Если времени на знакомство с Уфой немного, эта автомобильно-пешеходная экскурсия станет отличным решением. Вы увидите главные достопримечательности города, услышите истории о людях, которые прославили Башкортостан. Полюбуетесь панорамами реки Белой и почувствуете, как гармонично в Уфе соседствуют старинные памятники, национальные традиции и современная городская среда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторический центр Уфы

Начнём на Советской площади, где расположен памятник генералу Минигали Шаймуратову и один из самых красивых городских фонтанов. Затем увидим знаменитый фонтан «Семь девушек» и поговорим о древней башкирской легенде, вдохновившей его создателей.

Главные символы города

Вы побываете у памятника Салавату Юлаеву — одного из символов Башкортостана, увидите Монумент Дружбы, посвящённый 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства, и подниметесь на смотровую площадку, откуда открываются виды на реку и городские кварталы.

Храмы, мечети и национальные традиции

По пути вы увидите Первую соборную мечеть, резиденцию Центрального духовного управления мусульман России и Храм Рождества Богородицы. Заглянете в традиционную башкирскую юрту и познакомитесь с особенностями местной культуры.

Город известных имён

Мы проедем мимо дома, где прошло детство Сергея Аксакова, увидим Гостиный Двор и Театр оперы и балета, тесно связанный с именем Рудольфа Нуреева. Вспомним Юрия Шевчука и поговорим о людях, которые прославили Уфу далеко за её пределами.

Современная Уфа

Завершим маршрут в креативном пространстве «Арт-Квадрат», где историческая застройка получила новую жизнь. Здесь вы почувствуете ритм современного города, а также попробуете знаменитый башкирский мёд и получите рекомендации, куда отправиться после экскурсии.

Организационные детали