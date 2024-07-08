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что формально, конечно устала. Но лишь потому, что не хотелось упускать ни минуты от этой недели. Разнообразие активностей тура, совершенно незнакомые до этого впечатления и действия, и все это посреди чудесной природы и хороших людей! Восторг и трепет одновременно. С лошадьми никогда не общалась, в палатке не жила, в лес так далеко не заходила)))). И, наверно, именно таким, неподготовленным, но открытым к новым впечатлениями, больше всего подойдёт этот тур!!!! Спасибо нашим чудесным инструкторам: Айнуру, Ксении, Елене, Азалии!