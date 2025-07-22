2 день

Шиханы, курорт Красноусольский

Завтрак.

Автопереезд до Шиханов (120 км).

Прогулка у подножья Шихана (по желанию с подъёмом).

Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.

До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.

Переезд в с. Красноусольск (60 км).

Обед.

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод. Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым лечебным воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях. Постоянная температура воды круглый год около 10 С.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

