Выходные в горах Урала
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд, Никольский храм, экскурсия по селу Кага, поход к Святому Источнику
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага, ул. Школьная 12) с 14:00 до 16:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
За доп. оплату можно забронировать трансфер Уфа-Кага-Уфа.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
16:00 Прибытие на турбазу (обед за доп. плату).
Размещение на турбазе.
17:00-18:30 Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
19:00 Ужин.
Сплав по реке Белая
9:00 Завтрак.
10:00-14:00 Водная часть.
Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Плесы и перекаты реки Белая.
Сплав (6 км) на катамаранах от с. Кага с остановкой на Синем камне.
14:00 Обед.
19:00 Ужин.
За доп. плату:
- интерактивная экскурсия «Печка-Матушка» в доме-музее заводского крестьянина;
- конно-верховые прогулки;
- посещение мараловой фермы в Башкирском Государственном Заповеднике.
Гора Благодать, отъезд
9:00 Завтрак.
10:00-12:00 Поездка до горы Благодать.
УАЗ довезет Вас до соснового леса, по которому неспешным шагом (около 800 метров) Вы прогуляетесь до смотровой точки.
Здесь открывается удивительный вид на хребты Среднего Крака, хребет Баш-Тау, а у подножья скалы – река Белая.
По прибытию на базу – свободное время.
Освобождение номеров.
14:00 Обед.
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 по местному времени).
За доп. оплату можно забронировать трансфер г. Уфа или г. Белорецк.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе, двухместное размещение.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание (по программе)
- Проживание на турбазе (в 2-местном номере)
- Аренда снаряжения
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 4 000 руб
- Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 600 руб
- Интерактивная экскурсия «Печка-Матушка» в доме-музее заводского крестьянина – 700 руб. /чел., от 4 чел.
- Конно-верховые прогулки – от 1 ч., от 800 руб. /чел.
- Посещение мараловой фермы в Башкирском Государственном Заповеднике – от 1700 руб. /чел., от 4 чел.
- Дополнительные сервисы на турбазе
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы (стоимость стоянки – 150 руб. /сутки)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- кроссовки (кеды);
- спортивный костюм;
- свитер;
- куртка (дождевик);
- головной убор (теплая шапочка и панама);
- купальный костюм;
- шерстяные и х/б носки;
- для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда;
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте:
- предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце);
- личная аптечка;
- средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов;
- солнечные очки;
- фонарь;
- зонт;
- фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организованно питание в туре?
- на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
- на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай. В программе есть обеды в полевых условиях (пикник): ланч-боксы/термоса + чай.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какое предоставляется снаряжение?
Групповое – оборудование походной кухни; специальное – катамараны (2-, 4-местные), спасжилеты.
Какая погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Как добраться до с Кага?
1. На групповом трансфере из г. Уфа:
10:00 Встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
2. На групповом трансфере из г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 04:00 до 06:00.
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
3. Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
Автодорога «Уфа – Белорецк»: возле села Серменево выезд на автодорогу «Белорецк – Старосубхангулово» до села Кага.
Уфа – Кага =300 км; Магнитогорск – Кага=160 км; Белорецк – Кага = 80 км.
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Доступны ли мобильная связь и интернет на маршруте?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Бабушка сначала не хотела ехать на сплав, но мы не дали ей остаться в номере и она не пожалела, что отправилась на сплав, всё понравилось, рада, что не осталась в номере! Все очень доброжелательны! Собачка Ника – это пушистое, милое чудо! Будем скучать и по ней. Купольный домики уютные. Хорошо кормят. Приезжайте все сюда, но, пожалуйста, не мусорите, нужно сохранить это волшебно-красивое место!