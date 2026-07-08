Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Если времени на знакомство с Уфой немного, эта автомобильно-пешеходная экскурсия станет отличным решением.
Вы увидите главные достопримечательности города, услышите истории о людях, которые прославили Башкортостан.
Полюбуетесь панорамами реки Белой и почувствуете, как гармонично в Уфе соседствуют старинные памятники, национальные традиции и современная городская среда.
Описание экскурсии
Исторический центр Уфы
Начнём на Советской площади, где расположен памятник генералу Минигали Шаймуратову и один из самых красивых городских фонтанов. Затем увидим знаменитый фонтан «Семь девушек» и поговорим о древней башкирской легенде, вдохновившей его создателей.
Главные символы города
Вы побываете у памятника Салавату Юлаеву — одного из символов Башкортостана, увидите Монумент Дружбы, посвящённый 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства, и подниметесь на смотровую площадку, откуда открываются виды на реку и городские кварталы.
Храмы, мечети и национальные традиции
По пути вы увидите Первую соборную мечеть, резиденцию Центрального духовного управления мусульман России и Храм Рождества Богородицы. Заглянете в традиционную башкирскую юрту и познакомитесь с особенностями местной культуры.
Город известных имён
Мы проедем мимо дома, где прошло детство Сергея Аксакова, увидим Гостиный Двор и Театр оперы и балета, тесно связанный с именем Рудольфа Нуреева. Вспомним Юрия Шевчука и поговорим о людях, которые прославили Уфу далеко за её пределами.
Современная Уфа
Завершим маршрут в креативном пространстве «Арт-Квадрат», где историческая застройка получила новую жизнь. Здесь вы почувствуете ритм современного города, а также попробуете знаменитый башкирский мёд и получите рекомендации, куда отправиться после экскурсии.
Организационные детали
Едем на автомобиле Renault Kaptur
Для детей по запросу предоставляется автомобильное кресло или бустер
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 577 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы.
Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с читать дальшеуменьшить
моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором.
Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.