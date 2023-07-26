Активный тур по Золотому Уралу

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Вся прелесть отдыха на Южном Урале в одном туре! В короткие сроки у Вас есть возможность почувствовать себя отважными всадниками, покоряющими горные вершины и сплавиться на катамаранах по главной водной артерии Башкирии – реке Белая.

Журчание горных ручьев, бесконечные поля, наполненные ароматами разнотравья, придадут Вам сил, наполнят энергией и вдохновением на дальнейшие путешествия!
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
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даты

Что вас ожидает:

Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Ознакомимся с упряжью и получим навыки верховой езды
Увлекательный сплав на катамаранах
Увлекательный сплав на катамаранах
Сплавимся на катамаранах и осмотрим геологический памятник "Доменные ворота"
Отрыв от цивилизации
Отрыв от цивилизации
Нас ждут ночевки под открытым небом, а также на туристической базе в живописном месте
Чайная церемония
Чайная церемония
Нас ожидает вкусная чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда
Уральская банька
Уральская банька
По окончании похода попаримся в русской баньке

Программа тура по дням

1 день

Навыки верховой езды, подготовка к маршруту

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
  • в день заезда с 4:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно. Завтрак.

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

14:00 Прибытие на турбазу «Тенгри».

Размещение в 2-ом местном номере в купольном доме, построенном из энергосберегающего материала.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).

Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие шесть дня, прослушаете инструктаж по технике безопасности и правилам работы с конями, научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Ужин.

Навыки верховой езды, подготовка к маршрутуНавыки верховой езды, подготовка к маршрутуНавыки верховой езды, подготовка к маршрутуНавыки верховой езды, подготовка к маршруту
2 день

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак.

Подготовка к конному походу.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, соссново- березовыми и лиственичными лесами.

Обед.

Пешеходная прогулка к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Свободное время.

Размещение на базе «Тенгри».

Ужин.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Конный переход через плитники к устью Черной речки

Выезд на маршрут.

Конный переход через плитники к устью Черной речки (25 км).

Обзор хребтов среднего и южного Крака.

Стоянка на р. Белая.

Ночевка в палатках.

Конный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речки
4 день

Сплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот

Подготовка к водной части маршрута.

Сплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот.

Экскурсия к геологическому памятнику «Доменные ворота».

Ночевки в палатках.

Сплав от стоянки Черная речка до Доменных воротСплав от стоянки Черная речка до Доменных воротСплав от стоянки Черная речка до Доменных воротСплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот
5 день

Продолжение сплава, прибытие в с. Кага

Продолжение сплава.

Прибытие в с. Кага, на туристскую базу.

Обед на турбазе.

Отдых на базе.

Баня.

Ужин.

Продолжение сплава, прибытие в с. КагаПродолжение сплава, прибытие в с. КагаПродолжение сплава, прибытие в с. КагаПродолжение сплава, прибытие в с. Кага
6 день

Пешеходная прогулка на гору Благодать

Завтрак.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).

Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.

Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.

Обед на турбазе «Тенгри».

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд в г. Уфа:

С 15:00 до 16:00 по местному времени.

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).

Пешеходная прогулка на гору БлагодатьПешеходная прогулка на гору БлагодатьПешеходная прогулка на гору БлагодатьПешеходная прогулка на гору Благодать

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и в палатках.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Палаточный лагерь

3 ночи

Ночёвка на полатях в туристических спальниках, 2-3 местные палатки. Возможно размещение в одноместной палатке за дополнительную плату.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на т/б «Тенгри» и в палатках на туристских стоянках
  • 3-х разовое питание, кроме завтрака в 1 день и ужина в 6 день (на маршруте готовим совместно)
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии
  • Баня (по программе)
  • Автоподдержка
  • Страхование от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 4 000 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 600 руб. (в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:150 руб. /день (легковая, прицеп, мототехника)250 руб. /день (авто до 8 мест, джип)300 руб. /день (авто до 15 мест, 3-х тн.)500 руб. /день (автобус, грузовое авто)
  • 150 руб. /день (легковая, прицеп, мототехника)
  • 250 руб. /день (авто до 8 мест, джип)
  • 300 руб. /день (авто до 15 мест, 3-х тн.)
  • 500 руб. /день (автобус, грузовое авто)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или хб, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы: тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде. Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок. Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце,
зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле). Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованно питание в туре?

На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.

На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: весла и катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию), упряжь для лошадей.

Какая погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какая дистанция маршрута?

55 км (конная часть) и 22 км (водная часть)

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 120 кг.

Туристы участвуют в ночном дежурстве за лошадьми.

Есть ли скидки в туре?
детям до 9 лет (включительно) – 30 %
детям с 10 до 12 лет (включительно) – 20 %
Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 июля 2023
Всё прошло хорошо нам очень понравилось, спасибо!
А
17 июля 2023
Добрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторге, и заряжен на положительные эмоции.
Добрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторге,Добрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторге,Добрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторге,
А
28 авг 2022
Конная часть тура: тур не рекомендуется людям без подготовки, имеющим страх лошадей, и считающим что победить свой страх это адреналин, а если нет - то и так сойдет. Для романтиков повторю: тур АКТИВНЫЙ. Людей подготовленных ждёт море эмоций. Инструктора все покажут, и все проконтролируют. В переходе ждут очень красивые пейзажи Южного Урала, а так же обилие местной фауны.
Водная часть: благодаря профессионализму инструкторов чувствуешь себя в безопасности, работа в команде даёт новый опыт. Стоит обратить внимание защите от солнца, которое в горах Урала довольно жесткое, даже для человека не получающего ожоги часами в средней полосе России.

Общие эмоции от поездки положительные, туристическая база прикладывает большие усилия, чтобы поездка получилась многогранной и интересной, а пребывание туристов комфортным.

Тур входит в следующие категории Уфы

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