Мои заказы

По Уфе - с комфортом

Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Если времени на знакомство с Уфой немного, эта автомобильно-пешеходная экскурсия станет отличным решением.

Вы увидите главные достопримечательности города, услышите истории о людях, которые прославили Башкортостан.

Полюбуетесь панорамами реки Белой и почувствуете, как гармонично в Уфе соседствуют старинные памятники, национальные традиции и современная городская среда.
По Уфе - с комфортом
По Уфе - с комфортом
По Уфе - с комфортом

Описание экскурсии

Исторический центр Уфы

Начнём на Советской площади, где расположен памятник генералу Минигали Шаймуратову и один из самых красивых городских фонтанов. Затем увидим знаменитый фонтан «Семь девушек» и поговорим о древней башкирской легенде, вдохновившей его создателей.

Главные символы города

Вы побываете у памятника Салавату Юлаеву — одного из символов Башкортостана, увидите Монумент Дружбы, посвящённый 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства, и подниметесь на смотровую площадку, откуда открываются виды на реку и городские кварталы.

Храмы, мечети и национальные традиции

По пути вы увидите Первую соборную мечеть, резиденцию Центрального духовного управления мусульман России и Храм Рождества Богородицы. Заглянете в традиционную башкирскую юрту и познакомитесь с особенностями местной культуры.

Город известных имён

Мы проедем мимо дома, где прошло детство Сергея Аксакова, увидим Гостиный Двор и Театр оперы и балета, тесно связанный с именем Рудольфа Нуреева. Вспомним Юрия Шевчука и поговорим о людях, которые прославили Уфу далеко за её пределами.

Современная Уфа

Завершим маршрут в креативном пространстве «Арт-Квадрат», где историческая застройка получила новую жизнь. Здесь вы почувствуете ритм современного города, а также попробуете знаменитый башкирский мёд и получите рекомендации, куда отправиться после экскурсии.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Renault Kaptur
  • Для детей по запросу предоставляется автомобильное кресло или бустер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 577 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
читать дальшеуменьшить

моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором. Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.

Входит в следующие категории Уфы

Похожие экскурсии на «По Уфе - с комфортом»

Уфа мистическая
На машине
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Уфа мистическая
Погрузитесь в мистические истории Уфы, посетив музеи и галереи с привидениями. Экскурсия на авто, подходит для детей старше 12 лет. Рекомендуем вечернее время
Начало: На ул. Ленина
10 июл в 12:00
11 июл в 09:00
от 6500 ₽ за человека
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
На машине
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
Перелистать страницы истории Уфы и продегустировать продукцию башкирских фермеров и пасечников
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
Многоликая Уфа
Пешая
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
Многоликая Уфа
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
Начало: У памятника С. Юлаеву
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за человека
Из Уфы - в Стерлитамак
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Из Уфы - в Стерлитамак
Путешествие из Уфы в Стерлитамак подарит вам уникальную возможность познакомиться с историей и культурой одного из крупнейших городов Башкортостана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Уфе
от 6000 ₽ за экскурсию