7 дней
Исколесить Башкирию: насыщенный отпуск-знакомство с погружением в историю, архитектуру и культуру
Покататься верхом на лошадях, отдохнуть в SPA-отеле и познакомиться с бытом кочевников и индейцев
Начало: Отель в Уфе, 12:00
12 авг в 12:00
67 500₽ за человека
7 дней
Башкирский Урал
Начало: Г. Уфа
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 64 900₽ за человека
7 дней
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 60 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена8 июля 2024Если хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой и телом, несмотря на то,
- ООльга30 июня 2024Прекрасная организация тура, удобный комфортабельный автобус с профессиональным и общительным водителем. Хорошее размещение и питание. Особенно хочется отметить работу гида
- ССеменченко28 июня 2024Все было прекрасно организовано, получили удовольствие от поездки в Башкирию.
- ААнтон1 октября 2023Спасибо за тур. Все понравилось.
- ЮЮлия28 августа 2023Отличный тур! Остались в полном восторге от красоты природы Южного Урала. Не хватило только пяти дней, нужно брать более длинные туры.
- ММария5 августа 2023Очень понравился тур! Получено огромное количество положительных впечатлений! И организовано всё было просто замечательно! Отдельное спасибо хочется сказать принимающей стороне, особенно-куратору
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «7-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 60 400 до 67 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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