Приглашаю на автомобильную вечернюю экскурсию «Уфа мистическая». У каждого города есть свои предания, легенды и тайны, они есть и у нашей Уфы.
Обереги башкир и оберег города Уфы, древние друиды, музей Аксакова, обо всем этом вы узнаете на авторской экскурсии.
Обереги башкир и оберег города Уфы, древние друиды, музей Аксакова, обо всем этом вы узнаете на авторской экскурсии.
Описание экскурсии
Экскурсия перевернет Ваше представление об Уфе
Наш тур начнется на перекрестке двух центральных улиц Уфы: ул. Ленина и ул.
Пушкина от здания БГТОи
Б. Совершив символический обряд защиты мы двинемся по нашему маршруту, начав с улицы Пушкина. Одна за другой будут открываться тайны зданий старой Уфы. Через полтора часа перед нами предстанет старый «кандальный путь» — проспект Октября, после которого направимся на север города — проверить мистическую энергетику Черниковки. Местные жители смогут посмотреть на собственный город по-новому, а гости еще и познакомятся со множеством знаковых достопримечательностей Уфы. Наш маршрут пройдет мимо домов С. Акасакова и Е. Поносовой-Молло. Мы увидим аллею современного искусства, планетарий, пройдем по главным улицам башкирской столицы.
Замыкается экскурсионный круг «Уфы мистической» у здания БГТи
О.
В будни в 18.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- БГТИО
- Аллея современного искусства
- Ул. Пушкина
- Ул. Заки Валиди
- Дом музей С. Акасакова
- Дом Е. Поносовой-Молло
- Парк Якутова
- Проспект Октября
- Планетарий
- Кинотеатр Победа
- Парк Победы
- Памятник Скорбящая Мать
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Переводчик за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 5/1
Когда и сколько длится?
Когда: В будни в 18.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 53 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы уже были у Лейсан на обзорной экскурсии по городу. Экскурсия нам очень понравилась, поэтому решили сходить с Лейсан на "Уфу мистическую". Экскурсия интересная. Всем рекомендую! Лейсан, спасибо Вам большое за прекрасные экскурсии!
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v
Необычно, интересно. Интрига сохранялась до конца экскурсии. После экскурсии появилось желание посетить эти места ещё раз. В конце экскурсии были неожиданные бонусы.
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V
Необычно, интересно. Интрига сохранялась до конца экскурсии. После экскурсии появилось желание посетить эти места ещё раз. В конце экскурсии были неожиданные бонусы.
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Н
Необычно, интересно. Интрига сохранялась до конца экскурсии. После экскурсии появилось желание посетить эти места ещё раз. В конце экскурсии были неожиданные бонусы.
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О
Невероятная экскурсия с потрясающим гидом! Очень насыщенно, интересно, необычно.
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А
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