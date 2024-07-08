Экскурсионные туры на неделю в Уфу

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Уфе, цены от 60 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Исколесить Башкирию: насыщенный отпуск-знакомство с погружением в историю, архитектуру и культуру
На машине
Конные прогулки
7 дней
Исколесить Башкирию: насыщенный отпуск-знакомство с погружением в историю, архитектуру и культуру
Покататься верхом на лошадях, отдохнуть в SPA-отеле и познакомиться с бытом кочевников и индейцев
Начало: Отель в Уфе, 12:00
12 авг в 12:00
67 500 за человека
Башкирский Урал
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Башкирский Урал
Начало: Г. Уфа
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 64 900 за человека
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 60 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    8 июля 2024
    Горная Башкирия. Экскурсионный тур
    Если хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой и телом, несмотря на то,
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    что формально, конечно устала. Но лишь потому, что не хотелось упускать ни минуты от этой недели. Разнообразие активностей тура, совершенно незнакомые до этого впечатления и действия, и все это посреди чудесной природы и хороших людей! Восторг и трепет одновременно. С лошадьми никогда не общалась, в палатке не жила, в лес так далеко не заходила)))). И, наверно, именно таким, неподготовленным, но открытым к новым впечатлениями, больше всего подойдёт этот тур!!!! Спасибо нашим чудесным инструкторам: Айнуру, Ксении, Елене, Азалии!

    Если хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой иЕсли хотите полной физической и психологической перезагрузки-то этот тур для вас!!! Я отдохнула и душой и
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Горная Башкирия. Экскурсионный тур
    Прекрасная организация тура, удобный комфортабельный автобус с профессиональным и общительным водителем. Хорошее размещение и питание. Особенно хочется отметить работу гида
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    Елены Шибановой. Эрудированность, прекрасное знание своего края, грамотная и образная речь, тонкое чувство юмора и замечательные коммуникативные навыки делают её профессионалом самого высокого класса. Она сумела сплотить очень разных людей в одну команду и стала её лидером и центром притяжения на все 10 дней. Однако, не могу упомянуть и того, что немного испортило впечатление от тура: равнодушие и нежелание решать проблемы туристов со стороны администрации турбазы "Чайка" на Нугушском водохранилище.

  • С
    Семенченко
    28 июня 2024
    Горная Башкирия. Экскурсионный тур
    Все было прекрасно организовано, получили удовольствие от поездки в Башкирию.
  • А
    Антон
    1 октября 2023
    Башкирский Урал
    Спасибо за тур. Все понравилось.
  • Ю
    Юлия
    28 августа 2023
    Башкирский Урал
    Отличный тур! Остались в полном восторге от красоты природы Южного Урала. Не хватило только пяти дней, нужно брать более длинные туры.
    Отличный тур! Остались в полном восторге от красоты природы Южного Урала. Не хватило только пяти дней, нужно брать более длинные турыОтличный тур! Остались в полном восторге от красоты природы Южного Урала. Не хватило только пяти дней, нужно брать более длинные туры
  • М
    Мария
    5 августа 2023
    Башкирский Урал
    Очень понравился тур! Получено огромное количество положительных впечатлений! И организовано всё было просто замечательно! Отдельное спасибо хочется сказать принимающей стороне, особенно-куратору
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    нашей группы Дамиру. Очень внимательный и заботливый человек, по-настоящему любящий своё дело! Также хочется от всей души поблагодарить жителей Башкирии за свойственные им гостеприимство, теплоту общения, добросердечность и отзывчивость! Будто сама удивительно богатая природа края щедро одаряет людей подобными качествами! Огромное спасибо всем!

    Очень понравился тур! Получено огромное количество положительных впечатлений! И организовано всё было просто замечательно!Очень понравился тур! Получено огромное количество положительных впечатлений! И организовано всё было просто замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «7-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 60 400 до 67 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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