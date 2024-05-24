Конные прогулки на несколько дней в Уфе

Найдено 6 туров в категории «Конные туры» в Уфе, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на реке Зилим
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
21 500 за человека
Зилимский конный тур на 4 дня
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
35 600 за человека
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
29 дек в 10:00
64 000 за человека
Снежный Крака. Конно-санные приключения
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
16 500 за человека
Снежный Крака. Расширенная программа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
5 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Зимняя Башкирия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя Башкирия
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    24 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Всё чётко и по делу. Спасибо!
    Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Все было организовано четко и на высоте.
    Все было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высоте
  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Выходные на реке Зилим
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Выходные на реке Зилим
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Выходные на реке Зилим
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    В сердце Южного Урала
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    В сердце Южного Урала
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Уральский мультиактив
    Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание
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    на снегоходе, в санях с лошадкой, на лыжах! Понравилось, что можно испробовать такие различные виды отдыха в одном туре. Произвел впечатление рассказ о заповеднике, его обитателях и конечно, пещера Шульган-Таш. При входе в пещеру великолепные виды! Кормили хорошо, еда без изысков, не считая конины. Главное, что сотрудники турбазы и гиды очень душевные. Отдыхать в их компании было приятно! А также хочу отметить, что несмотря на сильный мороз за окном, в домике было тепло и комфортно.

    Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    В сердце Южного Урала
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Конные туры»

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Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
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