дом музей С. Акасакова
  • Дом Е. Поносовой-Молло
  • Парк Якутова
  • Проспект Октября
  • Планетарий
  • Кинотеатр Победа
  • Парк Победы
  • Памятник Скорбящая Мать
Экскурсия перевернет Ваше представление об Уфе
Наш тур начнется на перекрестке двух центральных улиц Уфы: ул. Ленина и ул. Пушкина от здания БГТОиБ. Совершив символический обряд защиты мы двинемся по нашему маршруту, начав с улицы Пушкина.
Одна за другой будут открываться тайны зданий старой Уфы. Через полтора часа перед нами предстанет старый «кандальный путь» — проспект Октября, после которого направимся на север города — проверить мистическую энергетику Черниковки.
Местные жители смогут посмотреть на собственный город 🏙️ по-новому, а гости еще и познакомятся со множеством знаковых достопримечательностей 🏛️ Уфы. Наш маршрут пройдет мимо домов С. Акасакова и Е. Поносовой-Молло. Мы увидим аллею современного искусства, планетарий, пройдем по главным улицам башкирской столицы ⭐️ экскурсионный круг «Уфы мистической» у здания БГТиО.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Переводчик за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 Ул. Ленина, 5/1
Уфа мистическая
Уфа мистическая
Уфа мистическая
Уфа мистическая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лейсан С.
Лейсан С.
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