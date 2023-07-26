Журчание горных ручьев, бесконечные поля, наполненные ароматами разнотравья, придадут Вам сил, наполнят энергией и вдохновением на дальнейшие путешествия!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Навыки верховой езды, подготовка к маршруту
- в день заезда с 4:00 до 06:00.
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).
Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно. Завтрак.
Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
14:00 Прибытие на турбазу «Тенгри».
Размещение в 2-ом местном номере в купольном доме, построенном из энергосберегающего материала.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).
Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие шесть дня, прослушаете инструктаж по технике безопасности и правилам работы с конями, научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Ужин.
Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак.
Подготовка к конному походу.
Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, соссново- березовыми и лиственичными лесами.
Обед.
Пешеходная прогулка к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Свободное время.
Размещение на базе «Тенгри».
Ужин.
Конный переход через плитники к устью Черной речки
Выезд на маршрут.
Конный переход через плитники к устью Черной речки (25 км).
Обзор хребтов среднего и южного Крака.
Стоянка на р. Белая.
Ночевка в палатках.
Сплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот
Подготовка к водной части маршрута.
Сплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот.
Экскурсия к геологическому памятнику «Доменные ворота».
Ночевки в палатках.
Продолжение сплава, прибытие в с. Кага
Продолжение сплава.
Прибытие в с. Кага, на туристскую базу.
Обед на турбазе.
Отдых на базе.
Баня.
Ужин.
Пешеходная прогулка на гору Благодать
Завтрак.
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.
Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.
Обед на турбазе «Тенгри».
«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Отъезд в г. Уфа:
С 15:00 до 16:00 по местному времени.
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и в палатках.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Палаточный лагерь
Ночёвка на полатях в туристических спальниках, 2-3 местные палатки. Возможно размещение в одноместной палатке за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на т/б «Тенгри» и в палатках на туристских стоянках
- 3-х разовое питание, кроме завтрака в 1 день и ужина в 6 день (на маршруте готовим совместно)
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа инструкторов
- Экскурсии
- Баня (по программе)
- Автоподдержка
- Страхование от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 4 000 руб
- Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 600 руб. (в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день)
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы:150 руб. /день (легковая, прицеп, мототехника)250 руб. /день (авто до 8 мест, джип)300 руб. /день (авто до 15 мест, 3-х тн.)500 руб. /день (автобус, грузовое авто)
- 150 руб. /день (легковая, прицеп, мототехника)
- 250 руб. /день (авто до 8 мест, джип)
- 300 руб. /день (авто до 15 мест, 3-х тн.)
- 500 руб. /день (автобус, грузовое авто)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или хб, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы: тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде. Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок. Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце,
зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле). Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организованно питание в туре?
На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Какое предоставляется снаряжение?
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: весла и катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию), упряжь для лошадей.
Какая погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какая дистанция маршрута?
55 км (конная часть) и 22 км (водная часть)
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 120 кг.
Туристы участвуют в ночном дежурстве за лошадьми.
Есть ли скидки в туре?
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Водная часть: благодаря профессионализму инструкторов чувствуешь себя в безопасности, работа в команде даёт новый опыт. Стоит обратить внимание защите от солнца, которое в горах Урала довольно жесткое, даже для человека не получающего ожоги часами в средней полосе России.
Общие эмоции от поездки положительные, туристическая база прикладывает большие усилия, чтобы поездка получилась многогранной и интересной, а пребывание туристов комфортным.