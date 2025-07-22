Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по предгорьям Урала, где природа раскрывает свои самые красивые тайны.
Этот тур — идеальная возможность насладиться великолепием
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Уфе, знакомство с башкирской культурой, мастер-класс
Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа, центральный вход универмага «Уфа» (Проспект Октября, д. 31).
Обзорная экскурсия по городу Уфа.
Экскурсия по городу Уфе с посещением Национального музея РБ.
История одного из красивейших городов России: старинные деревянные дома и высотные каменные здания, узкие улочки и широкие проспекты, большие площади и красивые парки.
Обед.
Трансфер до западного предгорья Южного Урала (Гафурийский район, с. Имендяшево (140 км)).
Прибытие на турбазу «Табын». Размещение в 2-местных номерах.
Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах. Стрельба из лука.
Мастер-класс по приготовлению баурсака – традиционного блюда башкир. Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни и угощали только самых дорогих и добрых гостей.
Ужин с элементами башкирской кухни.
По желанию можно заказать баню.
Шиханы, курорт Красноусольский
Завтрак.
Автопереезд до Шиханов (120 км).
Прогулка у подножья Шихана (по желанию с подъёмом).
Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.
До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Переезд в с. Красноусольск (60 км).
Обед.
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод. Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым лечебным воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях. Постоянная температура воды круглый год около 10 С.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Сплав по реке Зилим, конный двор
Завтрак.
Сплав по р. Зилим от турбазы «Табын» до скалы Акташ.
Скала Акташ – это белоснежный амфитеатр скалы, растянувшейся на сотни метров вдоль изгиба реки Зилим. Утес сложен гипсами, которые являются следами древнего моря.
Желающие смогут подняться на скалу и пройти на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид.
Сбор катамаранов, возвращение на турбазу.
Обед.
Экскурсия на конный двор.
Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса(за доп. плату конная прогулка).
Ужин.
Пешеходная прогулка на скалу Уклы-кая
Завтрак.
Пешеходная прогулка на скалу Уклы-кая (3 часа).
В переводе с башкирского «Уклы-Кая» означает «Стрельная гора».
Живописной громадиной нависает она над деревенькой, что раскинулась прямо у ее подножия.
О легенде вам расскажут на вершине скалы (180 м над уровнем Зилима), где открывается великолепный пейзаж: река Зилим выходит из гор и расходится на два рукава, вся долина реки простирается перед вами (за доп. плату возможна конно-верховая прогулка).
Обед.
Трансфер в г. Уфа (140 км).
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг «Уфа». Ориентировочный приезд к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе: 2-местный номер с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека – 39 000 рублей.
Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату), уточняйте при бронировании.
На тур действуют следующие скидки:
- 3-й человек в заявке – 15 % (при проживании на доп. месте).
Стоимость тура на заезд 19.09.2025:
- стоимость тура на 1 человека – 33 000 рублей (вместо 39 000 рублей);
- 1 женское место – 29 700 рублей (вместо 39 000 рублей).
Варианты проживания
Турбаза «Табын»
Турбаза «Табын» – туристический комплекс, расположенный рядом с географическим центром Башкирии, на берегу реки Зилим.
На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, баня, купольные дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта, конный двор.
Размещение: «стандартный уровень комфорта»: место в двухместном номере (санузел в номере).
Оснащение номера: 2 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, санузел. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе (двухместное)
- 3-разовое питание (кроме: завтрака в первый день, ужина в последний день)
- Аренда снаряжения
- Работа инструкторов
- Экскурсии (по программе)
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные сервисы на турбазе
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- повседневный комплект не менее 2 пар брюк:
- шерстяные или х\б;
- капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем);
- несколько футболок и рубашек с длинным рукавом;
- ветровка/дождевик;
- шапка и кепка;
- кофта или свитер;
- несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья;
- купальный костюм;
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары);
- хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, дождевик, фото-/видеоаппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое предоставляется снаряжение?
Специальное: весла и катамараны (2-, 4-местные), спасжилеты (по желанию).
Какая ожидается погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Может ли измениться маршрут?
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Что мы будем есть?
Какие скидки действуют на тур?
Что еще необходимо знать о туре?
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не позднее чем за 3 дня до начала тура.