1 день

Навыки верховой езды, подготовка к маршруту

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

в день заезда с 4:00 до 06:00.

накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно. Завтрак.

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

14:00 Прибытие на турбазу «Тенгри».

Размещение в 2-ом местном номере в купольном доме, построенном из энергосберегающего материала.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).

Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие шесть дня, прослушаете инструктаж по технике безопасности и правилам работы с конями, научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Ужин.